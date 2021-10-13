Вижте всички кандидати за депутати в 20-и МИР - Силистра

Вижте всички кандидати за депутати от 20 МИР Силистра за изборите на 14 ноември 2021 г. От този район ще бъдат избрани общо 4 депутати.
2. ПП„Русофили за възраждане на отечеството“
1. Галина Неделчева Ненчовска
2. Веселин Първанов Найденов
3. Петър Георгиев Георгиев
5. ПП „ВЪЗРАЖДАНЕ“
1. Димчо Димитров Димчев
2. Марин Руменов Николов
3. Николай Цонев Николов
4. Димитър Георгиев Димитров
7. ПП„Национално Обединение на Десницата“
1. Тамер Дилявер Хасан
2. Трифон Георгиев Станев
3. Албена Якова Герасимова
4. Севгин Реват Халил
5. Златко Павлов Златев„
8 .Партия „БЪЛГАРСКИ СЪЮЗ ЗА ДИРЕКТНА ДЕМОКРАЦИЯ“
1. Георги Димитров Чипов
2. Иванка Тодорова Банкова
3. Антон Петров Петров
10. ПП „Българска Социалдемокрация - Евролевица“
1. Пламен Петров Маринов
2. Емил Димитров Енев
3. Иван Петров Желев
4. Кирил Илиев Дончев
5. Преслава Георгиева Чобанова
6. Райна Колева Рачева
11. ПП „АТАКА“
1. Алена Първанова Соколчева
2. Владислав Валериев Радославов
3. Асен Петров Диков
13. ПП „ОБЩЕСТВО ЗА НОВА БЪЛГАРИЯ“
1. Мария Димитрова Бахдасарян
2. Димитър Благоев Вучев
14. ПП „ГЛАС НАРОДЕН“
1. Ангел Йорданов Ангелов
2. Десислава Иванова Иванова
3. Венцеслав Василев Петров
17. ПП „Движение за права и свободи“
1. Джевдет Ибрям Чакъров
2. Гюнер Нихат Ахмед
3. Ашкън Ружди Салим
4. Мехмед Юмер Юмер
5. Невхис Лютфи Мустафа
6. Джанан Халил Феим
7. Левент Орхан Мемиш;
8. Сузан Шефкет Акиф
20. ПП „Правото“
1. Владимир Иванов Белинов
2. Евгения Атанасова Атанасова-Павлова
3. Силвия Станева Стефанова
21. ПП „ВМРО – Българско национално движение“
1. Искрен Василев Веселинов
2. Илко Василев Илиев
3. Павел Трендафилов Илиев
4. Гергана Желева Друмева
5. Неделчо Богданов Неделчев
6. Веселин Павлов Костов
7. Ангел Цветанов Николов
8. Веселин Георгиев Георгиев
22. ПП „БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ОБЕДИНЕНИЕ – БНО“
1. Методи Веселинов Бъчваров
2. Максим Генов Велков
3. Румяна Минчева Минчева
23. ПП „ВОЛЯ“
1. Елка Василева Кукова – Нешева
2. Атанас Петров Атанасов
3. Силвия Василева Вълкова
4. Радиана Красимирова Цонева
24. ПП „ИМА ТАКЪВ НАРОД“
1. Петър Христов Димитров
2. Ваня Желева Маринова
3. Ивайло Андонов Иванов
4. Мартин Мариянов Костов
5. Калоян Янков Янков
6. Кристияна Радославова Колева
25. Коалиция „Продължаваме Промяната“
1. Стоян Иванов Георгиев
2. Ерджан Ахмед Ахмед
3. Васил Иванов Събев
4. Севдалина Великова Христова
26. ПП „МИР“
1. Марио Николов Христов
2. Ангел Минчев Момчев
3. Милена Колева Димитрова
27. ПП „Благоденствие-Обединение -Градивност“
1. Чавдар Танев Танев
2. Михаил Красимиров Шопов
3. Хараламби Божидаров Маринов
28. ПП „Български национален съюз-Нова демокрация“
1. Ивайло Михайлов Иванов
2. Полина Ташкова Крумова
3. Даниел Иванов Атанасов
4. Силвия Максимова Атанасова
5. Надежда Йорданова Таскова
6. Стефан Митков Стоев
29. ПП „ПРЯКА ДЕМОКРАЦИЯ“
Маргарит Йорданов Карабуров
30. Коалиция „Демократична България-Обединение“
1. Златко Стефанов Куртев
2. Чавдар Димитров Куманов
3. Стефан Железов Железов
4. Мария Костова Иванова
5. Мария Христова Илчева-Иванова
31. Коалиция „ИЗПРАВИ СЕ БГ! НИЕ ИДВАМЕ!“
1. Кристиян Сашев Калчев
2. Калинка Иванова Георгиева
3. Мехмед Мохарем Мехмед
4. Теодорина Найденова Григорова
5. Радослав Станимиров Радоев
6. Надежда Йорданова Недева
7. Тони Здравков Георгиев
8. Анатоли Николов Якимов
32. КОАЛИЦИЯ „ГЕРБ-СДС“
1. Тодор Стаматов Тодоров
2. Ивелин Статев Иванов
3. Тошко Йотов Цаков
4. Младен Русинов Минчев
5. Селим Джавид Садула
6. Ивелин Митков Неделчев
7. Ангел Йорданов Ангелов
8. Георги Йорданов Спасов
33. ,Коалиция „БСП за България“
1. Атанас Петров Костадинов
2. Стилиян Стойчев Стойчев
3. Христо Весков Банов
4. Румянка Иванова Чанкова
5. Сезер Нехат Асан
6. Румен Веселинов Ангелов
7. Пейчо Стефанов Пейчев
8. Николай Драгомиров Драгнев
34. ПП „Българска Прогресивна Линия“
1. Никола Бисеров Лисичков
2. Златин Ивайлов Нончев
35. ПП „ПАРТИЯ НА ЗЕЛЕНИТЕ“
1.Валентин Георгиев Маринов
2.Венелин Андреев Флешеров
36. ПП „БРИГАДА“
1. Анатолий Иванов Атанасов
2. Пенчо Ефтимов Невенски
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