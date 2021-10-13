Вижте всички кандидати за депутати от 15-и МИР - Плевен

Ето всички кандидати за депутати в 15-и МИР - Плевен. Те се борят за 9 мандата.
2 - ПП „РУСОФИЛИ ЗА ВЪЗРАЖДАНЕ НА ОТЕЧЕСТВОТО”
- Пламен Георгиев Александров
- Николай Иванов Стоев
- Сашо Любенов Начев
- Красимир Божидаров Павловски
- Петьо Максимов Георгиев
- Красимир Георгиев Кузманов
- Васил Георгиев Николов
- Владислав Димчев Славчев
- Никола Асенов Бенчев
- Пламен Борисов Йончев
- Бистра Маринова Кралева
4 - КП „ПАТРИОТИЧЕН ФРОНТ-НФСБ, БДС "РАДИКАЛИ” и БНДС ”ЦЕЛОКУПНА БЪЛГАРИЯ”
- Николай Иванов Иванчев
- Сашо Христов Радоловски
- Димитринка Красимирова Христова
- Васил Славейков Иванов
- Цветелин Латинов Тончев
- Биляна Христова Симеонова
- Маргарита Димитрова Фичева
- Веселин Иванов Колев
- Виктория Петрова Андреева
- Анатолий Валериев Радославов
5 - Партия "Възраждане"
- Ивелин Първанов Първанов
- Данаил Николаев Раденцов
- Захари Величков Дончев
- Тихомир Радославов Стойков
- Виктория Василева Мучанова
- Бисер Георгиев Ангелов
- Ивайло Мариянов Ивайлов
- Мартин Бориславов Бетов
- Деница Лилянова Монова
- Силвия Тоткова Трифонова
- Тодор Ботев Славеев
7 - КП ”НАЦИОНАЛНО ОБЕДИНЕНИЕ НА ДЕСНИЦАТА”
- Владислав Тошков Николов
- Валери Василев Кузев
- Христослав Михайлов Михайлов
- Емил Пламенов Кръстев
- Венцислав Христов Киров
- Даниел Парашкевов Дафинов
- Северина Величкова Пенова
- Николай Иванов Раев
- Мирослав Цолов Георгиев
- Айхан Орханов Османов
- Накрие Кемалова Селейдинова
- Владимир Цветков Петков
- Милен Илианов Трифонов
- Стилиян Илков Крумов
8 - Партия „БЪЛГАРСКИ СЪЮЗ ЗА ДИРЕКТНА ДЕМОКРАЦИЯ”
- Павлин Методиев Иванов
- Христо Вачев Вачев
10 - „Партия „Българска Социалдемокрация-Евролевица”
- Лъчезар Аспарухов Аврамов
- Иван Тошев Иванов
- Вълчо Стоянов Стаменовски
- Любомир Андреев Нецов
- Димчо Дочев Джиговски
- Калина Богданова Томова
- Антоанета Огнянова Николова
11 - ПП „АТАКА”
- Адриан Христов Асенов
- Илиан Андреев Беров
- Цветослав Василев Христов
- Христофор Георгиев Витков
- Петя Любомирова Панайотова
- Генка Добрянова Цветкова–Шополова
- Емил Маринчев Петков
- Петьо Иванов Янев
- Лора Христова Тотева-Аспарухова
- Мариела Тодорова Тонкова
- Пламен Илиев Пешев
- Владислав Петков Първанов
13 - партия „ОБЩЕСТВО ЗА НОВА БЪЛГАРИЯ”
- Пламен Илиев Мирчев
- Радослав Пламенов Стойчев
14 - Партия „ГЛАС НАРОДЕН”
- Лидия Борисова Нинова
- Димитър Илиев Цветанов
- Свилен Цоков Конов
- Павел Стефанов Тодоров
- Калоян Димитров Брязов
- Илиян Ефремов Илиев
17 - „Движение за права и свободи”
- Марио Киров Рангелов
- Айлян Гюнайдънов Пашала
- Васил Методиев Петков
- Шенджан Яшарова Куртанова
- Тома Юлиянов Терзиев
- Свилен Илиев Огнянов
- Невин Икбалова Джевдетова
- Александър Назаров Ризов
- Мелек Ахмедова Салиева
- Георги Колев Божинов
- Момчил Иванов Митов
- Нурияна Сергеева Мирославова
- Цветелина Красимирова Цветкова-Пенчева
- Методи Васков Петков
20 - ПП „ПРАВОТО”
- Снежанка Димитрова Димитрова
- Лиляна Кирилова Конова
- Венелин Стефанов Трифонов
- Иван Иванов Башев
- Диана Максимова Гайдева
21 - ПП ”ВМРО-БНД”
- Калин Николов Поповски
- Павлинка Йорданова Микова
- Иван Стефанов Кюлджийски
- Огнян Даниелов Ламбиев
- Ивайло Иванов Христов
- Захаринка Стефанова Ботева
- Аня Петрова Христова
- Анатоли Любомиров Ангелов
- Моника Мариова Фиркова
- Нора Димитрова Цветкова
- Борислав Пламенов Георгиев
- Аксиния Тодорова Ватковска
- Анелия Станимирова Атанасова
- Димчо Кръстев Ангелов
- Александър Стефанов Богданов
- Максим Наумов Лясков
- Валери Здравков Босилков
- Красимир Петров Атанасов
22 - Българско национално обединение-БНО
- Илия Димитров Конов
- Калина Любенова Ташева
23 - ПП „ВОЛЯ”
- Полина Цветославова Цанкова -Христова
