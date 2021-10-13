Вижте всички кандидати за депутати от 15-и МИР - Плевен

13.10.2021 16:25;     
24 часа онлайн
https://www.24chasa.bg/region/article/10280824 www.24chasa.bg
Машина за гласуване.

Ето всички кандидати за депутати в 15-и МИР - Плевен. Те се борят за 9 мандата.

2 - ПП „РУСОФИЛИ ЗА ВЪЗРАЖДАНЕ НА ОТЕЧЕСТВОТО”

  • Пламен Георгиев Александров
  • Николай Иванов Стоев
  • Сашо Любенов Начев
  • Красимир Божидаров Павловски
  • Петьо Максимов Георгиев
  • Красимир Георгиев Кузманов
  • Васил Георгиев Николов
  • Владислав Димчев Славчев
  • Никола Асенов Бенчев
  • Пламен Борисов Йончев
  • Бистра Маринова Кралева

4 - КП „ПАТРИОТИЧЕН ФРОНТ-НФСБ, БДС "РАДИКАЛИ” и БНДС ”ЦЕЛОКУПНА БЪЛГАРИЯ”

  • Николай Иванов Иванчев
  • Сашо Христов Радоловски
  • Димитринка Красимирова Христова
  • Васил Славейков Иванов
  • Цветелин Латинов Тончев
  • Биляна Христова Симеонова
  • Маргарита Димитрова Фичева
  • Веселин Иванов Колев
  • Виктория Петрова Андреева
  • Анатолий Валериев Радославов

5 - Партия "Възраждане"

  • Ивелин Първанов Първанов
  • Данаил Николаев Раденцов
  • Захари Величков Дончев
  • Тихомир Радославов Стойков
  • Виктория Василева Мучанова
  • Бисер Георгиев Ангелов
  • Ивайло Мариянов Ивайлов
  • Мартин Бориславов Бетов
  • Деница Лилянова Монова
  • Силвия Тоткова Трифонова
  • Тодор Ботев Славеев

7 - КП ”НАЦИОНАЛНО ОБЕДИНЕНИЕ НА ДЕСНИЦАТА”

  • Владислав Тошков Николов
  • Валери Василев Кузев
  • Христослав Михайлов Михайлов
  • Емил Пламенов Кръстев
  • Венцислав Христов Киров
  • Даниел Парашкевов Дафинов
  • Северина Величкова Пенова
  • Николай Иванов Раев
  • Мирослав Цолов Георгиев
  • Айхан Орханов Османов
  • Накрие Кемалова Селейдинова
  • Владимир Цветков Петков
  • Милен Илианов Трифонов
  • Стилиян Илков Крумов

8 - Партия „БЪЛГАРСКИ СЪЮЗ ЗА ДИРЕКТНА ДЕМОКРАЦИЯ”

  • Павлин Методиев Иванов
  • Христо Вачев Вачев

10 - „Партия „Българска Социалдемокрация-Евролевица”

  • Лъчезар Аспарухов Аврамов
  • Иван Тошев Иванов
  • Вълчо Стоянов Стаменовски
  • Любомир Андреев Нецов
  • Димчо Дочев Джиговски
  • Калина Богданова Томова
  • Антоанета Огнянова Николова

11 - ПП „АТАКА”

  • Адриан Христов Асенов
  • Илиан Андреев Беров
  • Цветослав Василев Христов
  • Христофор Георгиев Витков
  • Петя Любомирова Панайотова
  • Генка Добрянова Цветкова–Шополова
  • Емил Маринчев Петков
  • Петьо Иванов Янев
  • Лора Христова Тотева-Аспарухова
  • Мариела Тодорова Тонкова
  • Пламен Илиев Пешев
  • Владислав Петков Първанов

13 - партия „ОБЩЕСТВО ЗА НОВА БЪЛГАРИЯ”

  • Пламен Илиев Мирчев
  • Радослав Пламенов Стойчев

14 - Партия „ГЛАС НАРОДЕН”

  • Лидия Борисова Нинова
  • Димитър Илиев Цветанов
  • Свилен Цоков Конов
  • Павел Стефанов Тодоров
  • Калоян Димитров Брязов
  • Илиян Ефремов Илиев

17 - „Движение за права и свободи”

