Вижте всички кандидати за депутати в 26-и МИР София-област

13.10.2021 14:15;     
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Ето всички кандидати за депутати в 26-и МИР София-област. Те ще се борят за 8 мандата

2 - Политическа партия „РУСОФИЛИ ЗА ВЪЗРАЖДАНЕ НА ОТЕЧЕСТВОТО“

  • Радко Любенов Ханджиев
  • Димитър Стефанов Бояджиев
  • Минчо Петров Минчев
  • Болеслав Марков Павлов
  • Юлиана Йотова Йончовска
  • Стойчо Владимиров Симов
  • Цветан Петров Христов
  • Борис Игнатов Христов
  • Виктор Александров Кръстев
  • Христо Йотов Йотов

4 -  Коалиция „ПАТРИОТИЧЕН ФРОНТ – НФСБ, БДС „РАДИКАЛИ“ и БНДС „ЦЕЛОКУПНА БЪЛГАРИЯ“

  • Елица Веселинова Идакиева
  • Венцислав Ангелов Тоцев
  • Николай Венков Николов
  • Ангел Костадинов Ангелов
  • Георги Петров Поповски
  • Георги Иванов Петков
  • Александрина Стефанова Димитрова
  • Дамянка Петева Гетова-Спасова
  • Петър Христов Атанасов
  • Илиян Илиев Йорданов

5 - Политическа партия „ВЪЗРАЖДАНЕ“

  • Александър Димитров Арангелов
  • Соня Стефанова Гарчева
  • Ангел Николаев Славчев
  • Георги Димитров Прасков
  • Биляна Петрова Давидкова
  • Десислава Данаилова Тодоровска
  • Стойчо Георгиев Анчин
  • Петър Костадинов Петров
  • Тодор Стоянов Гроздев
  • Дариан Емилов Петров

7 - Коалиция „НАЦИОНАЛНО ОБЕДИНЕНИЕ НА ДЕСНИЦАТА"

  • Любомир Методиев Методиев
  • Драгомир Любомиров Каменов
  • Евелина Емилова Манолова
  • Яница Георгиева Иванова
  • Васил Радомиров Габеров
  • Марио Стефанов Сарафов
  • Лорета Ивова Малинова
  • Иван Пламенов Панов

8 -  „БЪЛГАРСКИ СЪЮЗ ЗА ДИРЕКТНА ДЕМОКРАЦИЯ“

  • Валери Василев Венков
  • Деница Стоянова Найденова
  • Виктор Стефанов Вътев
  • Виктор Аргиров Божиков

10 - „Българска Социалдемокрация - Евролевица“

  • Радослав Йорданов Радославов
  • Вълчо Стоянов Стаменовски
  • Николай Петров Минков
  • Йордан Маринов Узунов
  • Петя Ивайлова Стоянова
  • Калина Богданова Томова
  • Кристина Валентива Иванова

11 - ПП „Атака“

  • Петър Георгиев Петров
  • Петър Николаев Дучев
  • Маргарита Николова Цанова
  • Иван Георгиев Луджов

13 - Партия „ОБЩЕСТВО ЗА НОВА БЪЛГАРИЯ“

  • Валентин Давидков Соколов
  • Евгени Димитров Чечев
  • Нели Николаева Лафчийска
  • Росица Илиева Гефен

14 -  „ГЛАС НАРОДЕН“

  • Славчо Цветанов Сайков
  • Борил Юлиев Иванов
  • Галя Николаева Кърнева
  • Силвия Пламенова Костова

17 - „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ“

  • Цветан Иванов Енчев
  • Петър Пандушев Чобанов
  • Веселина Иванова Радославова
  • Кристина Цветанова Александрова
  • Любомир Огнянов Апостолов
  • Ивелина Дойчева Чотова
  • Павлин Иванов Марков
  • Халит Осман Сарач
  • Яко Бобев Банчев
  • Росица Дейстанова Стефанова
  • Сандо Стефанов Захариев

20 - Партия „ПРАВОТО“

  • Костадин Недев Господинов

21 - „ВМРО-БНД“

  • Богомил Емилов Бранков
  • Николай Андреев Борисов
  • Георги Христов Николчов
  • Борил Валентинов Караканов
  • Диана Михайлова Стоянчова
  • Дамян Стефанов Маноилов
  • Георги Стефанов Георгиев
  • Стоян Динчев Павлов
  • Юлиан Кръстев Ангелов

22 - ПП „БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ОБЕДИНЕНИЕ - БНО“

  • Магдалена Ивова Павлова
  • Невена Стойкова Ценкова
  • Васил Петров Ников

23 - „ВОЛЯ“

  • Биляна Василева Маринова
  • Светослава Илиева Терзиянова-Михайлова
  • Габриела Ростиславова Негенцова
  • Евгения Миткова Генкова
  • Мария Георгиева Коприварова
  • Ася Михайлова Лазова
  • Гергана Борисова Алексиева
  • Красимира Маринова Шабанова

24 -  „ИМА ТАКЪВ НАРОД“

  • Андрей Иванов Чорбанов
  • Паунита Михайлова Петрова
  • Никола Христов Кръстев
  • Венцислав Михайлов Асенов
  • Цветанка Игнатова Войнова
  • Георги Иванов Иванов
  • Мартин Емилов Методиев
  • Румен Владимиров Лафчийски
  • Иван Димитров Иванов
  • Паолина Николаева Вецева-Добрева
  • Борислав Атанасов Топалов

