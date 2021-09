Търново събира музиканти под пагон за XIV-я фестивал на военните оркестри

Фестивалният военен духов оркестър „Маестро Николай Косев” на Националния военен университет „Васил Левски” и Втора Тунджанска механизирана бригада, Гвардейският представителен оркестър, Представителният оркестър на Сухопътните войски и оркестърът на СУ „Емилиян Станев“ Junior Band ще участват в XIV Международен фестивал на военните оркестри, съобщиха от НВУ.

Събитието ще се проведе на 21 септември във Велико Търново.

Заради усложнената от коронавируса обстановка, фестът тази година е в един ден и ще премине под формата на шоу спектакъл в ДКС „Васил Левски”, уточняват организаторите.

Представлението на духовите оркестри започва с изпълнение на химните на Република България и на Българската армия, след което всеки оркестър ще представи своята шоу програма. Концертът ще завърши с обща програма на всички музиканти, които ще изпълнят заедно „От как се е мила моя майно льо“, Nessun Dorma, песента на АББА The Way Old Friends Do, „Радецки марш“ и „Ботев марш“.