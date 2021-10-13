Вижте всички кандидати за депутати от 6-и МИР Враца

13.10.2021 16:16;     
24 часа онлайн
https://www.24chasa.bg/region/article/10280770 www.24chasa.bg

Вижте всички кандидати за депутати в 6 МИР Враца за изборите на 14 ноември 2021 г. от този район ще бъдат избрани 6 депутати.

2 - ПП „РУСОФИЛИ ЗА ВЪЗРАЖДАНЕ НА ОТЕЧЕСТВОТО“

  • Ивайло Любенов Иванов
  • Ганка Христова Михайлова
  • Георги Тодоров Петров
  • Милка Кирилова Петрова
  • Петър Димитров Пандурски

4 - КП „ ПАТРИОТИЧЕН ФРОНТ- НФСБ, БДС „РАДИКАЛИ“

  • Надка Иванова Бояджиева
  • Тодор Стефанов Сяров
  • Ивайло Вагенщайн Русинов
  • Крум Илиев Младенов
  • Георги Петров Поповски
  • Венцислав Димитров Димитров
  • Ивайло Борисов Иванов

5 - ПП „ВЪЗРАЖДАНЕ“

  • Ивайло Василев Панов
  • Димитър Витанов Георгиев
  • Лилиан Петков Петков
  • Розина Петрова Банова
  • Тихомир Росенов Тодоров
  • Иво Станчев Иванов
  • Анелия Кръстева Христова

7 - КП „НАЦИОНАЛНО ОБЕДИНЕНИЕ НА ДЕСНИЦАТА“

  • Тодор Борисов Тодоров
  • Киара Боянова Иванова
  • Иван Димитров Георгиев
  • Петър Иванов Петров
  • Валентин Спасов Димитров
  • Лъчезар Цветославов Димитров
  • Георги Валериев Гуджев
  • Ния Ивайлова Иванова
  • Гергана Василева Славова
  • Ани Бориславова Цветанова

8 - ПП „БЪЛГАРСКИ СЪЮЗ ЗА ДИРЕКТНА ДЕМОКРАЦИЯ“

  • Севина Краснодарова Хаджийска

10 - ПП „Българска Социалдемокрация – Евролевица“

  • Данаил Веселинов Дамянов
  • Цено Спасов Велчев
  • Ивайло Александров Димитров
  • Милчо Василев Милов
  • Даниела Христова Петкова
  • Денислав Валентинов Петков

11 -„АТАКА“

  • Георги Иванов Петров
  • Пламен Тошев Петков
  • Тодор Борисов Кръстев
  • Лъчезар Любомиров Лазаров

13 - ПП „ОБЩЕСТВО ЗА НОВА БЪЛГАРИЯ“

  • Велин Ясенов Юруков
  • Мира Рашкова Атанасова
  • Даниела Трифонова Беличовска

14 - „ГЛАС НАРОДЕН“

  • Пламен Стефанов Христов
  • Борислав Николаев Маринов
  • Райна Сашова Ангелова
  • Димитър Иванов Митов

17 - „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ“

  • Цветан Иванов Енчев
  • Каролина Симеонова Кьолер
  • Александър Несторов Несторов
  • Христо Найденов Найденов
  • Николай Емилов Николов
  • Бранимир Асенов Бочев
  • Касъм Мехти Касъмов
  • Йордан Александров Димитров
  • Стефан Димитров Ангелов
  • Марин Иванов Цветков
  • Мирчо Маринов Мирчев
  • Събин Асенов Илиев

20 - ПП „ПРАВОТО“

  • Денка Димитрова Николова
  • Теодора Василева Цонинска
  • Пламен Георгиев Петров

21 - ПП „ВМРО- БНД“

  • Красимир Илиев Богданов
  • Робертино Тодоров Маринов
  • Младен Асенов Йорданов
  • Емил Борисов Младенов
  • Георги Владимиров Ганецовски
  • Пламен Илиев Кюковски
  • Тихомир Петров Тодоров
  • Красимир Симеонов Ангелов
  • Бетина Ивайлова Иванова
  • Иван Георгиев Джунов
  • Наталия Димитрова Петрова-Гергова
  • Момчил Пламенов Янков

22 - „БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ОБЕДИНЕНИЕ“

  • Филип Людмилов Каменов
  • Силвия Пламенова Бетовска
  • Николай Евстатиев Статков
  • Стефан Димитров Чолаков
  • Йордан Иванов Малджански

