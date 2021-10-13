Вижте всички кандидати за депутати в 12 МИР - Монтана

Ето пълния списък на кандидатите за народни представители в 12 МИР - Монтана, подредени под номера на бюлетината. Този район дава 5 депутатски мандата:
2. Русофили за възраждане на отечеството"
Владимир Александров Чучуев
Румен Иванов Ерменков
Мариян Петров Казак
Иван Иванов Кънчев
Георги Тодоров Петров
4. "Патриотичен фронт"
1 БОРИСЛАВ КИРИЛОВ КИРЧЕВ
2 КРУМ ИЛИЕВ МЛАДЕНОВ
3 ВЕНЦИСЛАВ ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ
4 ИВАН ЙОРДАНОВ ТОДОРОВ
5 СТРАХИЛ ЦВЕТАНОВ ГЕОРГИЕВ
5. "Възраждане"
Петър Николаев Петров
Иво Здравков Николов
Тейлър Емилов Николаев
Александър Димитров Радоев
Христо Георгиев Братоев
7. Национално обединение на десницата
1. Боян Георгиев Аврамов
2. Ана Симеонова Атанасова
3. Митко Цеков Митов
8. Български съюз за директна демокрация
Севина Краснодарова Хаджийска
Йордан Найденов Йорданов
Иво Филипов Георгиев
10. Българска социалдемокрация
ЕМИЛ ТОДОРОВ ЛИЛОВ
ИВАН НИКОЛОВ ИВАНОВ
КРАСИМИР ВАЛЕНТИНОВ ИВАНОВ
НИКОЛА ТОНИЕВ ИВАНОВ
ВАЛЕРИ ПЕТРОВ ДЕКОВ
ЙОНКО ЛОЗАНОВ ЙОНКОВ
11. "Атака"
Спас Сердаров Димитров
Емил Стефанов Владимиров
Борислав Димитров Цеков
Лъчезар Любомиров Лазаров
Деян Георгиев Цветков
Ивайло Стоянов Докузанов
13. "Общество за нова България"
Валентин Давидков Соколов
Камелия Тодорова Кирилова
14. "Глас народен"
Пламен Стефанов Христов
Михаил Иванов Михов
Димитър Иванов Митов
17. ДПС
Димитър Иванов Аврамов
Надя Йорданова Петрова
Ванина Божидарова Стоянова
Теодора Димитрова Любенова
Иван Калинов Замфиров
Светлин Горанов Райков
Денис Съботинов Миленов
Кремена Цветанова Томова
Добромир Чавдаров Йоцов
Албена Росенова Иванова
20. "Правото"
ЛИЛЯНА БОТЕВА РАШЕВА
21. ВМРО
1. Димитър Йорданов Чукарски
2. Софрони Кръстев Захариев
3. Зорница Цветомирова Михайлова
4. Людмил Кирилов Петров
5. Жаклин Симеонова Георгиева
6. Иван Григоров Ганов
7. Владимир Софрониев Владимиров
8. Светослав Валентинов Иванов
9. Борис Хариев Рангелов
10. Иван Димитров Борисов
22. Българско национално обединение - БНО
Ивелина Момчилова Георгиева
Йордан Иванов Малджански
Владимир Николов Живков
23. Воля
1 Щериана Валентинова Иванова
2 Илиян Христов Димитров
3 Васил Михайлов Гиев
4 Анжела Георгиева Ангелова
