Вижте всички кандидати за депутати от 6-и МИР Враца

Вижте всички кандидати за депутати в 6 МИР Враца за изборите на 14 ноември 2021 г. от този район ще бъдат избрани 6 депутати.
2 - ПП „РУСОФИЛИ ЗА ВЪЗРАЖДАНЕ НА ОТЕЧЕСТВОТО“
- Ивайло Любенов Иванов
- Ганка Христова Михайлова
- Георги Тодоров Петров
- Милка Кирилова Петрова
- Петър Димитров Пандурски
4 - КП „ ПАТРИОТИЧЕН ФРОНТ- НФСБ, БДС „РАДИКАЛИ“
- Надка Иванова Бояджиева
- Тодор Стефанов Сяров
- Ивайло Вагенщайн Русинов
- Крум Илиев Младенов
- Георги Петров Поповски
- Венцислав Димитров Димитров
- Ивайло Борисов Иванов
5 - ПП „ВЪЗРАЖДАНЕ“
- Ивайло Василев Панов
- Димитър Витанов Георгиев
- Лилиан Петков Петков
- Розина Петрова Банова
- Тихомир Росенов Тодоров
- Иво Станчев Иванов
- Анелия Кръстева Христова
7 - КП „НАЦИОНАЛНО ОБЕДИНЕНИЕ НА ДЕСНИЦАТА“
- Тодор Борисов Тодоров
- Киара Боянова Иванова
- Иван Димитров Георгиев
- Петър Иванов Петров
- Валентин Спасов Димитров
- Лъчезар Цветославов Димитров
- Георги Валериев Гуджев
- Ния Ивайлова Иванова
- Гергана Василева Славова
- Ани Бориславова Цветанова
8 - ПП „БЪЛГАРСКИ СЪЮЗ ЗА ДИРЕКТНА ДЕМОКРАЦИЯ“
- Севина Краснодарова Хаджийска
10 - ПП „Българска Социалдемокрация – Евролевица“
- Данаил Веселинов Дамянов
- Цено Спасов Велчев
- Ивайло Александров Димитров
- Милчо Василев Милов
- Даниела Христова Петкова
- Денислав Валентинов Петков
11 -„АТАКА“
- Георги Иванов Петров
- Пламен Тошев Петков
- Тодор Борисов Кръстев
- Лъчезар Любомиров Лазаров
13 - ПП „ОБЩЕСТВО ЗА НОВА БЪЛГАРИЯ“
- Велин Ясенов Юруков
- Мира Рашкова Атанасова
- Даниела Трифонова Беличовска
14 - „ГЛАС НАРОДЕН“
- Пламен Стефанов Христов
- Борислав Николаев Маринов
- Райна Сашова Ангелова
- Димитър Иванов Митов
17 - „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ“
- Цветан Иванов Енчев
- Каролина Симеонова Кьолер
- Александър Несторов Несторов
- Христо Найденов Найденов
- Николай Емилов Николов
- Бранимир Асенов Бочев
- Касъм Мехти Касъмов
- Йордан Александров Димитров
- Стефан Димитров Ангелов
- Марин Иванов Цветков
- Мирчо Маринов Мирчев
- Събин Асенов Илиев
20 - ПП „ПРАВОТО“
- Денка Димитрова Николова
- Теодора Василева Цонинска
- Пламен Георгиев Петров
21 - ПП „ВМРО- БНД“
- Красимир Илиев Богданов
- Робертино Тодоров Маринов
- Младен Асенов Йорданов
- Емил Борисов Младенов
- Георги Владимиров Ганецовски
- Пламен Илиев Кюковски
- Тихомир Петров Тодоров
- Красимир Симеонов Ангелов
- Бетина Ивайлова Иванова
- Иван Георгиев Джунов
- Наталия Димитрова Петрова-Гергова
- Момчил Пламенов Янков
22 - „БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ОБЕДИНЕНИЕ“
- Филип Людмилов Каменов
- Силвия Пламенова Бетовска
- Николай Евстатиев Статков
- Стефан Димитров Чолаков
- Йордан Иванов Малджански
23 - „ВОЛЯ“
- Слави Дичев Нецов
- Маргарита Василева Огойска
- Васил Михайлов Гиев
- Денолюба Игнатова Иванова
- Деян Валентинов Митев
