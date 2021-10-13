Вижте всички кандидати за депутати от 5-и МИР Видин

Организацията на Тръмп е в напреднала фаза от преговори за продажба на правата на хотела му във Вашингтон за над 370 млн. долара. Инвестиционна фирма, базирана в Маями, CGI Merchant Group, иска да закупи правата за наема на хотела на "Пенсилвания авеню", твърдят хора, запознати със сделката. Договорката не е окончателна и има и други потенциални