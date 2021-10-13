Вижте всички кандидати за депутати от 14-и МИР Перник

Ето всички кандидати за депутати в 14-и МИР - Перник. Те се борят за 4 мандата.
2 - ПП „РУСОФИЛИ ЗА ВЪЗРАЖДАНЕ НА ОТЕЧЕСТВОТО”
Станислав Асенов Асенов
Мариета Димитрова Ангелова
Павлина Денкова Стоянова
4 - КП „ПАТРИОТИЧЕН ФРОНТ-НФСБ, БДС "РАДИКАЛИ” и БНДС ”ЦЕЛОКУПНА БЪЛГАРИЯ”
Георги Пейков Вълчев
Митко Иванов Димитров
Илиян Илиев Йорданов
Ванимир Йорданов Заров
Румен Георгиев Димитров
Антоанета Димитрова Димитрова
5 - Партия "Възраждане"
Димо Георгиев Дренчев
Симеон Григоров Йонев
Павел Георгиев Павлов
Радослав Евгениев Червенков
7 - КП ”НАЦИОНАЛНО ОБЕДИНЕНИЕ НА ДЕСНИЦАТА”
Магдалена Христова Иванова
Незабравка Стоянова Андреева
Александър Митков Алексиев
Ирена Валериева Миланова
Даниел Василев Славчев
Петър Кирилов Божков
Бетина Руменова Богословова
Лъчезара Лъчезарова Ненкова
8 - Партия „БЪЛГАРСКИ СЪЮЗ ЗА ДИРЕКТНА ДЕМОКРАЦИЯ”
Станислав Руменов Стойнев
Антонио Йорданов Ангелинов
Деница Стоянова Найденова
10 - „Партия „Българска Социалдемокрация-Евролевица”
Силвия Чернева Георгиева
Костадин Крумов Костадинов
Силвия Любомирова Асенова
Борислав Панайотов Неделков
Йордан Захариев Чипев
Симеон Данчов Аначков
Кирил Димитров Петров
11 - ПП „АТАКА”
Стоян Теофилов Стоянов
Николай Кирилов Емилов
Тодор Емилов Димов
13 - партия „ОБЩЕСТВО ЗА НОВА БЪЛГАРИЯ”
Марияна Стоилкова Костова
Лидия Димитрова Стефановска
14 - Партия „ГЛАС НАРОДЕН”
Владимир Кирилов Табаков
Денислав Людмилов Кутев
Михаил Иванов Минков
17 - „Движение за права и свободи”
Александър Несторов Несторов
Валентин Борисов Бучински
Симеон Георгиев Гебов
Радосвета Емилова Кирова
Георги Маринов Никодимов
Станислава Руменова Станкова
Кристияна Георгиева Янкулова
Емилия Стефанова Петрунова
20 - ПП „ПРАВОТО”
Симеон Владимиров Симов
21 - ПП ”ВМРО-БНД”
Султанка Димитрова Петрова
Емил Русев Крумов
Ева Евгениева Марчева
Десислав Стеафанов Банков
Любомир Боянов Петров
Румен Петров Василев
Лора Кирилова Пейчева
22 - Българско национално обединение-БНО
Ангел Петров Маринов
Димитър Любомиров Първанов
Румяна Минчева Минчева
23 - ПП „ВОЛЯ”
Наталия Вълчева Петрова
Лъчезар Рашков Гьорев
Иван Атанасов Петров
Ася Михайлова Лазова
24 - ИТН
Станислав Светлозаров Балабанов
Петя Божидарова Димитрова
Юлиан Спасимиров Атанасов
Анелия Пламенова Петрова
Мартина Емануилова Дикси
Петър Бонев Костадинов
Младен Кирилов Младенов
Васил Пламенов Василев
25 - "Продължаваме промяната"
Никола Георги Минчев
Юлия Борисова Иванова
Евелина Пламенова Цилева
Димитър Владимиров Илиев
26 - ПП „МИР”
Георги Лозанов Чернев
Ерика Боянова Николова-Саиди
Стоян Георгиев Стоилов
Георги Милчев Георгиев
Александър Михайлов Викилев
Деян Руменов Анков
27 - ПП „БЛАГОДЕНСТВИЕ-ОБЕДИНЕНИЕ-ГРАДИВНОСТ”
Бисер Георгиев Янев
Ботю Иванов Стефанов
28 ПП „БЪЛГАРСКИ НАЦИОНАЛЕН СЪЮЗ „НОВА ДЕМОКРАЦИЯ”
Боян Боянов Станков – Расате
Теодор Димов Богданов
Росен Любомиров Иванов
Васил Йорданов Футлев
Георги Петров Велинов
Тодор Венциславов Мартинов
29 -„Партия „ПРЯКА ДЕМОКРАЦИЯ”
Калин Николов Павлов
30 - Коалиция "Демократична България"
Зорница Велинова Стратиева
Калин Пламенов Соколов
Ирена Виткова Шаренкова
Мария Тодорова Пейчева
Александър Емилов Колев
Венцислав Иванов Евгениев
Владимир Николаев Русев
31 - КП ”ИЗПРАВИ СЕ БГ! НИЕ ИДВАМЕ!”
Сузана Ивайлова Теофилова
Силвия Иванова Мирчева
Иван Стефанов Боянов
Ралица Вилиянова Игнатова
Мирела Манолова Кирилова
Веселин Дойчинов Петров
32 - Коалиция ГЕРБ-СДС
Кирил Миланов Ананиев
Георг Даниелов Георгиев
Йорданка Александрова Костадинова
Емил Ангелов Костадинов
Александър Стойнев Александров
Ивета Тодорова Боянова
Стефан Христов Маринов
Христина Иванова Георгиева
33 - БСП
Стоян Михайлов Мирчев
Зорница Любчова Иванова
Петър Кирилов Първанов
Цветелина Людмилова Личкова
Валентина Любомирова Андреева
Милена Миленова Иванова
Анна Ганева Славкова
Антония Павлова Гигова
34 - ПП „Българска прогресивна линия”
Станка Николова Дечева
Емил Желев Дечев
35 - ПП „Партия на зелените”
Людмила Николова Велинова
Димитър Георгиев Илиев
Ангел Трифонов Ангелов
Владимир Димитров Агайн
Здравко Любомиров Бонев
36 - ПП „Бригада”
Орлин Атанасов Добрев
Ивайло Цветков Чобанов
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