  • Марио Киров Рангелов
  • Айлян Гюнайдънов Пашала
  • Васил Методиев Петков
  • Шенджан Яшарова Куртанова
  • Тома Юлиянов Терзиев
  • Свилен Илиев Огнянов
  • Невин Икбалова Джевдетова
  • Александър Назаров Ризов
  • Мелек Ахмедова Салиева
  • Георги Колев Божинов
  • Момчил Иванов Митов
  • Нурияна Сергеева Мирославова
  • Цветелина Красимирова Цветкова-Пенчева
  • Методи Васков Петков

20 - ПП „ПРАВОТО”

  • Снежанка Димитрова Димитрова
  • Лиляна Кирилова Конова
  • Венелин Стефанов Трифонов
  • Иван Иванов Башев
  • Диана Максимова Гайдева

21 - ПП ”ВМРО-БНД”

  • Калин Николов Поповски
  • Павлинка Йорданова Микова
  • Иван Стефанов Кюлджийски
  • Огнян Даниелов Ламбиев
  • Ивайло Иванов Христов
  • Захаринка Стефанова Ботева
  • Аня Петрова Христова
  • Анатоли Любомиров Ангелов
  • Моника Мариова Фиркова
  • Нора Димитрова Цветкова
  • Борислав Пламенов Георгиев
  • Аксиния Тодорова Ватковска
  • Анелия Станимирова Атанасова
  • Димчо Кръстев Ангелов
  • Александър Стефанов Богданов
  • Максим Наумов Лясков
  • Валери Здравков Босилков
  • Красимир Петров Атанасов

22 - Българско национално обединение-БНО

  • Илия Димитров Конов
  • Калина Любенова Ташева

23 - ПП „ВОЛЯ”

  • Полина Цветославова Цанкова -Христова
  • Красимира Маринова Шабанова
  • Стелиян Красимиров Николов
  • Снежана Светославова Иванова
  • Виктория Александрова Удварева - Луканова
  • Денолюба Игнатова Иванова
  • Маргарита Василева Огойска
  • Филипа Лъчезарова Лозанова
  • Деян Валентинов Митев
  • Петя Тодоринова Диковска

24 - ИТН

  • Радостин Петев Василев
  • Александър Велиславов Тодоров
  • Венцислав Иванов Петков
  • Деян Петев Петков
  • Димчо Иванов Дешев
  • Христинка Илийчева Иванова
  • Иван Галинов Янчев
  • Венера Невелинова Василева
  • Красимир Георгиев Иванов
  • Георги Владимиров Борисов

25 - "Продължаваме промяната"

  • Иван Маркос Христанов
  • Стоил Мирославов Стоилов
  • Иван Косев Манев
  • Виолета Георгиева Иеремиева
  • Тони Николаев Тотев
  • Диана Бурянова Николова
  • Александра Тихомирова Мачикова
  • Панайот Иванов Иванов

26 - ПП „МИР”

  • Емил Емилов Димитров
  • Бойко Боянов Първанов
  • Димитър Илиев Илиев
  • Александър Маринов Пеновски
  • Евгени Иванов Одажийски

27 - ПП „БЛАГОДЕНСТВИЕ-ОБЕДИНЕНИЕ-ГРАДИВНОСТ” 

  • Любомир Любенов Каменов
  • Александър Людмилов Матеев
  • Кристина Ботева Иванова
  • Азис Алишев Козарев


28 ПП „БЪЛГАРСКИ НАЦИОНАЛЕН СЪЮЗ „НОВА ДЕМОКРАЦИЯ”

  • Мартин Серьожев Вътев
  • Пламен Иванов Топчиев
  • Йонка Красимирова Иванова
  • Анатоли Петров Антонов
  • Димитър Маринов Димитров
  • Николай Момчилов Георгиев
  • Иван Милков Иванов
  • Николай Първанов Григоров
  • Марина Боянова Веселинова
  • Веселин Георгиев Петров

29  -„Партия „ПРЯКА ДЕМОКРАЦИЯ” 

  • Ивайло Йорданов Стефанов

30 - Коалиция "Демократична България"

  • Найден Маринов Зеленогорски
  • Тодор Георгиев Еленков
  • Албена Симеонова Върбанова
  • Генадий Гешев Пъшев
  • Николай Атанасов Любенов
  • Николай Валентинов Милев
  • Петър Асенов Георгиев
  • Петко Ивайлов Петков
  • Лора Илиянова Герасимова
  • Бойка Любенова Пъшева
  • Валери Илиев Илиев
  • Георги Евлогиев Караджов
  • Елена Сашева Петрова - Найденова
  • Антон Валериев Начев
  • Мартин Михайлов Заимов

31 - КП ”ИЗПРАВИ СЕ БГ! НИЕ ИДВАМЕ!”