23 - „ВОЛЯ“

  • Слави Дичев Нецов
  • Маргарита Василева Огойска
  • Васил Михайлов Гиев
  • Денолюба Игнатова Иванова
  • Деян Валентинов Митев
  • Милчо Тодоров Пелов
  • Ивана Юриева Маркова

24 - ПП „ИМА ТАКЪВ НАРОД“

  • Георги Станчев Георгиев
  • Гергана Пепиева Николова
  • Цветан Иванов Борисов
  • Иво Венциславов Стефанов
  • Стефан Красимиров Стефанов
  • Данаил Георгиев Йорданов
  • Филип Миленов Данков
  • Валери Георгиев Алексиев
  • Естел Димитрова Петрова
  • Йордан Колев Кръстев
  • Пламен Димитров Василев

25 - „ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА“

  • Деница Димитрова Симеонова
  • Тодор Иванов Димитров- Мечкарски
  • Димитър Иванов Вутков
  • Ивайло Емилов Йорданов
  • Деян Иванов Войкин
  • Мирена Стоянова Ценова

26 - ПП „МИР“

  • Пресиян Пламенов Павлов
  • Светлин Денчев Павлов
  • Станислав Василев Серафимов
  • Мирослав Ангелов Маринов
  • Любомир Георгиев Димитров

27 - ПП „БЛАГОДЕНСТВИЕ – ОБЕДИНЕНИЕ – ГРАДИВНОСТ“

  • Данчо Цветанов Стоянов
  • Иван Тодоров Иванов
  • Иван Петров Димов

28 - „БЪЛГАРСКИ НАЦИОНАЛЕН СЪЮЗ „НОВА ДЕМОКРАЦИЯ“

  • Александър Адриянов Суев
  • Мариян Сашев Иванов
  • Манол Викторов Димитров
  • Данаил Николаев Иванов
  • Павел Валериев Димитров
  • Михаил Вайнов Цветанов
  • Адриан Богданов Суев
  • Петър Емилов Петров

29 - ПП „ПРЯКА ДЕМОКРАЦИЯ“

  • Биляна Стефанова Илиева

30 - КП „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ - ОБЕДИНЕНИЕ“

  • Владислава Тошева Лакова
  • Марина Валериева Ташева
  • Георги Димитров Генов
  • Петя Боянова Георгиева
  • Васко Борисов Врачовски
  • Борислав Иванов Пелов
  • Клавдия Костадинова Костова
  • Виктор Вериславов Василев
  • Кръстю Петков Кръстев
  • Евгени Вълчев Ангелов
  • Йовчо Димитров Йовчев
  • Галентин Пламенов Грозев

31 - „ИЗПРАВИ СЕ БГ! НИЕ ИДВАМЕ!“

  • Андрей Христов Вълчев
  • Йоана Димитрова Кръстева
  • Емил Хрисимиров Дойнов
  • Мариела Стоянова Стоянова
  • Галя Йотова Илиева
  • Виктория Красимирова Йотова
  • Галя Младенова Христова
  • Ивелина Цветанова Йорданова
  • Петър Иванов Лазаров
  • Десислава Ангелова Бойчева
  • Ивайло Йотов Събков
  • Владимир Иванов Попов

32 - ГЕРБ-СДС

  • Петя Цветанова Аврамова
  • Красен Георгиев Кръстев
  • Мирослав Иванов Аспарухов
  • Владимир Христов Христов
  • Мартин Николаев Харизанов
  • Владимир Янков Миленков
  • Иво Кирилов Ралчовски
  • Ралица Трилкова Добрева
  • Соня Илманова Мошолова
  • Момчил Вениславов Върбанов
  • Галин Богданов Снежанов
  • Ангел Кольов Лалюв

33 - КП „ БСП за БЪЛГАРИЯ“

  • Александър Тихомиров Симов
  • Иван Георгиев Иванов
  • Вълчо Игнатов Златанов
  • Светослав Иванов Мандиков
  • Ивайло Митков Иванов
  • Стефка Димитрова Кузманова
  • Никола Иванов Александров
  • Пепи Георгиев Туртански

34 - „БЪЛГАРСКА ПРОГРЕСИВНА ЛИНИЯ“

  • Красимир Христов Янков
  • Александър Вачев Петров

35 - ПП „ПАРТИЯ НА ЗЕЛЕНИТЕ“

  • Валентин Симеонов Симов
  • Евгени Иванов Ганчовски

36 - ПП „БРИГАДА“

  • Мануел Лъчезаров Шекеров
  • Орлин Атанасов Добрев
  • Пламен Стефанов Христов
  • Борислав Николаев Маринов
  • Райна Сашова Ангелова
  • Димитър Иванов Митов

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