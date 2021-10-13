Вижте всички кандидати за депутати в 26-и МИР София-област

Ето всички кандидати за депутати в 26-и МИР София-област. Те ще се борят за 8 мандата
2 - Политическа партия „РУСОФИЛИ ЗА ВЪЗРАЖДАНЕ НА ОТЕЧЕСТВОТО“
- Радко Любенов Ханджиев
- Димитър Стефанов Бояджиев
- Минчо Петров Минчев
- Болеслав Марков Павлов
- Юлиана Йотова Йончовска
- Стойчо Владимиров Симов
- Цветан Петров Христов
- Борис Игнатов Христов
- Виктор Александров Кръстев
- Христо Йотов Йотов
4 - Коалиция „ПАТРИОТИЧЕН ФРОНТ – НФСБ, БДС „РАДИКАЛИ“ и БНДС „ЦЕЛОКУПНА БЪЛГАРИЯ“
- Елица Веселинова Идакиева
- Венцислав Ангелов Тоцев
- Николай Венков Николов
- Ангел Костадинов Ангелов
- Георги Петров Поповски
- Георги Иванов Петков
- Александрина Стефанова Димитрова
- Дамянка Петева Гетова-Спасова
- Петър Христов Атанасов
- Илиян Илиев Йорданов
5 - Политическа партия „ВЪЗРАЖДАНЕ“
- Александър Димитров Арангелов
- Соня Стефанова Гарчева
- Ангел Николаев Славчев
- Георги Димитров Прасков
- Биляна Петрова Давидкова
- Десислава Данаилова Тодоровска
- Стойчо Георгиев Анчин
- Петър Костадинов Петров
- Тодор Стоянов Гроздев
- Дариан Емилов Петров
7 - Коалиция „НАЦИОНАЛНО ОБЕДИНЕНИЕ НА ДЕСНИЦАТА"
- Любомир Методиев Методиев
- Драгомир Любомиров Каменов
- Евелина Емилова Манолова
- Яница Георгиева Иванова
- Васил Радомиров Габеров
- Марио Стефанов Сарафов
- Лорета Ивова Малинова
- Иван Пламенов Панов
8 - „БЪЛГАРСКИ СЪЮЗ ЗА ДИРЕКТНА ДЕМОКРАЦИЯ“
- Валери Василев Венков
- Деница Стоянова Найденова
- Виктор Стефанов Вътев
- Виктор Аргиров Божиков
10 - „Българска Социалдемокрация - Евролевица“
- Радослав Йорданов Радославов
- Вълчо Стоянов Стаменовски
- Николай Петров Минков
- Йордан Маринов Узунов
- Петя Ивайлова Стоянова
- Калина Богданова Томова
- Кристина Валентива Иванова
11 - ПП „Атака“
- Петър Георгиев Петров
- Петър Николаев Дучев
- Маргарита Николова Цанова
- Иван Георгиев Луджов
13 - Партия „ОБЩЕСТВО ЗА НОВА БЪЛГАРИЯ“
- Валентин Давидков Соколов
- Евгени Димитров Чечев
- Нели Николаева Лафчийска
- Росица Илиева Гефен
14 - „ГЛАС НАРОДЕН“
- Славчо Цветанов Сайков
- Борил Юлиев Иванов
- Галя Николаева Кърнева
- Силвия Пламенова Костова
17 - „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ“
- Цветан Иванов Енчев
- Петър Пандушев Чобанов
- Веселина Иванова Радославова
- Кристина Цветанова Александрова
- Любомир Огнянов Апостолов
- Ивелина Дойчева Чотова
- Павлин Иванов Марков
- Халит Осман Сарач
- Яко Бобев Банчев
- Росица Дейстанова Стефанова
- Сандо Стефанов Захариев
20 - Партия „ПРАВОТО“
- Костадин Недев Господинов
21 - „ВМРО-БНД“
- Богомил Емилов Бранков
- Николай Андреев Борисов
- Георги Христов Николчов
- Борил Валентинов Караканов
- Диана Михайлова Стоянчова
- Дамян Стефанов Маноилов
- Георги Стефанов Георгиев
- Стоян Динчев Павлов
- Юлиан Кръстев Ангелов
22 - ПП „БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ОБЕДИНЕНИЕ - БНО“
- Магдалена Ивова Павлова
- Невена Стойкова Ценкова
- Васил Петров Ников
23 - „ВОЛЯ“
- Биляна Василева Маринова
- Светослава Илиева Терзиянова-Михайлова
- Габриела Ростиславова Негенцова
- Евгения Миткова Генкова
- Мария Георгиева Коприварова
- Ася Михайлова Лазова
- Гергана Борисова Алексиева
- Красимира Маринова Шабанова
24 - „ИМА ТАКЪВ НАРОД“
- Андрей Иванов Чорбанов
- Паунита Михайлова Петрова
- Никола Христов Кръстев
- Венцислав Михайлов Асенов
- Цветанка Игнатова Войнова
- Георги Иванов Иванов
