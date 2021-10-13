Вижте всички кандидати за депутати в 13-и МИР Пазарджик

Ето всички кандидати за депутати в 13-и МИР - Пазарджик. Те се борят за 9 мандата.
2 - ПП "Русофили за възраждане на отечеството”
Андриан Димитров Атанасов
Елисавет Христов Гангов
Мирослав Владимиров Василев
Спас Цветанов Шиков
Георги Илиев Йорданов
Емил Венков Николов
4 - КП „Патриотичен фронт-НФСБ, БДС "Радикали” и БНДС ”Целокупна България”
Веселин Стефанов Сотиров
Ангел Димитров Ташев
Димитър Петков Стойчев
Сергей Владимирович Сусликов
Иван Георгиев Георгиев
5 - Партия "Възраждане"
Стоян Николов Таслаков
Красимир Рангелов Гълъбов
Иван Русинов Маринов
Светослав Ангелов Александров
Цвятко Константинов Стефанов
Евелин Тенев Петков
Мирослав Юлиянов Куртев
Десислава Илиева Георгиева
Иван Илиев Тодев
Николай Лазаров Бадев
Павел Борисов Александров
Огнян Иванов Петров
Митра Николова Чопева
Цветелина Запрянова Мечкова
Ненко Иванов Дадански
Лъчезар Атанасов Стефанов
Илия Луков Немски
Магдалена Любенова Дамянова
7 - КП ”Национално обединение на десницата”
Димитрина Георгиева Кацарова
Иванка Александрова Николова
Александър Тони Палийски
Мая Константинова Пейчинска
Славейко Георгиев Миличин
Ивайло Спасов Спасов
Николай Тошков Грънчаров
8 - Партия „Български съюз за директна демокрация”
Тони Димитров Баждаров
Цветан Николов Тодоров
10 - „Партия „Българска Социалдемокрация-Евролевица”
Любен Иванов Колев
Траян Иванов Баждаров
Ангел Янакиев Риджаков
Тодор Иванов Цопанов
Мария Любенова Колева
Силвия Зафирова Джонева
Радослав Ангелов Сукиязов
Ангел Радославов Сукиязов
Галина Стоянова Котова
Георги Петров Пешков
11 - ПП „Атака”
Цанко Кирилов Бангьозов
Петър Петров Белчев
13 - партия „Общество за нова България”
Пенка Петкова Караджова-Стоянова
Алек Христов Александров
Христо Петков Петков
Делка Колева Йорданова
14 - Партия „Глас народен”
Добромир Славейков Йорданов
Димитър Иванов Зойнов
17 - „Движение за права и свободи”
Йордан Кирилов Цонев
Сюлейман Махмуд Кичиков
Осман Акчай Мурадов
Небие Исмет Кабак
Цанко Бенчов Молов
Траян Ромеов Ангелов
Мустафа Фейзи Алиш
Бюрхан Неждет Шериф
Мехмед Мустафа Бандьо
Фатме Салих Молаахмед
Ивайло Костадинов Личев
Фатма Себайдин Исаева
Веселина Николаева Димитров
Искро Фердов Бейков
Хюсеин Мюмюн Дурмуш
20 - ПП „Правото”
Красимир Борисов Криводолски
21 - ПП ”ВМРО-БНД”
Стефан Иванов Балабанов
Георги Димитров Коприщенов
Кузо Георгиев Божинов
Николай Любомиров Богданов
Петър Георгиев Мулешков
Николай Стефанов Лазаров
Румен Иванов Хаджийски
Кирил Николов Ибров
Георги Иванов Зонгов
Онник Антраник Мардиросян
Татяна Борисова Попатанасова
Стоян Ангелов Влахов
Николай Емилов Донов
Костадин Веселинов Марков
Екатерина Петрова Кормушева
Атанаска Николова Дамянова
Трепка Ангелова Хендерсън
Станимира Стефанова Димова
22 - Българско национално обединение-БНО
Александър Иванов Атанасов
Георги Иванов Георгиев
23 - ПП „ВОЛЯ”
Дора Стоянова Христова
Янко Юриев Пашов
Атанаска Ангелова Пенчева-Балутева
Христо Петков Христов
Десислава Тодорова Тодорова
Алина Събева Иванова
Силвия Василева Вълкова
Боян Йорданов Кулев
Светлана Ганчева Бичева
Марияна Ангелова Георгиева
Даниела Петкова Мущанова