25 - Коалиция „Продължаваме промяната“

  • Александър Димитров Дунчев
  • Юрий Олегов Козлов
  • Лулчо Станиславов Георгиев
  • Ана-Мария Михаилова Вълканова
  • Радостина Александрова Ценова
  • Иван Николаев Генчев
  • Искрен Николаев Митев
  • Милен Манев Манев

26 - Политическа партия „МИР“

  • Йонко Цветолюбов Ненчев
  • Цветан Стаменов Македонски
  • Ивайло Петров Модев
  • Александър Пламенов Лазаров
  • Александър Коцев Колев
  • Росен Борисов Гавранов
  • Венцислав Ангелов Иванов
  • Светлин Минков Колев
  • Латинка Крумова Георгиева
  • Радина Ангелова Радковска

27 - ПП „Благоденствие – Обединение - Градивност“

  • Галин Георгиев Кърцов
  • Антон Олег Лашев
  • Симеон Христов Стойков
  • Сашко Тодоров Минев
  • Стоян Иванов Лозанов
  • Драгомир Траянов Ивано
  • 28 - ПП „БНС – НОВА ДЕМОКРАЦИЯ”
  • Петър Христов Виденов
  • Илиян Симеонов Симеонов
  • Любомир Красимиров Найденов
  • Светослав Огнянов Панайотов
  • Евтим Цветков Димитров
  • Антоанета Петрова Гановска
  • Сийка Панайотова Димитрова
  • Гергана Димитрова Попова
  • Марио Цанков Филев
  • Савина Веселинова Луканова
  • Марина Орфей Малчева

29 - ПП „Пряка демокрация”

  • Петър Николаев Клисаров
  • Борис Цочев Цанков


30  - ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ - ОБЕДИНЕНИЕ

  • Божидар Пламенов Божанов
  • Яна Веселинова Тодоранова
  • Васил Петров Зашкев
  • Тома Ангелов Здравков
  • Николай Янков Сиджимов
  • Цветелина Вельова Вельова
  • Кристина Николаева Касабова
  • Велислав Димитров Йотов
  • Радослав Борисов Костадинов
  • Йонко Димитров Димитров
  • Недялко Симеонов Пешев
  • Елена Станьова Чумпова


31-  „ИЗПРАВИ СЕ БГ! НИЕ ИДВАМЕ!“

  • Данаил Валериев Георгиев
  • Пламен Момчилов Деянов
  • Венцислав Петров Димитров
  • Трифон Стефанов Трифонов
  • Милчо Иванов Владимиров
  • Ива Ценова Галева
  • Борислав Емилов Ботев
  • Емил Маринов Лесев
  • Валентина Димитрова Станкова
  • Емануил Борисов Христов
  • Пламен Маринов Ралчев
  • Надежда Минчева Чорбанова
  • Пенка Димитрова Георгиева-Бабачева
  • Боряна Стефанова Петкова
  • Марияна Георгиева Георгиева
  • Елена Христова Герасимова

32 - Коалиция ГЕРБ-СДС

  • Младен Найденов Маринов
  • Николина Панайотова Ангелкова
  • Дамян Русинов Маринов
  • Миглена Благоева Георгиева
  • Валентин Мирчов Милушев
  • Йоан Пламенов Димитров
  • Кристина Георгиева Йорданова
  • Николай Асенов Николов
  • Юлиян Атанасов Леков
  • Денис Ефтимов Величков
  • Цветан Емилов Сичанов
  • Йорданка Владимирова Бичева
  • Мария Тодорова Джонгова
  • Мария Любенова Стоичкова-Денкова
  • Йоана Георгиева Рашкова
  • Борислав Георгиев Борисов

33 - Коалиция „БСП за БЪЛГАРИЯ“

  • ИВАН ИВАЙЛОВ ЧЕНЧЕВ
  • МИХАИЛ ВАСИЛЕВ МИХАЙЛОВ
  • ВЛАДИМИР ГЕОРГИЕВ МАРКОВ
  • ДАНИЕЛА СТАНИМИРОВА ДАШЕВА
  • МАРТИН ДИМИТРОВ ПАНДЕЗОВ
  • ХРИСТО ПЕТКОВ ЯКИМОВ
  • ТОДОР САВОВ ПАНЧЕВ
  • НИКОЛАЙ ВАЛЕРИЕВ ЙОТОВ
  • ХРИСТИНА ГЕОРГИЕВА ХРИСТОВА
  • ВАЛЕНТИНА ПЕПОВА РИЧАНЕК
  • РУМЕН БОРИСОВ ТОДОРОВ
  • ВАЛЯ СТЕФАНОВА АРСОВА
  • ЗОРНИЦА ТРИФОНОВА ВАСИЛЕВА
  • РАЛИЦА НИКОДИМОВА КИРИЛОВА
  • ИВАНЕЛА ДЕНЧЕВА СИРАКОВА
  • КИРИЛ РАДЕВ НЕДЕВ

34 - ПП „БЪЛГАРСКА ПРОГРЕСИВНА ЛИНИЯ“

  • Лало Георгиев Кирилов
  • Иван Велков Болчев

35 - „Партия на зелените”

  • Васко Райчинов Йотов
  • Асен Николов Караманчев
  • Петър Димитров Илчов
  • Ивелина Васкова Йотова
  • Върбан Маринов Вутов
  • Димитър Стоянов Вълков
  • Мариян Васков Йотов
  • Евгени Иванов Ганчовски
  • Калоян Борисов Йолов

36 - ПП „Бригада”

  • Милийо Драганов Милев
  • Даниела Валентинова Пенева

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