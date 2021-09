Рок концерт ще замести Грийн рок фест

Част от младежките групи, които щяха да участват в отменения поради пандемичните условия Green Rock Fest 2021, ще свирят на сцената на Летния театър в Русе на 12-ти септември (неделя) от 18 часа.

Публиката ще може да се наслади на изпълненията на групите Electric Roxy, Орендъ, Slipstream, Second To None, Гравитация рок и групата Jelusick от Хърватия, ръководена от талантливия певец и мултиинструменталист Дино Джелусик, наскоро избран да бъде член на легендарните Whitesnake.

Концертът е с вход свободен до изчерпване на определените места. Той ще се проведе при спазване на всички необходими мерки, разпоредени от Министерството на здравеопазването и РЗИ, и ще бъде първото събитие в обновения Летен театър в Русе.

Организаторите от сдружение “Грийн Рок Фест" вярват, че с желание и дисциплина русенци могат безопасно да си подарят културни преживявания.

Грийн рок концерт се състои със съдействието и финансовата подкрепа на Община Русе и спонсори и е подпомогнат от доброволци и Военен клуб – Русе.