Умрял делфин гние на плажа в Приморско (Снимка)

Умрял делфин гние на плажа в Приморско на ММЦ между двете кули, споделиха ужасени летовници за "24 часа".
Тялото на делфина е било изхвърлено на брега тази нощ, около 6,30 часа мястото е било посетено от полиция, но оттогава насетне трупът продължава да е на плажа край курортистите.
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