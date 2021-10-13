Вижте всички кандидати за депутати от 19-и МИР Русе

Вижте всички кандидати за депутати от 19 МИР Русе за изборите на 14 ноември 2021 г. От този район ще бъдат избрани общо 8 депутати.
2 - РУСОФИЛИ ЗА ВЪЗРАЖДАНЕ НА ОТЕЧЕСТВОТО
1. Мариян Йорданов Димитров
2. Георги Христов Георгиев
3. Мариана Румянова Костадинова
4. Любомир Иванов Иванов
5. Петър Георгиев Владев
6. Иван Йорданов Иванов
7. Стефан Александров Александров
8. Рафаил Антонов Арабаджийски
4 - ПАТРИОТИЧЕН ФРОНТ-НФСБ, БДС „РАДИКАЛИ“ И БНДС „ЦЕЛОКУПНА БЪЛГАРИЯ“
1. Димитър Илиев Димитров
2. Калоян Чавдаров Христов
3. Георги Емилов Вълчев
4. Любомир Петров Великов
5. Димитринка Динчева Минкова
6. Мартин Руменов Стоянов
5 - ВЪЗРАЖДАНЕ
1. Златан Стоянов Златанов
2. Милен Иванов Боев
3. Петя Георгиева Попова
4. Костадин Петков Георгиев
5. Стефка Пенкова Костадинова
6. Ивайло Стоянов Казанов
7. Зорница Веселинова Койчева
8. Христо Кирилов Попов
9. Християн Динков Костов
10. Васил Митев Петров
11. Живко Емилов Чапъров
12. Ели Славова Ралева
13. Димитър Райков Стоянов
14. Марийка Иванова Стефанова
15. Йордан Павлов Лазаров
16. Георги Веселинов Толев
7 - НАЦИОНАЛНО ОБЕДИНЕНИЕ НА ДЕСНИЦАТА
1. Йосиф Трифонов Новаков
2. Петър Георгиев Дяков
3. Димитър Димитров Кюркчиев
4. Борис Любомиров Луков
5. Милена Иванова Ботева
6. Цветан Георгиев Ганев
7. Диян Атанасов Пенчев
8 - БЪЛГАРСКИ СЪЮЗ ЗА ДИРЕКТНА ДЕМОКРАЦИЯ
1. Даниел Кирилов Божилов
2. Десислава Георгиева Георгиева
10 - БЪЛГАРСКА СОЦИАЛДЕМОКРАЦИЯ - ЕВРОЛЕВИЦА
1. Пламен Петров Маринов
2. Стефан Анков Бояджиев
3. Любомир Николов Чапкънов
4. Кирил Илиев Дончев
5. Дамян Симеонов Симеонов
6. Елица Северинова Маринова
7. Александър Роберт Димитров
8. Николай Димитров Тодоров
9. Марко Иванов Иванов
10. Себатин Нехат Хюсмен
11. Виторио Бисеров Миланов
12. Левен Николаев Колев
13. Пламен Петров Маринов
11 - ATAKA
1. Мирослав Петров Славчев
2. Веселин Тодоров Велчев
3. Лъчезар Иванов Лунчев
4. Даниел Тодоров Николов
13 ОБЩЕСТВО ЗА НОВА БЪЛГАРИЯ
1. Магдалена Десиславова Дамянова
2. Мария Димитрова Бахдасарян
3. Петър Иванов Димитров
4. Марин Георгиев Карагъозов
14 - ГЛАС НАРОДЕН
1. Виржиния Светлозарова Богданова
2. Теодора Бориславова Костова
3. Мариета Йорданова Гвоздиева
4. Светозар Венциславов Кенаров
17 - ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ
1. Ализан Нихат Яхова
2. Дауд Мехмед Ибрям
3. Гюрай Мехмедов Хамдиев
4. Борислав Пламенов Рачев
5. Гюнайдън Расимов Кязимов
6. Алев Танжу Али
7. Мехмед Руждиев Мехмедов
8. Алпер Ибрахимов Топалов
9. Илвенур Ибрахимов Махмудов
10. Елица Илиева Върбанова
11. Нуршен Хасанова Керимова
12. Мурад Акифов Мейсудов
13. Елван Аднянова Хакифова-Исмаилова
14. Октай Мазлумов Мехмедов
15. Айлин Кудрет Ашим
16. Мехмед Хасан Мехмед
20 - ПРАВОТО
1. Добри Иванов Маринов
2. Валентин Стефанов Стоянов
21 - ВМРО-БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ
1. Траян Тихомиров Тотев
2. Галин Тодоров Григоров
3. Владо Владимиров Владов
4. Ивелин Величков Иванов
5. Магдалена Емилова Георгиева
6. Деян Ангелов Стайков
7. Георги Великов Георгиев
8. Луиза Красимирова Попова
9. Валентин Васков Джамбазов
10. Стамен Бориславов Димитров
11. Ивайло Атанасов Стефанов
12. Цветелин Георгиев Радулов
13. Кольо Иванов Пазарджиев
14. Веселка Тонкова Енчева
15. Николай Цветомиров Петров
16. Тихомир Неделчев Неделчев
22 - БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ОБЕДИНЕНИЕ-БНО
1. Георги Венелинов Георгиев
2. Ивелина Момчилова Георгиева
