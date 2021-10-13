Вижте всички кандидати за депутати от 5-и МИР Видин

Вижте всички кандидати за депутати от 5 МИР Видин за изборите на 14 ноември 2021 г. по номера в бюлетините. От този район могат да бъдат избрани за 4 депутати.
2 - ПП „РУСОФИЛИ ЗА ВЪЗРАЖДАНЕ НА ОТЕЧЕСТВОТО“
- Явор Янков Никифоров
- Стефан Василев Урумов
- Румяна Георгиева Райнова
4 - КП „ПАТРИОТИЧЕН ФРОНТ-НФСБ, БДС, „РАДИКАЛИ“ И БНДС“
- Валентина Емилова Кръстева
- Анжело Лъчезаров Методиев
- Ивайло Борисов Иванов
7- „НАЦИОНАЛНО ОБЕДИНЕНИЕ НА ДЕСНИЦАТА“
- Огнян Кирилов Ценков
- Виолета Илиева Дочкова
- Венци Захариев Пасков
- Лозан Георгиев Лозанов
8 - ПП „БЪЛГАРСКИ СЪЮЗ ЗА ДИРЕКТНА ДЕМОКРАЦИЯ“
- Иво Филипов Георгиев
10 - ПП „БЪЛГАРСКА СОЦИАЛДЕМОКРАЦИЯ – ЕВРОЛЕВИЦА“
- Емил Тодоров Лилов
- Иван Николов Иванов
- Красимир Валентинов Иванов
- Никола Тониев Иванов
- Валери Петров Деков
- Йонко Лозанов Йонков
11 - ПП „АТАКА
- Йордан Василев Йорданов
- Стефан Иванов Йонов
- Стефан Димитров Спасов
- Ирина Михайлова Петрова
13 - ПП „ОБЩЕСТВО ЗА НОВА БЪЛГАРИЯ“
- Цветозар Венциславов Захариев
- Радослав Пламенов Стойчев
- Камелия Тодорова Кирилова
14 - ПП „ГЛАС НАРОДЕН“
- Ивайло Цветанов Цеков
17 - ПП „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ“
- Станислав Димитров Анастасов
- Светла Светославова Ангелова
- Мартин Петков Петков
- Адриан Мирославов Маринов
- Тамара Руменова Василева
- Чавдар Илчов Славчов
- Радостина Александрова Ранчинска
- Наташа Савова Ганцова
20 - ПП „ПРАВОТО“
- Лиляна Ботева Рашева
21 - ПП „ВМРО-БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ“
- Красимир Илиев Богданов
- Лъчезар Асенов Кръстев
- Петьо Нинков Цеков
- Николай Пуев Петров
- Тодор Кирилов Цеков
- Женя Викторова Тодорова
- Ангел Генчев Трифонов
- Тодорка Каменова Атанасова
23 - ПП „ВОЛЯ“
- Петя Тодоринова Диковска
- Мая Венкова Георгиева
- Филипа Лъчезарова Лозанова
- Анжела Георгиева Ангелова
24 - ПП „ИМА ТАКЪВ НАРОД“
- Иво Георгиев Атанасов
- Милен Пламенов Милчев
- Снежана Венециева Йоханова
- Мартин Андрианов Александров
- Светлана Бориславова Стойкова
- Ивайло Милушев Милушев
- Владимир Бойков Боев
- Валери Иванов Василев
25 - КП „ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА“
- Петър Любенов Миланов
- Петър Живков Калотов
- Венелин Пенков Милев
- Венеция Огнянова Нецова- Ангова
26 - ПП „МИР“
- Илиян Славчев Лилов
- Калоян Емилов Казаков
- Георги Милчов Бързашки
27 - ПП „БЛАГОДЕНТСТВИЕ- ОБЕДИНЕНИЕ- ГРАДИВНОСТ“
- Иван Тодоров Иванов
- Борислав Георгиев Борисов
28 - ПП „БЪЛГАРСКИ НАЦИОНАЛЕН СЪЮЗ „НОВА ДЕМОКРАЦИЯ“
- Манол Викторов Димитров
- Гошо Антов Георгиев
- Павел Валериев Димитров
- Цветанка Илиева Николова
- Василка Илиева Русинова
- Венцислав Николов Русинов
29 - ПП „ПРЯКА ДЕМОКРАЦИЯ“
- Денислав Иванов Иванов
30 - КП „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ-ОБЕДИНЕНИЕ“
- Любен Иванов Иванов
- Лозина Йорданова Николова
- Марин Филчев Маринов
- Стефан Филаретов Маринов
- Калоян Любомиров Стоянов
- Натали Пенкова Накова
- Иван Еленков Русков
- Красимир Герасимов Станков
31 - КП „ИЗПРАВИ СЕ БГ! НИЕ ИДВАМЕ!“
- Стефан Лазаров Стефанов
- Евгения Иванова Георгиева
- Велин Велков Младенов
- Владимир Иванов Младенов
- Мартина Марио Цветкова
- Роза Илкова Кръстева
- Диана Николаева Маджарова
- Анелия Стоянова Александрова
32 - КП „ГЕРБ-СДС“
- Росица Любенова Кирова
- Александър Филчев Матеев
- Росен Ангелов Цветков
- Силвия Петрова Евдокимова
- Емил Вадимов Мушанов
- Емилиян Илиев Енчев
- Александрина Боримирова Богоева
- Лъчезар Георгиев Попиванов
33 - КП „БСП за България“
- Филип Стефанов Попов
- Жоро Борисов Василев
- Аня Любомирова Ангелова
- Тихомир Красимиров Трифонов
- Наташа Петкова Борисова
- Ивелин Димчов Каменов
- Андрей Митев Андреев
- Милен Йорданов Митов
34 - ПП „БЪЛГАРСКА ПРОГРЕСИВНА ЛИНИЯ
- Ивелин Ивайлов Кирилов
- Рослав Николов Колев
35 - ПП „ПАРТИЯ НА ЗЕЛЕНИТЕ“
- Йонко Йорданов Гергов
- Владимир Милчев Апостолов
- Илко Логинов Илиев
36 ПП „БРИГАДА“
- Сафидин Ахмедов Имамов
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