- Красимира Маринова Шабанова
- Стелиян Красимиров Николов
- Снежана Светославова Иванова
- Виктория Александрова Удварева - Луканова
- Денолюба Игнатова Иванова
- Маргарита Василева Огойска
- Филипа Лъчезарова Лозанова
- Деян Валентинов Митев
- Петя Тодоринова Диковска
24 - ИТН
- Радостин Петев Василев
- Александър Велиславов Тодоров
- Венцислав Иванов Петков
- Деян Петев Петков
- Димчо Иванов Дешев
- Христинка Илийчева Иванова
- Иван Галинов Янчев
- Венера Невелинова Василева
- Красимир Георгиев Иванов
- Георги Владимиров Борисов
25 - "Продължаваме промяната"
- Иван Маркос Христанов
- Стоил Мирославов Стоилов
- Иван Косев Манев
- Виолета Георгиева Иеремиева
- Тони Николаев Тотев
- Диана Бурянова Николова
- Александра Тихомирова Мачикова
- Панайот Иванов Иванов
26 - ПП „МИР”
- Емил Емилов Димитров
- Бойко Боянов Първанов
- Димитър Илиев Илиев
- Александър Маринов Пеновски
- Евгени Иванов Одажийски
27 - ПП „БЛАГОДЕНСТВИЕ-ОБЕДИНЕНИЕ-ГРАДИВНОСТ”
- Любомир Любенов Каменов
- Александър Людмилов Матеев
- Кристина Ботева Иванова
- Азис Алишев Козарев
28 ПП „БЪЛГАРСКИ НАЦИОНАЛЕН СЪЮЗ „НОВА ДЕМОКРАЦИЯ”
- Мартин Серьожев Вътев
- Пламен Иванов Топчиев
- Йонка Красимирова Иванова
- Анатоли Петров Антонов
- Димитър Маринов Димитров
- Николай Момчилов Георгиев
- Иван Милков Иванов
- Николай Първанов Григоров
- Марина Боянова Веселинова
- Веселин Георгиев Петров
29 -„Партия „ПРЯКА ДЕМОКРАЦИЯ”
- Ивайло Йорданов Стефанов
30 - Коалиция "Демократична България"
- Найден Маринов Зеленогорски
- Тодор Георгиев Еленков
- Албена Симеонова Върбанова
- Генадий Гешев Пъшев
- Николай Атанасов Любенов
- Николай Валентинов Милев
- Петър Асенов Георгиев
- Петко Ивайлов Петков
- Лора Илиянова Герасимова
- Бойка Любенова Пъшева
- Валери Илиев Илиев
- Георги Евлогиев Караджов
- Елена Сашева Петрова - Найденова
- Антон Валериев Начев
- Мартин Михайлов Заимов
31 - КП ”ИЗПРАВИ СЕ БГ! НИЕ ИДВАМЕ!”
- Юлиян Милчев Ненчев
- Момчил Недялков Спасов
- Стефан Димитров Петков
- Илия Николов Николов
- Васил Величков Тодоров
- Анни Климентова Петкова
- Ваня Петрова Дичкова
- Милица Кирилова Лазарова
- Цветомира Филадинова Добрева
- Снежана Димитрова Белова
- Момчил Бориславов Няголов
- Радосвета Василева Маджарова-Вълчева
- Емилия Борисова Петкова
- Галя Тодорова Игнатова
- Любка Живкова Бумбарова
- Митко Величков Мотов
- Явор Георгиев Янков
- Дарин Георгиев Кинов
32 - Коалиция ГЕРБ-СДС
- Валери Пламенов Лачовски
- Петя Веселинова Митрашкова
- Десислава Цветанчова Трифонова
- Адриана Валентинова Ганева
- д-р Мариана Петрова Лазарова – Иванова
- д-р Иван Цветанов Малкодански
- Атанас Кръстев Върбанов
- Дочко Димитров Дочев
- Ивайло Петров Минков
- доц. д-р Цветан Христофоров Луканов
- Ангел Тодоров Цанков
- Владимир Ивов Георгиев
- Ева Светославова Маркова
- Велислава Тончева Величкова – Христова
- Ива Венциславова Христова
- Иван Йорданов Койнарски
- Богдан Василев Михайлов
- Страцимир Миладинов Стоев
33 - БСП
- Проф. Румен Василев Гечев
- Стефан Иванов Бурджев
- Доц. д-р Георги Николов Кючуков
- Илиян Славейков Йончев
- Ева Маринова – Найденова
- Биляна Велева – Грънчарова
- Мирослава Василева Бенчева
- Бисер Георгиев Атанасов
- Бисер Кирилов Борисов
- Асен Стефанов Данчев
- Владислав Владиславов Крамолински
- Данаил Милков Предов
- Цветелина Васева Вълкова
- Цветан Венциславов Петков
- Данаил Борисов Стойчев
- Ивайло Милков Матеев
- Аня Стефанова Михова
34 - ПП „Българска прогресивна линия”
- Адриан Иванов Филипов
- Симеон Славов Кинтов
- Цветелина Валериева Илиева
- Сергей Цветанов Константинов
35 - ПП „Партия на зелените”
- Христо Христов Дунчев
- Цвета Петрова Филипова
- Надя Страхилова Младенова
36 - ПП „Бригада”
- Иво Цолов Сираков
- Ромина Дончева Ганевска
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