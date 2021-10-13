Вижте всички кандидати за депутати в МИР 8 - Добрич

Ето пълният списък на кандидатите за депутати от избирателен район 8 - Добрич, подредени по номерата в бюлетината. Този район дава 6 депутатски мандата.
2. Русофили за възраждане на отечеството"
1. Мария Стефанова Атанасова
2. Пламен Михайлов Първанов
3. Димитър Йорданов Желязков
4. Димитър Маринов Панайотов
5. Валентин Михайлов Стоянов
6. Стоил Станев Стоилов
7. Надка Борисова Пенева
8. Николай Ненов Ненов
9. Искра Милкова Иванова
4. "Патриотичен фронт"
1. Йордан Апостолов Апостолов
2. Валентин Милев Вълчанов
3. Георги Александров Александров
4. Максим Николаев Матвеев
5. Иван Николов Куцаров
6. Християна Живкова Иванова
5. "Възраждане"
1. Герги Иванов Георгиев
2. Константина Венциславова Спасова
3. Марин Минков Попов
4. Димчо Димитров Димчев
5. Веселин Мирославов Димитров
6. Иван Пламенов Георгиев
7. Галин Стоянов Иванов
8. Маргарита Василева Иванова
9. Светослав Тодоров Йорданов
10. Диана Живкова Вълчева
11. Стефан Михалев Борисов
7. Национално обединение на десницата
1. Светослав Иванов Петков
2. Петър Кирилов Костадинов
3. Кристина Йорданова Сунгарска
4. Красимир Коев Василев
5. Мелани Миленова Станева
6. Женя Андонова Андонова
8. Български съюз за директна демокрация"
1. Георги Стефанов Неделчев
2. Велико Дочев Петков
3. Емил Цветанов Йотовски
10. Българска социалдемокрация"
1. Красимир Димов Костадинов
2. Иванка Стефанова Маркова
3. Станислава Росенова Маринова
4. Стоян Георгиев Димитров
5. Калинка Николова Георгиева
6. Емилия Георгиева Иванова - Петрова
11. "Атака"
1. Георги Стойчев Йорданов
2. Димчо Господинов Кръстев
3. Недко Василев Недев
13. "Общество за нова България"
1. Атанас Иванов Дойчев
2. Веселин Славчев Казаков
3. Даниела Светославова Рабчева
14. "Глас народен"
1. Михаил Иванов Михов
2. Николай Колев Диков
3. Десислава Иванова Иванова
4. Марин Маринов Маринов
5. Ивелин Иванов Найденов
6. Зорница Желева Пейкова
7. Ангел Йорданов Ангелов
17. ДПС
1. Хасан Ахмед Адемов
2. Ертен Белгинова Анисова
3. Дениз Бюрхан Дюкянджи
4. Севинч Зия Касабова
5. Габриел Видинов Каракашев
6. Нежля Неджати Амди-Ганева
7. Джошкун Девлет Якубов
8. Нурсевен Фаредин Адил
9. Марин Пенев Маринов
10. Ясин Вежди Тасин
11. Дилек Илхан Мюзекя
12. Арзу Йосифова Енчева
20. "Правото"
1. Стоян Киров Стоянов
2. Стефка Петкова Кючукова
3. Иван Любомиров Белинов
21. ВМРО
1. Йордан Илиев Йорданов
2. Атанас Илиев Атанасов
3. Красимир Йорданов Кирилов
4. Костадин Николов Станчев
5. Стефан Йорданов Стефанов
6. Ивелин Николов Колев
7. Светослав Панчев Спиров
8. Иван Димитров Пеев
9. Станислав Добрев Илиев
22. Българско национално обединение - БНО
1. Асен Огнянов Асенов
2. Боян Веселинов Панайотов
3. Калина Любенова Ташева
23. Воля
1. Деница Любомирова Адамова
2. Бисер Йошов Атанасов
3. Иван Георгиев Гушев
