Умрял делфин гние на плажа в Приморско (Снимка)

Дългия уволних на петия ден, за Малкия ми трябваше време Въпреки че и двамата бяха близки до управляващите, премиерът след един месец ми каза: “Бях сигурен, че няма да ги бавиш. Отдавна трябваше да са на друго място”, казва бившият министър на околната среда и водите - Господин Димитров, България е заплашена от ЕК с глоба заради сметищата