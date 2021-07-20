Умрял делфин гние на плажа в Приморско (Снимка)

20.07.2021 10:42;     
24 часа онлайн
https://www.24chasa.bg/region/article/10004403 www.24chasa.bg
Снимка 24 ЧАСА

Умрял делфин гние на плажа в Приморско на ММЦ между двете кули, споделиха ужасени летовници за "24 часа".

Тялото на делфина е било изхвърлено на брега тази нощ, около 6,30 часа мястото е било посетено от полиция, но оттогава насетне трупът продължава да е на плажа край курортистите.                                

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Снимка 24 ЧАСА

Умрял делфин гние на плажа в Приморско (Снимка)

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