4. Емил Цветанов Шопов
5. Атанас Петров Атанасов
6. Анита Любенова Копоева
7. Радиана Красимирова Цонева
24. "Има такъв народ"
1. Филип Маринов Станев
2. Ивайло Христов Христов
3. Иван Руменов Ганев
4. Дарина Костова Аргирова-Митева
5. Стефан Иванов Костов
6. Георги Николов Михайлов
7. Красимир Димитров Милков
8. Александрина Петрова Димитрова
9. Станислава Иванова Стефанова
10. Моника Станиславова Петрова
11. Георги Христов Георгиев
12. Кольо Милков Никифоров
25. "Продължаваме промяната"
1. Йорданка Яникова Костадинова
2. Галина Събева Георгиева
3. Десислава Константинова Рангелова
4. Борис Мирославов Байчев
5. Ясна Маринова Ставрева
6. Даниел Петров Алексиев
26. ПП МИР
1. Владислав Тодоринов Пакеров
2. Красимир Иванчев Жейнов
3. Камен Савов Анестиев
27. ПП "Благоденствие, обединение, градивност"
1. Димитър Радев Вълков
2. Хараламби Божидаров Маринов
3. Александър Юлков Стойчев
28. Български национален съюз
1. Светла Николаева Пенева
2. Димка Георгиева Атанасова
3. Мартин Найденов Николов
4. Борис Филипов Иванов
5. Петър Йозов Топалски
6. Данаил Николаев Иванов
29. "Пряка демокрация"
1. Маргарит Йорданов Карабуров
30. "Демократична България"
1. Албена Симеонова Върбанова
2. Надежда Костова Пампорова
3. Милена Вълчева Желева-Керанова
4. Димитър Петков Франгов
5. Божидар Тодоров Радев
6. Мария Кирилова Георгиева
7. Диян Хинков Деков
8. Владимир Бориславов Лафазански
9. Тодор Георгиев Моралийски
10. Симеон Димитров Симеонов
11. Явор Валентинов Димитров
12. Евгени Цонков Чобанов
31. "Изправи се.БГ! Ние идваме!"
1. Димитър Андреев Делчев
2. Михаел Росенов Игнатов
3. Стоянка Господинова Кескинова
4. Ташко Николаев Ташев
5. Галин Александров Бахнев
6. Мариана Василева Петрова
7. Атанас Георгиев Атанасов
8. Павел Колев Костадинов
9. Ивайло Петров Петров
10. Ивайло Димитров Панайотов
11. Мария Драгомирова Драганова
12. Юзай Рушен Хамди
32. ГЕРБ-СДС
1. Деница Евгениева Сачева
2. Красимир Христов Николов
3. Живко Николов Желязков
4. Ростислав Николов Милков
5. Веселин Николаев Николов
6. Радослав Добрев Йорданов
7. Нефизе Джелил Кадир
8. Стефан Иванов Димов
9. Иван Димитров Иванов
10. Петър Стоянов Бончев
11. Айхан Бейсин Апти
12. Галин Иванов Костадинов
33. "БСП за България"
1. Мая Йорданова Димитрова
2. Яна Бонева Георгиева
3. Радостина Жекова Димитрова
4. Милен Петров Николов
5. Станислав Станимиров Рачев
6. Боян Саркизов Саркизов
7. Деян Георгиев Димитров
8. Николай Александров Бекяров
9. Тодорина Станимирова Тодорова
10. Зоя Димитрова Хлебарова
11. Иван Петров Костов
12. Дарина Динева Господинова
34. ПП "Българска прогресивна линия"
1. Цветомира Иванова Цветанова
35. Партия на ЗЕЛЕНИТЕ
1. Борислав Атанасов Даскалов
2. Ивайло Иванов Захариев
3. Аполина Красимирова Минева
4. Валентин Йорданов Йорданов
36. ПП "Бригада"
1. Илвие Ибраимова Имамова
2. Павел Георгиев Калинков
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