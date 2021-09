Добрич отбеляза 40-годишнината от откриването мемориален комплекс посветен на хан Аспарух

Добрич отбеляза 40-годишнината от създаването на най-големия мемориален комплекс в страната, посветен на основателя на Българската държава - хан Аспарух. Мотористи от националния мотоклуб "Кан Аспарух 681" - инициатор на тържествата заедно с Регионалния исторически музей, преминаха в почетно шествие през Добрич и за 1340-годишнината на Българската държава, предава БТА.

България е в сърцето на всички ни и сърцето на всеки от нас е България, каза на честването кметът на Добрич Йордан Йорданов, който заедно с представител на ОУ "Хан Аспарух" положиха венец на паметника.

Документална фотоизложба в пространството на комплекса проследява историята на създаването на мемориала, чиито автори са скулпторът Величко Минеков и архитект Иван Николов. Кадрите са запечатали първата копка, направена на 25 септември 1980 година, изливането от бронз на фигурата на хан Аспарух върху кон и с меч в ръка, монтажа на 59 елемента на паметника. Мемориалният комплекс с вечен огън и тринадесет гранитни блока е открит за 1300-годишнината от създаването на Българската държава.

Паметникът на хан Аспарух, който е художествено осветен в цветовете на българското знаме, по традиция е център на тържествата в Добрич на националния празник Трети март.

Празникът днес продължава на скейтпарка в градския парк "Свети Георги" с концерти на народната певица Илка Александрова, дамската рок група "Second to none" и група "Епизод".