Вижте всички кандидати за депутати от 5-и МИР Видин

13.10.2021 15:59;     
24 часа онлайн
https://www.24chasa.bg/region/article/10280689 www.24chasa.bg
Изборите са на 14 ноември СНИМКА: “24 ЧАСА”

Вижте всички кандидати за депутати от 5 МИР Видин за изборите на 14 ноември 2021 г. по номера в бюлетините. От този район могат да бъдат избрани за 4 депутати.

2 - ПП „РУСОФИЛИ ЗА ВЪЗРАЖДАНЕ НА ОТЕЧЕСТВОТО“

  • Явор Янков Никифоров
  • Стефан Василев Урумов
  • Румяна Георгиева Райнова

4 - КП „ПАТРИОТИЧЕН ФРОНТ-НФСБ, БДС, „РАДИКАЛИ“ И БНДС“

  • Валентина Емилова Кръстева
  • Анжело Лъчезаров Методиев
  • Ивайло Борисов Иванов

7-  „НАЦИОНАЛНО ОБЕДИНЕНИЕ НА ДЕСНИЦАТА“

  • Огнян Кирилов Ценков
  • Виолета Илиева Дочкова
  • Венци Захариев Пасков
  • Лозан Георгиев Лозанов

8 - ПП „БЪЛГАРСКИ СЪЮЗ ЗА ДИРЕКТНА ДЕМОКРАЦИЯ“

  • Иво Филипов Георгиев

10 - ПП „БЪЛГАРСКА СОЦИАЛДЕМОКРАЦИЯ – ЕВРОЛЕВИЦА“

  • Емил Тодоров Лилов
  • Иван Николов Иванов
  • Красимир Валентинов Иванов
  • Никола Тониев Иванов
  • Валери Петров Деков
  • Йонко Лозанов Йонков

11 - ПП „АТАКА

  • Йордан Василев Йорданов
  • Стефан Иванов Йонов
  • Стефан Димитров Спасов
  • Ирина Михайлова Петрова

13 - ПП „ОБЩЕСТВО ЗА НОВА БЪЛГАРИЯ“

  • Цветозар Венциславов Захариев
  • Радослав Пламенов Стойчев
  • Камелия Тодорова Кирилова

14 - ПП „ГЛАС НАРОДЕН“

  • Ивайло Цветанов Цеков

17 - ПП „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ“

  • Станислав Димитров Анастасов
  • Светла Светославова Ангелова
  • Мартин Петков Петков
  • Адриан Мирославов Маринов
  • Тамара Руменова Василева
  • Чавдар Илчов Славчов
  • Радостина Александрова Ранчинска
  • Наташа Савова Ганцова

20 - ПП „ПРАВОТО“

  • Лиляна Ботева Рашева

21 - ПП „ВМРО-БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ“

  • Красимир Илиев Богданов
  • Лъчезар Асенов Кръстев
  • Петьо Нинков Цеков
  • Николай Пуев Петров
  • Тодор Кирилов Цеков
  • Женя Викторова Тодорова
  • Ангел Генчев Трифонов
  • Тодорка Каменова Атанасова

23 - ПП „ВОЛЯ“

  • Петя Тодоринова Диковска
  • Мая Венкова Георгиева
  • Филипа Лъчезарова Лозанова
  • Анжела Георгиева Ангелова

24 - ПП „ИМА ТАКЪВ НАРОД“

  • Иво Георгиев Атанасов
  • Милен Пламенов Милчев
  • Снежана Венециева Йоханова
  • Мартин Андрианов Александров
  • Светлана Бориславова Стойкова
  • Ивайло Милушев Милушев
  • Владимир Бойков Боев
  • Валери Иванов Василев

25 - КП „ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА“

  • Петър Любенов Миланов
  • Петър Живков Калотов
  • Венелин Пенков Милев
  • Венеция Огнянова Нецова- Ангова

26 - ПП „МИР“

  • Илиян Славчев Лилов
  • Калоян Емилов Казаков
  • Георги Милчов Бързашки

27 - ПП „БЛАГОДЕНТСТВИЕ- ОБЕДИНЕНИЕ- ГРАДИВНОСТ“

  • Иван Тодоров Иванов
  • Борислав Георгиев Борисов

28 - ПП „БЪЛГАРСКИ НАЦИОНАЛЕН СЪЮЗ „НОВА ДЕМОКРАЦИЯ“

  • Манол Викторов Димитров
  • Гошо Антов Георгиев
  • Павел Валериев Димитров
  • Цветанка Илиева Николова
  • Василка Илиева Русинова
  • Венцислав Николов Русинов

29 - ПП „ПРЯКА ДЕМОКРАЦИЯ“

  • Денислав Иванов Иванов

30 - КП „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ-ОБЕДИНЕНИЕ“

  • Любен Иванов Иванов
  • Лозина Йорданова Николова
  • Марин Филчев Маринов
  • Стефан Филаретов Маринов
  • Калоян Любомиров Стоянов
  • Натали Пенкова Накова
  • Иван Еленков Русков
  • Красимир Герасимов Станков

31 - КП „ИЗПРАВИ СЕ БГ! НИЕ ИДВАМЕ!“

  • Стефан Лазаров Стефанов
  • Евгения Иванова Георгиева
  • Велин Велков Младенов
  • Владимир Иванов Младенов
  • Мартина Марио Цветкова
  • Роза Илкова Кръстева
  • Диана Николаева Маджарова
  • Анелия Стоянова Александрова

32 - КП „ГЕРБ-СДС“

  • Росица Любенова Кирова
  • Александър Филчев Матеев
  • Росен Ангелов Цветков
  • Силвия Петрова Евдокимова
  • Емил Вадимов Мушанов
  • Емилиян Илиев Енчев
  • Александрина Боримирова Богоева
  • Лъчезар Георгиев Попиванов

33 - КП „БСП за България“

  • Филип Стефанов Попов
  • Жоро Борисов Василев
  • Аня Любомирова Ангелова
  • Тихомир Красимиров Трифонов
  • Наташа Петкова Борисова
  • Ивелин Димчов Каменов
  • Андрей Митев Андреев
  • Милен Йорданов Митов

34 - ПП „БЪЛГАРСКА ПРОГРЕСИВНА ЛИНИЯ

  • Ивелин Ивайлов Кирилов
  • Рослав Николов Колев

35 - ПП „ПАРТИЯ НА ЗЕЛЕНИТЕ“

  • Йонко Йорданов Гергов
  • Владимир Милчев Апостолов
  • Илко Логинов Илиев

36 ПП „БРИГАДА“

  • Сафидин Ахмедов Имамов

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