Кристина Петрова Хонгова
24 - ИТН
Станислав Светозаров Балабанов
Тинко Василев Василев
Александър Стайков Марков
Георги Славчев Млеканов
Веселка Борисова Фиданова-Иванова
Мария Любомирова Гагова
Тодор Запрянов Косов
Иван Стойчев Генов
Димитър Илиев Данчев
Пламен Стоянов Панчев
Рашко Атанасов Ганчев
Борислав Венциславов Богословов
Здравка Иванова Гювенч
25 - "Продължаваме промяната"
Ивайло Валентинов Шотев
Петър Николаев Куленски
Данчо Василев Гурдев
Василена Димитрова Загорска
Евгени Ванев Найденов
Камен Каменов Манев
Виктория Спасова Димитрова
Ивайло Ангелов Иванов
Александра Асенова Попова
26 - ПП „МИР”
Димитър Методиев Иванов
Христо Димитров Христосков
Банко Стоянов Банков
Моника Симеонова Борисова
Красимир Банков Банков
27 - ПП „Благоденствие-Обединение-Градивност”
Петър Иванов Петров
Петя Савова Петрова
28 ПП „Български национален съюз „Нова демокрация”
Иван Георгиев Столинчев
Елиана Андонова Бонева
Йорданка Атанасова Димитрова
Димитър Николов Петков
Янко Петков Василев
Марина Боянова Веселинова
Мариян Сашев Иванов
Теодор Димчов Богданов
Васил Йорданов Футлев
Георги Петров Велинов
Никола Благовестов Коджаниколов
29 -„Партия „Пряка демокрация”
Наташа Христоскова Данаилова
30 - Коалиция "Демократична България"
Антоанета Димитрова Цонева
Александра Красимирова Стеркова
Любомир Ангелов Гечев
Васил Николов Тодев
Кристин Кръстьов Кроснаров
Бранимир Асенов Манушов
Стоил Трифонов Гигов
Костадин Стефанов Деянов
Таня Койчева Андреева
Здравко Милчев Минчев
Иван Тодоров Хрисин
Николай Евтимов Янев
Петър Христов Цикалов
31 - КП ”Изправи се БГ! Ние идваме!”
Мая Божидарова Манолова - Найденова
Никола Николов Вапцаров
Чавдар Стоянов Чавдаров
Златка Петрова Цвеева - Анчева
Кремена Минюва Йорданова
Тодор Иванов Джамбов
Борис Георгиев Станков
Георги Красимиров Кръстев
Мария Георгиева Владова
Николай Василев Илиев
Антония Тодорова Найчева
Екатерина Георгиева Филипова
Ларина Тодорова Тодорова
Мария Божидарова Драганова - Велева
Цоко Георгиев Цоков
32 - Коалиция ГЕРБ-СДС
Екатерина Спасова Гечева - Захариева
Найден Тодоров Шопов
Димитър Иванов Гечев
Валери Стефанов Вълков
Лозана Илиева Василева
Стефан Неделчев Мирев
Валентина Асенова Кайтазова
Илиян Красимиров Траянов
Стоян Димитров Вълков
Малина Георгиева Консулова - Златева
Петър Николаев Спасов
Георги Петров Дойчев
Димитър Ангелов Балабанов
Лидия Трендафилова Панайотова
Мария Стефанова Шопова - Кънчева
Красимира Спасова Пейчева
Стоил Валериев Малинов
Борис Димитров Димитров
33 - КП "БСП за България"
Драгомир Велков Стойнев
Петя Николаева Цанкова
Маргарита Иванова Григорова-Киричева
Симеон Петров Симеонов
Стойко Стойчев Стефанов
Диана Маринова Варникова-Милчева
Александър Николов Чалъков
Димитър Йорданов Жилков
Димитър Ангелов Налбантов
Стефка Петрова Пенева
Гурко Георгиев Митев
Георги Николаев Петров
Веска Димитрова Андонова
Георги Иванов Янкулов
34 - ПП „Българска прогресивна линия”
Иван Иванов Търпоманов
Траянка Чернева Георгиева
Чириса Тодорова Георгиева
Кирил Запринов Ламбрев
35 - ПП „Партия на зелените”
Христо Николов Дунчев
Димитър Спасов Чавдаров
Светослава Иванова Горанова
Димитър Стоянов Вълков
36 - ПП „Бригада”
Сафидин Ахмедов Имамов
Румен Георгиев Петков
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