- Мартин Емилов Методиев
- Румен Владимиров Лафчийски
- Иван Димитров Иванов
- Паолина Николаева Вецева-Добрева
- Борислав Атанасов Топалов
25 - Коалиция „Продължаваме промяната“
- Александър Димитров Дунчев
- Юрий Олегов Козлов
- Лулчо Станиславов Георгиев
- Ана-Мария Михаилова Вълканова
- Радостина Александрова Ценова
- Иван Николаев Генчев
- Искрен Николаев Митев
- Милен Манев Манев
26 - Политическа партия „МИР“
- Йонко Цветолюбов Ненчев
- Цветан Стаменов Македонски
- Ивайло Петров Модев
- Александър Пламенов Лазаров
- Александър Коцев Колев
- Росен Борисов Гавранов
- Венцислав Ангелов Иванов
- Светлин Минков Колев
- Латинка Крумова Георгиева
- Радина Ангелова Радковска
27 - ПП „Благоденствие – Обединение - Градивност“
- Галин Георгиев Кърцов
- Антон Олег Лашев
- Симеон Христов Стойков
- Сашко Тодоров Минев
- Стоян Иванов Лозанов
- Драгомир Траянов Ивано
- 28 - ПП „БНС – НОВА ДЕМОКРАЦИЯ”
- Петър Христов Виденов
- Илиян Симеонов Симеонов
- Любомир Красимиров Найденов
- Светослав Огнянов Панайотов
- Евтим Цветков Димитров
- Антоанета Петрова Гановска
- Сийка Панайотова Димитрова
- Гергана Димитрова Попова
- Марио Цанков Филев
- Савина Веселинова Луканова
- Марина Орфей Малчева
29 - ПП „Пряка демокрация”
- Петър Николаев Клисаров
- Борис Цочев Цанков
30 - ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ - ОБЕДИНЕНИЕ
- Божидар Пламенов Божанов
- Яна Веселинова Тодоранова
- Васил Петров Зашкев
- Тома Ангелов Здравков
- Николай Янков Сиджимов
- Цветелина Вельова Вельова
- Кристина Николаева Касабова
- Велислав Димитров Йотов
- Радослав Борисов Костадинов
- Йонко Димитров Димитров
- Недялко Симеонов Пешев
- Елена Станьова Чумпова
31- „ИЗПРАВИ СЕ БГ! НИЕ ИДВАМЕ!“
- Данаил Валериев Георгиев
- Пламен Момчилов Деянов
- Венцислав Петров Димитров
- Трифон Стефанов Трифонов
- Милчо Иванов Владимиров
- Ива Ценова Галева
- Борислав Емилов Ботев
- Емил Маринов Лесев
- Валентина Димитрова Станкова
- Емануил Борисов Христов
- Пламен Маринов Ралчев
- Надежда Минчева Чорбанова
- Пенка Димитрова Георгиева-Бабачева
- Боряна Стефанова Петкова
- Марияна Георгиева Георгиева
- Елена Христова Герасимова
32 - Коалиция ГЕРБ-СДС
- Младен Найденов Маринов
- Николина Панайотова Ангелкова
- Дамян Русинов Маринов
- Миглена Благоева Георгиева
- Валентин Мирчов Милушев
- Йоан Пламенов Димитров
- Кристина Георгиева Йорданова
- Николай Асенов Николов
- Юлиян Атанасов Леков
- Денис Ефтимов Величков
- Цветан Емилов Сичанов
- Йорданка Владимирова Бичева
- Мария Тодорова Джонгова
- Мария Любенова Стоичкова-Денкова
- Йоана Георгиева Рашкова
- Борислав Георгиев Борисов
33 - Коалиция „БСП за БЪЛГАРИЯ“
- ИВАН ИВАЙЛОВ ЧЕНЧЕВ
- МИХАИЛ ВАСИЛЕВ МИХАЙЛОВ
- ВЛАДИМИР ГЕОРГИЕВ МАРКОВ
- ДАНИЕЛА СТАНИМИРОВА ДАШЕВА
- МАРТИН ДИМИТРОВ ПАНДЕЗОВ
- ХРИСТО ПЕТКОВ ЯКИМОВ
- ТОДОР САВОВ ПАНЧЕВ
- НИКОЛАЙ ВАЛЕРИЕВ ЙОТОВ
- ХРИСТИНА ГЕОРГИЕВА ХРИСТОВА
- ВАЛЕНТИНА ПЕПОВА РИЧАНЕК
- РУМЕН БОРИСОВ ТОДОРОВ
- ВАЛЯ СТЕФАНОВА АРСОВА
- ЗОРНИЦА ТРИФОНОВА ВАСИЛЕВА
- РАЛИЦА НИКОДИМОВА КИРИЛОВА
- ИВАНЕЛА ДЕНЧЕВА СИРАКОВА
- КИРИЛ РАДЕВ НЕДЕВ
34 - ПП „БЪЛГАРСКА ПРОГРЕСИВНА ЛИНИЯ“
- Лало Георгиев Кирилов
- Иван Велков Болчев
35 - „Партия на зелените”
- Васко Райчинов Йотов
- Асен Николов Караманчев
- Петър Димитров Илчов
- Ивелина Васкова Йотова
- Върбан Маринов Вутов
- Димитър Стоянов Вълков
- Мариян Васков Йотов
- Евгени Иванов Ганчовски
- Калоян Борисов Йолов
36 - ПП „Бригада”
- Милийо Драганов Милев
- Даниела Валентинова Пенева
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