Вижте всички кандидати за депутати от 14-и МИР Перник

13.10.2021 16:45;     
24 часа онлайн
https://www.24chasa.bg/region/article/10281734 www.24chasa.bg

Ето всички кандидати за депутати в 14-и МИР - Перник. Те се борят за 4 мандата.

2 - ПП „РУСОФИЛИ ЗА ВЪЗРАЖДАНЕ НА ОТЕЧЕСТВОТО”
Станислав Асенов Асенов
Мариета Димитрова Ангелова
Павлина Денкова Стоянова

4 - КП „ПАТРИОТИЧЕН ФРОНТ-НФСБ, БДС "РАДИКАЛИ” и БНДС ”ЦЕЛОКУПНА БЪЛГАРИЯ”
Георги Пейков Вълчев
Митко Иванов Димитров
Илиян Илиев Йорданов
Ванимир Йорданов Заров
Румен Георгиев Димитров
Антоанета Димитрова Димитрова

5 - Партия "Възраждане"
Димо Георгиев Дренчев
Симеон Григоров Йонев
Павел Георгиев Павлов
Радослав Евгениев Червенков

7 - КП ”НАЦИОНАЛНО ОБЕДИНЕНИЕ НА ДЕСНИЦАТА”
Магдалена Христова Иванова
Незабравка Стоянова Андреева
Александър Митков Алексиев
Ирена Валериева Миланова
Даниел Василев Славчев
Петър Кирилов Божков
Бетина Руменова Богословова
Лъчезара Лъчезарова Ненкова

8 - Партия „БЪЛГАРСКИ СЪЮЗ ЗА ДИРЕКТНА ДЕМОКРАЦИЯ”
Станислав Руменов Стойнев
Антонио Йорданов Ангелинов
Деница Стоянова Найденова
10 - „Партия „Българска Социалдемокрация-Евролевица”
Силвия Чернева Георгиева
Костадин Крумов Костадинов
Силвия Любомирова Асенова
Борислав Панайотов Неделков
Йордан Захариев Чипев
Симеон Данчов Аначков
Кирил Димитров Петров

11 - ПП „АТАКА”
Стоян Теофилов Стоянов
Николай Кирилов Емилов
Тодор Емилов Димов

13 - партия „ОБЩЕСТВО ЗА НОВА БЪЛГАРИЯ”
Марияна Стоилкова Костова
Лидия Димитрова Стефановска


14 - Партия „ГЛАС НАРОДЕН”
Владимир Кирилов Табаков
Денислав Людмилов Кутев
Михаил Иванов Минков

17 - „Движение за права и свободи”
Александър Несторов Несторов
Валентин Борисов Бучински
Симеон Георгиев Гебов
Радосвета Емилова Кирова
Георги Маринов Никодимов
Станислава Руменова Станкова
Кристияна Георгиева Янкулова
Емилия Стефанова Петрунова

20 - ПП „ПРАВОТО”
Симеон Владимиров Симов

21 - ПП ”ВМРО-БНД”
Султанка Димитрова Петрова
Емил Русев Крумов
Ева Евгениева Марчева
Десислав Стеафанов Банков
Любомир Боянов Петров
Румен Петров Василев
Лора Кирилова Пейчева

22 - Българско национално обединение-БНО
Ангел Петров Маринов
Димитър Любомиров Първанов
Румяна Минчева Минчева

23 - ПП „ВОЛЯ”
Наталия Вълчева Петрова
Лъчезар Рашков Гьорев
Иван Атанасов Петров
Ася Михайлова Лазова

24 - ИТН
Станислав Светлозаров Балабанов
Петя Божидарова Димитрова
Юлиан Спасимиров Атанасов
Анелия Пламенова Петрова
Мартина Емануилова Дикси
Петър Бонев Костадинов
Младен Кирилов Младенов
Васил Пламенов Василев

25 - "Продължаваме промяната"
Никола Георги Минчев
Юлия Борисова Иванова
Евелина Пламенова Цилева
Димитър Владимиров Илиев

26 - ПП „МИР”
Георги Лозанов Чернев
Ерика Боянова Николова-Саиди
Стоян Георгиев Стоилов
Георги Милчев Георгиев
Александър Михайлов Викилев
Деян Руменов Анков

27 - ПП „БЛАГОДЕНСТВИЕ-ОБЕДИНЕНИЕ-ГРАДИВНОСТ”
Бисер Георгиев Янев
Ботю Иванов Стефанов

28 ПП „БЪЛГАРСКИ НАЦИОНАЛЕН СЪЮЗ „НОВА ДЕМОКРАЦИЯ”
Боян Боянов Станков – Расате
Теодор Димов Богданов
Росен Любомиров Иванов
Васил Йорданов Футлев
Георги Петров Велинов
Тодор Венциславов Мартинов

29 -„Партия „ПРЯКА ДЕМОКРАЦИЯ”
Калин Николов Павлов

30 - Коалиция "Демократична България"
Зорница Велинова Стратиева
Калин Пламенов Соколов
Ирена Виткова Шаренкова
Мария Тодорова Пейчева
Александър Емилов Колев
Венцислав Иванов Евгениев
Владимир Николаев Русев

31 - КП ”ИЗПРАВИ СЕ БГ! НИЕ ИДВАМЕ!”
Сузана Ивайлова Теофилова
Силвия Иванова Мирчева
Иван Стефанов Боянов
Ралица Вилиянова Игнатова
Мирела Манолова Кирилова
Веселин Дойчинов Петров

32 - Коалиция ГЕРБ-СДС
Кирил Миланов Ананиев

Георг Даниелов Георгиев
Йорданка Александрова Костадинова
Емил Ангелов Костадинов
Александър Стойнев Александров
Ивета Тодорова Боянова
Стефан Христов Маринов
Христина Иванова Георгиева

33 - БСП
Стоян Михайлов Мирчев
Зорница Любчова Иванова
Петър Кирилов Първанов
Цветелина Людмилова Личкова
Валентина Любомирова Андреева
Милена Миленова Иванова
Анна Ганева Славкова
Антония Павлова Гигова

34 - ПП „Българска прогресивна линия”
Станка Николова Дечева
Емил Желев Дечев
35 - ПП „Партия на зелените”
Людмила Николова Велинова
Димитър Георгиев Илиев
Ангел Трифонов Ангелов
Владимир Димитров Агайн
Здравко Любомиров Бонев

36 - ПП „Бригада”

Орлин Атанасов Добрев
Ивайло Цветков Чобанов

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