Вижте всички кандидати за депутати от 18-и МИР Разград

Вижте всички кандидати за депутати от 18 МИР Разград за изборите на 14 ноември 2021 г. От този район ще бъдат избрани общо 4 депутати.
2 РУСОФИЛИ ЗА ВЪЗРАЖДАНЕ НА ОТЕЧЕСТВОТО
1. Асен Денков Асенов
2. Радко Любенов Ханджиев
3. Иван Колев Герджиков
4. Безат Безат Ахмед
4 ПАТРИОТИЧЕН ФРОНТ – НФСБ, БДС „РАДИКАЛИ“ и БНДС „ЦЕЛОКУПНА БЪЛГАРИЯ“
1. Димитър Николов Димитров
2. Георги Великов Георгиев
3. Цветалин Младенов Бонев
5 ВЪЗРАЖДАНЕ
1. Станислав Добринов Стоянов
2. Венцислав Михайлов Георгиев
3. Даниела Петкова Векова
4. Диана Димитрова Неделчева
5. Ивелина Янкова Матева
7 НАЦИОНАЛНО ОБЕДИНЕНИЕ НА ДЕСНИЦАТА
1. Теодор Борисов Ролев
2. Джейхан Ергюнов Хюсеинов
3. Людмила Йорданова Димитрова
4. Сюзан Хюсеинова Исмаилова
8 БЪЛГАРСКИ СЪЮЗ ЗА ДИРЕКТНА ДЕМОКРАЦИЯ
1. Тони Димитров Баджаров
10 БЪЛГАРСКА СОЦИАЛДЕМОКРАЦИЯ – ЕВРОЛЕВИЦА
1. Любомир Николов Чапкънов
2. Стефан Анков Бояджиев
3. Александър Роберт Димитров
4. Левен Николаев Колев
5. Марко Иванов Иванов
6. Николай Димитров Тодоров
7. Себатин Нехат Хюсмен
8. Елица Северинова Маринова
11 АТАКА
1. Николай Георгиев Караколев
2. Асен Петров Диков
13 ОБЩЕСТВО ЗА НОВА БЪЛГАРИЯ
1. Емил Йорданов Кънев
2. Петър Иванов Димитров
3. Марин Георгиев Карагьозов
14 ГЛАС НАРОДЕН
1. Росен Маринов Костов
2. Михаил Иванов Минков
3. Генчо Христов Цонев
17 ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ
1. Ахмед Реджебов Ахмедов
2. Ихсан Халил Хаккъ
3. Селиме Касимова Карагьозова-Шакир
4. Денис Юнал Татар
5. Севим Халилова Рамаданова
6. Едис Рухиев Даудов
7. Севгин Назъм Шукри
8. Мехмед Реджеб Салим
20 ПРАВОТО
1. Маню Генов Манев
2. Милен Цанков Иванов
3. Христо Димитров Христов
4. Димитър Енчев Петков
21 ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ
1. Андрей Петков Андреев
2. Георги Евгениев Драганов
3. Ростислав Христов Касабов
4. Веселин Русев Спасов
5. Росица Николова Николова
22 БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ОБЕДИНЕНИЕ
1. Боян Веселинов Панайотов
2. Васил Петров Ников
3. Стефан Симеонов Тошев
23 ВОЛЯ
1. Гюлер Ахмедова Мерданова
2. Димитър Радев Димитров
3. Даниела Николова Кушкова
4. Петър Атанасов Атанасов
24 ИМА ТАКЪВ НАРОД
1. Ива Митева Йорданова -Рупчева
2. Драгомир Стефанов Петров
3. Мария Григорова Господинова
4. Мартин Василев Капралов
5. Ромина Иванилова Първанова
6. Нина Василева Тодорова
7. Ирена Красимирова Колева
25 ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА
1. Марин Шишев Шишев
2. Цветомир Иванов Цанков
3. Пламен Станчев Якимов
4. Галя Григорова Ралева
5. Николай Светославов Петров
26 МИР
1. Ирена Момчилова Парунева
2. Стоян Иванов Цанев
3. Николай Василев Милушев
27 БЛАГОДЕНСТВИЕ – ОБЕДИНЕНИЕ – ГРАДИВНОСТ
1. Велико Николов Николов
2. Ивайла Венелинова Георгиева
3. Пресиан Емилов Иванов
4. Веселин Пенев Вълчев
5. Анчо Николов Костадинов
28 БЪЛГАРСКИ НАЦИОНАЛЕН СЪЮЗ „НОВА ДЕМОКРАЦИЯ“
1. Димитър Йорданов Запрянов
2. Наум Асенов Наумов
3. Цветан Райков Младенов
4. Костадин Панайотов Димитров
5. Здравко Митов Гановски
6. Бойко Атанасов Тасев
29 ПРЯКА ДЕМОКРАЦИЯ
1. Атанас Тодоров Гарфалски
30 ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ
1. Мирослав Тодоров Грънчаров
2. Милен Йоргов Минчев
3. Нихат Ахмед Расим
4. Огнян Досев Обрешков
5. Деян Павлов Коларов
6. Юнуз Ахмед Хаккъ
7. Дамян Василев Милев
8. Деян Росенов Пейчев
31 ИЗПРАВИ СЕ БГ! НИЕ ИДВАМЕ!
1. Симеон Панов Изворов
2. Александра Неделчева Ненова
3. Николай Димитров Димитров
4. Кристиян Сашев Калчев
5. Николай Милчев Златков
32 ГЕРБ-СДС
1. Десислава Вълчева Атанасова
2. Гюнай Хюсмен Хюсмен
3. Галина Милкова Георгиева-Маринова
4. Зоя Петрова Велкова
5. Владимир Димитров Димитров
6. Красимир Димитров Христов
7. Евелин Радославов Алексиев
8. Айдън Нихадов Шабанов
33 БСП ЗА БЪЛГАРИЯ
1. Елка Александрова Неделчева
2. Денчо Стоянов Бояджиев
3. Станислава Веселинова Русева
4. Димитър Павлов Ганчев
5. Милена Георгиева Няголова
6. Цветелина Валериевна Кожанова-Енчева
7. Ивайло Георгиев Димитров
8. Милен Христов Христов
34 БЪЛГАРСКА ПРОГРЕСИВНА ЛИНИЯ
1. Доротея Георгиева Георгиева
2. Мартин Стефанов Обрешков
35 ПАРТИЯ НА ЗЕЛЕНИТЕ
1. Селзан Севгин Ибрахим
2. Борислав Атанасов Даскалов
36 БРИГАДА
1. Фатме Сафидинова Имамова
2. Ивайло Георгиев Петков
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