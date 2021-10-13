Вижте всички кандидати за депутати от 30-и МИР - Шумен (6 мандата)

30-и МИР - Шумен (6 мандата)
Виж пълния списък на листите на партиите по реда на номерата, с които те ще бъдат вписани в бюлетината:
2. ПП „Русофили за възраждане на отечеството“
Петър Георгиев Георгиев
Петър Иванов Синджирлиев
Татьяна Васильевна Терзиева
Димитър Георгиев Петков
Мирослав Николаев Кацаров
Петър Симеонов Димитров
4. КП „Патриотичен фронт – НФСБ, БДС „Радикали“ и БНДС „Целокупна България“
Наталия Петрова Стефанова
Димитър Николов Димитров
Стефани Пламенова Любенова
Марин Йорданов Илиев
Боряна Иванова Петкова
Валентин Тодоров Динков
5. „Възраждане“
Николай Кръстев Костадинов
Веселин Миленов Вешев
Милчо Георгиев Панайотов
Ралица Димитрова Димитрова
Мария Господинова Димитрова
Ивайло Георгиев Капитанов
Тодор Ангелов Вангелов
Дилян Руменов Григоров
Павлин Младенов Пенев
Димитринка Тодорова Дамянова
Евгений Иванов Бонев
7. КП „Национално обединение на десницата“
Стоян Генчев Стоянов
Борислав Христов Борисов
Стоян Димитров Шайков
Дария Ганчева Георгиева
Веселин Радославов Николов
Атанас Димитров Димитров
Митко Драгомиров Митков
8. ПП „Български съюз за директна демокрация“
Мариана Асенова Дражева
10. ПП „Българска Социалдемокрация-Евролевица“
Александър Цветанов Гарибов
Мехмед Назифов Кехайов
Николай Красимиров Петров
Константина Николова Корчева-Маринова
Ангел Стойцов Балабанов
11. ПП „Атака“
Петя Христова Кузева
Донка Дончева Петкова
13. ПП „Общество за нова България“
Румен Владимиров Русев
Деян Георгиев Петров
14. ПП „Глас народен“
Борислав Николаев Маринов
Адриана Николаева Андреева
Дарин Юлков Йорданов
Явор Николаев Нанев
Александър Христов Демирев
Зорница Желева Пейкова
17. ДПС
Мустафа Сали Карадайъ
Хамид Бари Хамид
Кадир Реджебов Насуфов
Кадир Назиф Хасан
Танер Айдън Исмаил
Севгин Лютви Хълми
Христо Христов Кюркчиев
Мукадес Емин Шакир
Юсеин Шакир Юсеин
Зюхал Османова Юсеинова
Кенан Нешков Кючюков
Селятин Себайдин Мехмед
20. Партия „Правото“
Гроздалин Георгиев Грозданов
Валери Богданов Бонев
21. „ВМРО-Българско национално движение“
Деан Стоянов Станчев
Стефан Маринов Минков
Иван Спасов Калайджийски
Христо Георгиев Драгозов
Стилияна Милева Милева
Иван Йосифов Стоянов
Росица Вескова Стоянова
Дария Мартинова Червенкова
Венцислав Стефанов Симеонов
22. ПП „Българско национално обединение“
Делян Дяков Николов
Емил Йорданов Станимиров
23. ПП „Воля“
Наталия Велева Тодорова
Самет Рафет Янгънджъ
Гергана Георгиева Николова
Пламена Ивалинова Маринова
Илтер Мухидинов Хилмиев
Радина Димитрова Примова
24. „Има такъв народ“
Пламен Николаев Николов
Нерихан Рамзи Ибрям
Звездaлин Тошев Звездев
Ивайло Руменов Антонов
Селиме Мехмедова Кърджалиева
Росица Калчева Иванова-Христозова
Недялко Любенов Недялков
Георги Евгениев Георгиев
Милен Димитров Добрев
Мая Николаева Николова
25. КП „Продължаваме промяната“
Антония Кънчева Димитрова
Октай Шюкрю Каврък
Йордан Станков Йорданов
Хари Спасов Иванов
Галина Бонева Георгиева
Мария Петрова Топалова
26. ПП „МИР“
Сашо Кирилов Григоров
Явор Любомиров Лефтеров
Екатерина Илиева Барбова
Любомир Георгиев Димитров
27. ПП „Благоденствие-Обединение-Градивност“
Ивайла Венелинова Георгиева
Емил Пейчев Калоянов
Велико Николов Николов
Пресиан Емилов Иванов
Анчо Николов Костадинов
28. ПП „Български национален съюз Нова демокрация“
Камен Захариев Тасков
Вельо Найденов Иванов
Веселинка Хараламбиева Гигова
Петко Георгиев Колев
Иванка Лазарова Етова
Живко Иванов Жеков
29. ПП „Пряка Демокрация“
Емилия Красимирова Минкова
30. КП „Демократична България – Обединение“
Полина Антонова Велчева
Васил Гочев Тодоров
Анета Цветанова Георгиева
Димитър Янев Милчев
Кръстю Иванов Баев
Костадин Стефанов Деянов
31. КП „Изправи се БГ! Ние идваме!“
Иван Стоянов Капралов
Росица Енчева Павлова
Веселин Кирилов Тодоров
Небат Мехмедов Кадиров
Цветомир Иванов Цонев
Марияна Минчева Георгиева
Антон Пламенов Антонов
Петина Руменова Минкова
Красимир Веселинов Крумов
Здравко Спасов Тодоров
Стоян Митков Вълков
Росен Симеонов Станчев
32. ГЕРБ-СДС
Красимир Георгиев Вълчев
Илтер Бейзатов Садъков
Евгений Цанков Цанков
Димо Чавдаров Георгиев
Димитър Крумов Александров
Ралица Тодорова Ангелова
Николай Станимиров Стефанов
Румен Петров Генов
Деница Венециева Спасова
Димитричка Господинова Недева
Добри Сашков Стоянов
Ахмед Неджатов Еминов
33. БСП за България
Иван Валентинов Иванов
Иван Валентинов Ганчев
Мартин Райчев Райков
Тодор Йорданов Тодоров
Евгения Евгениева Леополдова
Даниела Илиева Пенчева
Пламен Христов Петков
Стефан Иванов Стефанов
Велчо Страхилов Василев
Дончо Николов Цачев
Недялко Кръстев Недялков
Ваня Георгиева Димитрова
34. ПП „Българска прогресивна линия“
Матей Симеонов Матеев
35. ПП „Партия на Зелените“
Любомир Стефанов Ангелов
Селзан Севгин Ибрахим
Васко Райчинов Йотов
36. ПП „Бригада
Валери Ангелов Ангелов
Павел Георгиев Калинков
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