Вижте всички кандидати за депутати от 9-и МИР Кърджали

Ето всички кандидати за депутати в 9-и МИР Кърджали. Те ще се борят за 5 мандата.
2. ПП "Русофили за възраждане на Отечеството"
Мирослав Ивайлов Митков
Емил Димитров Миланов
Безат Безат Ахмед
4. КП "Патриотичен фронт - НФСБ, БДС "Радикали" И БНДС "Целокупна България"
Цветан Венциславов Манчев
Димитър Георгиев Керушев
Данчо Живков Александров
Борислав Захариев Кадиев
5. ПП "Възраждане"
Георги Николаев Георгиев
Пламен Панайотов Пасков
Даниел Христов Леков
Ясен Митков Колев
Марин Георгиев Филипов
Тихомир Иванов Трендафилов
Пепа Иванова Василева
Христо Спасов Дренков
Николай Михаилович Лукаревски
Иво Динев Иванов
7. КП "Национално обединение на десницата"
Илия Сотиров Илиев
Севим Сали Салиф
Иван Милчев Черкезов
Марин Василев Калинков
Кирил Драгомиров Кирчев
8. ПП "Български съюз за директна демокрация"
Айтен Бейсим Осман
Анюта Лозкова Лозева
10. ПП "Българска социалдемокрация - евролевица"
Сейхан Мехмед Банъшък
Мехмед Назифов Кехайов
Мехмед Мехмед Банъшък
Пламен Пенев Михайлов
Юсеин Юсеинов Реджебов
Петко Стоянов Каленов
11. ПП "Атака"
Ангел Николов Божинов
Катя Цветанова Минкова
13. ПП "Общество за Нова България"
Емилиян Карамфилов Сираков
Михаил Костадинов Влахов
Христо Петков Петков
Димитрийка Петкова Лалова
14. ПП "Глас народен"
Стефан Йорданов Димитров
Светлозара Господинова Димитрова
Веселин Дочев Белевски
Божидар Иванов Колев
17. ДПС
Мустафа Сали Карадайъ
Мукаддес Юсуф Налбант
Байрам Юзкан Байрам
Адлен Шукри Шевкед
Павлин Павлов Кръстев
Юсеин Велиайдин Ахмед
Сейфи Сабри Мехмедали
Зюлфие Ниязиева Ибрямова
Абидин Мехмед Хаджимехмед
Ферхад Шабанали Ферхад
20. ПП "Правото"
Борислав Любомиров Киров
Ваня Савова Георгиева
21. ПП "ВМРО - Българско национално движение"
Делчо Петков Янков
Георги Петков Георгиев
Стефан Йорданов Послийски
Маргарит Василев Петров
22. ПП "Българско национално обединение - БНО"
Валентин Асенов Христов
Мартин Славов Кехайов
Борислав Димитров Николов
23. ПП "Воля"
Мария Красимирова Вълчева
Ръдван Мехмед Халил
Кристина Петрова Хонгова
Гюлер Ахмедова Мерданова
24. ПП "Има такъв народ"
Александър Николов Вълчев
Георги Милчев Чепишев
Юлия Георгиева Чортленева
Ялчън Сами Мастанли
Антон Ангелов Русчуклиев
Никола Петков Стоев
Николай Димитров Илчев
Христо Иванов Радев
Господинка Йорданова Милева
25. КП "Продължаваме промяната"
Димитър Владимиров Илиев
Октай Шюкрю Каврък
Цветана Емил Янева
Нина Иванова Добрева
Весел Валентинов Василев
26. ПП "МИР"
Стоян Атанасов Узунов
Боян Димитров Крумов
Николай Фатах Фатахи
27. ПП "Благоденствие - Обединение - Градивност"
Константин Христов Топалов
Васил Дянков Василев
28. ПП "Български национален съюз "Нова демокрация"
Елена Кирилова Ваташка
Мирослав Иванов Иванов
Атанас Ангелов Петров
Иван Славчов Маджарски
Пламен Иванов Топчиев
Латинка Петрова Суева
Светла Тодорова Мартинова
29. ПП "Пряка демокрация"
Мариан Стефанов Христов
30. КП "Демократична България - Обединение"
Вилдан Байрямова Руфатова
Радослав Иванов Милев
Динко Кирилов Моллов
Тома Георгиев Белев
Иван Петров Бамбалов
Елена Ташева Шукерска
Стоян Георгиев Стоянов
Агоп Киркор Узунбохосян
31. КП "Изправи се БГ! Ние идваме!"
Стоян Петков Георгиев
Нургюн Рамадан Мехмед
Асен Емилов Сираков
Венцислав Георгиев Николов
Таня Владкова Чалъкова
Константина Емилова Стоянова
Николай Иванов Колев
32. КП "ГЕРБ-СДС"
Цвета Вълчева Караянчева
Милчо Любомиров Енчев
Гюнай Али Сали
Адам Драганов Персенски
Маргарита Янкова Башлиева-Панова
Иван Стоянов Гавазов
Джемал Мехмед Али
Веселина Ангелова Юрукова
Руслан Демирев Терзиев
Севда Костадинова Камбурова
33. КП "БСП за България"
Милко Петров Багдасаров
Ваня Стойкова Михалева
Костантина Илиева Карабоюкова
Георги Тончев Кючуков
Ангел Ангелов Коджаманов
Венелин Емилов Башев
Надежда Атанасова Тодорова
Мария Тодорова Милушева
Мария Ваклинова Стилиянова
Иван Стойчев Стойков
34. ПП "Българска прогресивна линия"
Валери Владимиров Попов
35. ПП "Партия на зелените"
Михаил Емилов Груев
Асен Николов Караманчев
36. ПП "Бригада"
Гюлфие Сафидинова Имамова.
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