5 Стелиян Красимиров Николов
6 Деян Валентинов Митев
24. "Има такъв народ"
ПЛАМЕН НИКОЛАЕВ АБРОВСКИ
СИМЕОН ВАСИЛЕВ ВЛАСЕВ
ДЕСИСЛАВА ЦВЕТАНОВА ЦОНЕВА
РУМЕН ПЕТРОВ ГЕЛОВ
КРИСТИНА АНДРИЯНОВА МАКСИМОВА
ГАЛИНА ГЕОРГИЕВА БОРИСОВА
25. "Продължаваме промяната"
ИННА ВЛАДИМИРОВА ИВАНОВА
ВАНИНА ДИМИТРОВА ВЕЦИНА
ЛЕНОЧКА КРЪСТЕВА АНГЕЛОВА
НЕДЯЛКО ЙОРДАНОВ ТОМОВ
МАРИН АНДОНОВ ДОНКОВ
СТЕФАН ПЛАМЕНОВ ПЕТКОВ
26. ПП МИР
Сияна Ивелинова Николова
Надя Йорданова Младенова
Диана Петкова Николова
Румен Стефанов Минев
Иван Розков Иванов
Мирослав Огнянов Минков
27. ПП "Благоденствие, обединение, градивност"
Борислав Георгиев Борисов
Иван Петров Димов
28. Български национален съюз
Йонка Красимирова Иванова
Зоя Андреева Рангелова
Елена Ангелова Челебийска
Георги Антониев Ангелов
Ждан Вадимов Чаушев
Иванка Лазарова Етова
Петър Димитров Цветков
29. "Пряка демокрация"
ВАЛЕРИ ТОДОРОВ ЦЕНКОВ
30. "Демократична България"
1 Борислав Димитров Сандов
2 Михаил Ванюшев Иванов
3 Лало Пацев Каменов
4 Димитър Иванов Димитров
5 Виктор Вериславов Василев
6 Вера Милотинова Ставрова
7 Светослав Нейков Димитров
8 Венцислав Василев Кръстев
9 Камелия Николова Михайлова
10 Мартин Михайлов Заимов
31. "Изправи се.БГ! Ние идваме!"
1. Мая Владимирова Григорова
2. Димана Макариева Георгиева
3. Оля Славейкова Георгиева
4. Теменужка Димитрова Цветкова
5. Мария Георгиева Каменова
6. Румян Александров Александров
7. Мадлена Георгиева Борисова
8. Мая Богданова Антова-Червеняшка
32. ГЕРБ-СДС
ИРЕНА МЕТОДИЕВА ДИМОВА
ДРАГАН БЛАГОЕВ БЛАГОЕВ
ХРИСТО ЙОРДАНОВ КАСТРЕВ
СТЕФАН АЛЕКСАНДРОВ ПАНТАЛЕЕВ
ДЕЯН ВЕНЦИСЛАВОВ ЕЛЕНКОВ
ИРЕНА АСЕНОВА ДИМИТРОВА
ГЕОРГИ ТОДОРОВ ГЕОРГИЕВ
ПОЛИН НИКОЛАЕВА ГЪЛЪБОВА
КАЛИН ФИЛИПОВ ХАЙТОВ
АЛЕКСАНДЪР ГРИГОРОВ АНГЕЛОВ
33. "БСП за България"
ИРЕНА ТОДОРОВА АНАСТАСОВА
ИЛИЯН АНГЕЛОВ ТИМЧЕВ
ОГНЯНА СЕРЬОЖЕВА НАЙДЕНОВА
ДЕСИСЛАВА ВЕНЦИСЛАВОВА КУТКУДЕЙСКА
МИРОСЛАВ ГЕОРГИЕВ МАРКОВ
ГЕОРГИ РУСЕВ АНГЕЛОВ
ГАЛЯ ГЕОРГИЕВА РАЧКОВА
ТЕОДОРА КИРЧЕВА ТОДОРОВА
ЕВЕЛИНА ИЛИЕВА БОРИСОВА
ПЕТЪР ТОДОРОВ ПЕТРОВ
34. ПП "Българска прогресивна линия"
Илиян Костов Боровански
Събина Николова Делкова
35. Партия на ЗЕЛЕНИТЕ
Евтим Георгиев Лозанов
Явор Тонев Яков
Георги Иванов Никодимов
Любомир Стефанов Ангелов
36. ПП "Бригада"
Мануел Лъчезаров Шекеров
Ивайло Цветков Чобанов
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