  • Юлиян Милчев Ненчев
  • Момчил Недялков Спасов
  • Стефан Димитров Петков
  • Илия Николов Николов
  • Васил Величков Тодоров
  • Анни Климентова Петкова
  • Ваня Петрова Дичкова
  • Милица Кирилова Лазарова
  • Цветомира Филадинова Добрева
  • Снежана Димитрова Белова
  • Момчил Бориславов Няголов
  • Радосвета Василева Маджарова-Вълчева
  • Емилия Борисова Петкова
  • Галя Тодорова Игнатова
  • Любка Живкова Бумбарова
  • Митко Величков Мотов
  • Явор Георгиев Янков
  • Дарин Георгиев Кинов

32 - Коалиция ГЕРБ-СДС

  • Валери Пламенов Лачовски
  • Петя Веселинова Митрашкова
  • Десислава Цветанчова Трифонова
  • Адриана Валентинова Ганева
  • д-р Мариана Петрова Лазарова – Иванова
  • д-р Иван Цветанов Малкодански
  • Атанас Кръстев Върбанов
  • Дочко Димитров Дочев
  • Ивайло Петров Минков
  • доц. д-р Цветан Христофоров Луканов
  • Ангел Тодоров Цанков
  • Владимир Ивов Георгиев
  • Ева Светославова Маркова
  • Велислава Тончева Величкова – Христова
  • Ива Венциславова Христова
  • Иван Йорданов Койнарски
  • Богдан Василев Михайлов
  • Страцимир Миладинов Стоев

33 - БСП

  • Проф. Румен Василев Гечев
  • Стефан Иванов Бурджев
  • Доц. д-р Георги Николов Кючуков
  • Илиян Славейков Йончев
  • Ева Маринова – Найденова
  • Биляна Велева – Грънчарова
  • Мирослава Василева Бенчева
  • Бисер Георгиев Атанасов
  • Бисер Кирилов Борисов
  • Асен Стефанов Данчев
  • Владислав Владиславов Крамолински
  • Данаил Милков Предов
  • Цветелина Васева Вълкова
  • Цветан Венциславов Петков
  • Данаил Борисов Стойчев
  • Ивайло Милков Матеев
  • Аня Стефанова Михова

34 - ПП „Българска прогресивна линия”

  • Адриан Иванов Филипов
  • Симеон Славов Кинтов
  • Цветелина Валериева Илиева
  • Сергей Цветанов Константинов

35 - ПП „Партия на зелените”

  • Христо Христов Дунчев
  • Цвета Петрова Филипова
  • Надя Страхилова Младенова

36 - ПП „Бригада”

  • Иво Цолов Сираков
  • Ромина Дончева Ганевска

Други от Всички кандидати 14.11.2021

Вижте всички кандидати за депутати от 3-и МИР Варна

Вижте всички кандидати за депутати от 3-и МИР Варна

Вижте всички кандидати за депутати от 4-и МИР Велико Търново

Вижте всички кандидати за депутати от 4-и МИР Велико Търново

Вижте всички кандидати за депутати от 9-и МИР Кърджали

Вижте всички кандидати за депутати от 9-и МИР Кърджали

Вижте всички кандидати за депутати в 13-и МИР Пазарджик

Вижте всички кандидати за депутати в 13-и МИР Пазарджик

Вижте всички кандидати за депутати от 17-и МИР Пловдив област

Вижте всички кандидати за депутати от 17-и МИР Пловдив област

Вижте всички кандидати за депутати от 16-и МИР Пловдив град

Вижте всички кандидати за депутати от 16-и МИР Пловдив град

Покажи още

Последно от

Последно от

Последно от

Последно от

Последно от

Четено
Всичко от деня
Днес | Вчера

Последни новини

  • mila
  • mama
  • zdrave
24 часа TV

Първа страница

Първа страница на вестник 24 часа
© 2012 Всички права запазени 24 Часа - Забранява се възпроизвеждането изцяло или отчасти на материали и публикации, без предварително съгласие на редакцията; чл.24 ал.1 т.5 от ЗАвПСП не се прилага; неразрешеното ползване е свързано със заплащане на компенсация от ползвателя за нарушено авторско право, чийто размер ще се определи от редакцията.