3. Румяна Маркова Георгиева
23 - ВОЛЯ
1. Вихрен Иванов Бухов
2. Елка Йорданова Димитрова
3. Кремена Андреева Бояджиева
4. Иванка Илиева Камбурова
5. Даниел Никифоров Нанков
6. Веселин Маргаритов Марчев
24 - ИМА ТАКЪВ НАРОД
1. Светлин Костов Стоянов
2. Васил Йорданов Георгиев
3. Антоанета Андонова Стефанова
4. Татяна Агоп Нахабедян-Минчева
5. Николай Илиянов Захариев
6. Станислава Христова Христова
7. Стойчо Валентинов Минков
8. Виктор Веселинов Василев
9. Албена Милкова Панайотова
10. Илиян Христов Христов
11. Ивелин Красимиров Машков
12. Велислав Иванов Петков
13. Виктор Иванов Михов
14. Катя Бориславова Иванова
25 - ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА
1. Николай Йорданов Събев
2. Рена Енчева Стефанова
3. Велико Митков Минков
4. Калин Ивайлов Иванов
5. Цветомир Донев Конов
6. Димитър Данаилов Недялков
7. Пламенка Георгиева Ангелова
8. Орлин Радославов Пенков
26 - МИР
1. Христина Радкова Георгиева
2. Екатерина Илиева Барбова
3. Мартин Димитров Петров
4. Мария Димитрова Петрова
5. Марияна Александрова Миткова
6. Мартин Петров Янев
7. Десислава Любомирова Стоимчева-Коларска
27 - БЛАГОДЕНСТВИЕ-ОБЕДИНЕНИЕ-ГРАДИВНОСТ
1. Красимир Иванов Иванов
2. Мирослава Георгиевна Габерова
3. Николай Георгиев Лазаров
4. Гален Венелинов Илиев
28 - БЪЛГАРСКИ НАЦИОНАЛЕН СЪЮЗ „НОВА ДЕМОКРАЦИЯ"
1. Петър Иванов Иванов
2. Любен Иванов Бубев
3. Константин-Джервазио Клаудио Кассанети
4. Теодор Иванов Раев
5. Любомир Красимиров Найденов
6. Росен Любомиров Иванов
7. Николай Първанов Григоров
8. Захари Ставрев Тасков
29 - ПРЯКА ДЕМОКРАЦИЯ
1. Николай Борисов Христов
30 - ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ-ОБЕДИНЕНИЕ
1. Стефан Любомиров Тафров
2. Иван Николаев Станев
3. Георги Божков Начев
4. Михаил Руменов Михов
5. Иван Белчев Белчев
6. Ростислав Юриев Кандиларов
7. Ангел Стефанов Гяуров
8. Виктор Кирилов Стоянов
9. Сашо Николов Попов
31 - ИЗПРАВИ СЕ БГ! НИЕ ИДВАМЕ
1. Арман Агоп Бабикян
2. Валентина Василева Василева-Филаделфевс
3. Константин Живков Георгиев
4. Зорница Димитрова Дикова-Ранева
5. Кристиян Георгиев Георгиев
6. Радостина Христова Андреева
7. Владислав Йорданов Ников
8. Светослав Данчев Вълчев
9. Анатоли Анчев Костадинов
10. Веселина Тончева Йорданова
11. Георги Димитров Тодоров
12. Радослав Станимиров Радоев
13. Ивайло Димитров Коцев
14. Стефан Ружков Шиков
32 - ГЕРБ-СДС
1. Десислава Вълчева Атанасова
2. Михаил Петков Илиев
3. Георги Николаев Кръстев
4. Цветан Траянов Райчинов
5. Драгомир Дамянов Драганов
6. Андриан Иванов Райков
7. Кремена Крумова Славова
8. Валентин Колев Колев
9. Евгени Игнатов Игнатов
10. Красимир Йорданов Костадинов
11. Мирослав Йорданов Залев
12. Екатерина Петрова Иванова
13. Светослав Захариев Самуилов
14. Емил Ивайлов Кьостебеков
15. Иван Трифонов Трифонов
16. Теодор Насков Тодоров
33 - БСП за БЪЛГАРИЯ
1. Крум Костадинов Зарков
2. Нона Кръстева Йотова
3. Пламен Христомиров Рашев
4. Тодор Георгиев Йорданов
5. Цветан Георгиев Иванов
6. Кремена Божидарова Раянова
7. Мариан Савов Савов
8. Мяна Енчева Досева
9. Валери Йорданов Иванов
10. Искра Пламенова Иванова
11. Елисавета Донева Досева
12. Боян Николаев Комитов
13. Цеца Станчева Колеолова
14. Асен Иванов Ласонин
15. Мария Валентинова Станчева
16. Микаел Врамшабух Чакълджиян
34 - БЪЛГАРСКА ПРОГРЕСИВНА ЛИНИЯ
1. Павлин Димчев Панев
2. Мартин Стефанов Обрешков
35 - ПАРТИЯ НА ЗЕЛЕНИТЕ
1. Любомир Димитров Кьосев
2. Мария Йорданова Йончева
3. Петър Валериев Китев
36 - БРИГАДА
1. Анатолий Иванов Атанасов
2. Васил Димитров Атанасов
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