- Милчо Тодоров Пелов
- Ивана Юриева Маркова
24 - ПП „ИМА ТАКЪВ НАРОД“
- Георги Станчев Георгиев
- Гергана Пепиева Николова
- Цветан Иванов Борисов
- Иво Венциславов Стефанов
- Стефан Красимиров Стефанов
- Данаил Георгиев Йорданов
- Филип Миленов Данков
- Валери Георгиев Алексиев
- Естел Димитрова Петрова
- Йордан Колев Кръстев
- Пламен Димитров Василев
25 - „ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА“
- Деница Димитрова Симеонова
- Тодор Иванов Димитров- Мечкарски
- Димитър Иванов Вутков
- Ивайло Емилов Йорданов
- Деян Иванов Войкин
- Мирена Стоянова Ценова
26 - ПП „МИР“
- Пресиян Пламенов Павлов
- Светлин Денчев Павлов
- Станислав Василев Серафимов
- Мирослав Ангелов Маринов
- Любомир Георгиев Димитров
27 - ПП „БЛАГОДЕНСТВИЕ – ОБЕДИНЕНИЕ – ГРАДИВНОСТ“
- Данчо Цветанов Стоянов
- Иван Тодоров Иванов
- Иван Петров Димов
28 - „БЪЛГАРСКИ НАЦИОНАЛЕН СЪЮЗ „НОВА ДЕМОКРАЦИЯ“
- Александър Адриянов Суев
- Мариян Сашев Иванов
- Манол Викторов Димитров
- Данаил Николаев Иванов
- Павел Валериев Димитров
- Михаил Вайнов Цветанов
- Адриан Богданов Суев
- Петър Емилов Петров
29 - ПП „ПРЯКА ДЕМОКРАЦИЯ“
- Биляна Стефанова Илиева
30 - КП „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ - ОБЕДИНЕНИЕ“
- Владислава Тошева Лакова
- Марина Валериева Ташева
- Георги Димитров Генов
- Петя Боянова Георгиева
- Васко Борисов Врачовски
- Борислав Иванов Пелов
- Клавдия Костадинова Костова
- Виктор Вериславов Василев
- Кръстю Петков Кръстев
- Евгени Вълчев Ангелов
- Йовчо Димитров Йовчев
- Галентин Пламенов Грозев
31 - „ИЗПРАВИ СЕ БГ! НИЕ ИДВАМЕ!“
- Андрей Христов Вълчев
- Йоана Димитрова Кръстева
- Емил Хрисимиров Дойнов
- Мариела Стоянова Стоянова
- Галя Йотова Илиева
- Виктория Красимирова Йотова
- Галя Младенова Христова
- Ивелина Цветанова Йорданова
- Петър Иванов Лазаров
- Десислава Ангелова Бойчева
- Ивайло Йотов Събков
- Владимир Иванов Попов
32 - ГЕРБ-СДС
- Петя Цветанова Аврамова
- Красен Георгиев Кръстев
- Мирослав Иванов Аспарухов
- Владимир Христов Христов
- Мартин Николаев Харизанов
- Владимир Янков Миленков
- Иво Кирилов Ралчовски
- Ралица Трилкова Добрева
- Соня Илманова Мошолова
- Момчил Вениславов Върбанов
- Галин Богданов Снежанов
- Ангел Кольов Лалюв
33 - КП „ БСП за БЪЛГАРИЯ“
- Александър Тихомиров Симов
- Иван Георгиев Иванов
- Вълчо Игнатов Златанов
- Светослав Иванов Мандиков
- Ивайло Митков Иванов
- Стефка Димитрова Кузманова
- Никола Иванов Александров
- Пепи Георгиев Туртански
34 - „БЪЛГАРСКА ПРОГРЕСИВНА ЛИНИЯ“
- Красимир Христов Янков
- Александър Вачев Петров
35 - ПП „ПАРТИЯ НА ЗЕЛЕНИТЕ“
- Валентин Симеонов Симов
- Евгени Иванов Ганчовски
36 - ПП „БРИГАДА“
- Мануел Лъчезаров Шекеров
- Орлин Атанасов Добрев
- Пламен Стефанов Христов
- Борислав Николаев Маринов
- Райна Сашова Ангелова
- Димитър Иванов Митов
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