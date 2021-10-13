Вижте всички кандидати за депутати от 4-и МИР Велико Търново

Ето всички кандидати за депутати в 4-и МИР Велико Търново. Те ще се борят за 8 мандата.
2. ПП "Русофили за възраждане на отечеството"
Николай Събев Петров
Юрий Христов Янков
Светлана Ненчева Лакова
Тихомир Константинов Петров
Оксана Дмитриевна Байчева
Ганчо Георгиев Георгиев
Александър Димитров Генчев
Милка Кирилова Петрова
Йото Борисов Йотов
4. КП "Патриотичен фронт - НФСБ, БДС "Радикали" И БНДС "Целокупна България"
Мадлен Петрова Маринова
Тодор Генчев Тодоров
Благовеста Петрова Капитанска
Гергана Георгиева Бошнакова
Росен Иванов Цветков
5. ПП "Възраждане"
Елена Цонева Гунчева
Цвета Тодорова Галунова
Дочка Никодимова Иванова
Любослав Красимиров Серафимов
Иван Димитров Драгостинов
Снежана Боянова Стефанова
Ивайло Парашкевов Парашкевов
Тодора Николова Камбарева
Иван Пламенов Георгиев
7. КП "Национално обединение на десницата"
Цветан Генчев Цветанов
Пламен Росенов Маринов
Андрей Маринов Маринов
Красимир Йорданов Кирилов
Снежана Минчева Стефанова
Фикред Лютфиев Ферадов
Наталия Олег Шулика- Фотакиева
Светла Стефанова Златева
Пламен Красимиров Пенчев
Борислав Андриянов Ангелов
Николай Стефчев Драков
Иван Веселинов Станев
8. ПП "Български съюз за директна демокрация"
Христо Стефанов Кенаров
Христо Вачев Вачев
Хриска Георгиева Маркова
10. ПП "Българска социалдемокрация - Евролевица"
Малинка Ангелова Тонова-Иванова
Йордан Антонов Яков
Димитър Антонов Шопов
Петър Божков Владимиров
Светла Живкова Петкова
Ваня Маринова Алексиева
Веселин Иванов Драганов
Стоян Хубанов Кабакчиев
Димитринка Наумова Лозанова
Стела Антонова Митева
Николай Тодоров Божков
Георги Иванов Миланов
11. ПП "Атака"
Десислав Славов Чуколов
Огнян Петров Георгиев
Петър Ваков Митев
13. ПП "Общество за Нова България"
Радослав Иванов Илиев
Магдалена Десиславова Дамянов
Илиян Георгиев Георгиев
14. ПП "Глас народен"
Даниел Сашев Пулов
Теодора Бориславова Костова
Мариета Йорданова Гвоздиева
Свилен Величков Христов
Момчил Величков Дончев
Светозар Венциславов Кенаров
Йордан Георгиев Ганчев
17. ПП "Движение за права и свободи"
Делян Славчев Пеевски
Йордан Кирилов Цонев
Мастън Османов Мастънов
Гюнай Мюмюнов Далоолу
Сунай Хасанов Мунков
Фатме Билялова Етемова
Мъстън Феимов Еминов
Илдънай Адемов Ахмедов
Андрей Иванов Илиев
Алекбер Исмет Абил
Атанас Дончев Бъчваров
Федя Зафиров Дервишев
Бейко Галинов Узунов
Санер Гюнай Узунали
Мустафа Айдънов Мустафов
Ахмед Бийдатов Мустафов
20. ПП "Правото"
Ренета Маринова Димитрова
Веска Димитрова Боева
21. ПП "ВМРО - Българско национално движение"
Милен Василев Михов
Юлия Илиева Тонкова
Николай Славев Николов
Пламен Стефанов Борисов
Тодор Здравков Кутрев
Славчо Стоилов Стоянов
Йордан Стоянов Минчев
Божидар Илиев Бурнев
Мирослав Николов Гълъбов
Николай Станчев Цонев
Магдалена Христова Джикова
Кирил Георгиев Станчев
Албена Тодорова Кръстева
Ивета Стоянова Кабакчиева
Евгени Петков Коев
22. ПП "Българско национално обединение"
Меджит Бейсимов Курдов
Александър Борисов Димитров
Пламен Пенчев Петков
23. ПП "Воля"
Гергана Желязкова Стефанова
Виолина Димова Дишева- Христова
Иванка Илиева Камбурова
Севим Сабриева Азизова
Веселин Маргаритов Марчев
Недко Петков Жечев
Даниел Никифоров Нанков
Елка Йорданова Димитрова
Борис Михайлов Славейков
24. ПП "Има такъв народ"
Андрей Иванов Чорбанов
Момчил Кунчев Иванов
Христо Михайлов Дочев
Силвия Маринова Николова
Ивайло Николаев Бобев
Николай Стоянов Куцаров
Цветомил Стефанов Стефанов
Велико Георгиев Великов
Камелия Георгиева Джанабетска
Надежда Николаева Николова
Йордан Манев Николов
Асен Валентинов Куцаров
Мирела Боянова Желязкова
Павлин Валентинов Павлов
Тодор Александров Антов
Светлозар Иванов Димитров
25. Коалиция "Продължаваме промяната"
Йордан Ивов Терзийски
Милен Илиев Матеев
Лили Пламенова Матева-Цанкова
Кина Николова Йорданова
Стефан Николаев Войчев
Пламен Нейчев Латев
Милена Маринова Генчева
Иво Димитров Дечев
Велимир Мариянов Кенаров
Саад Таммам Алуани
26. ПП "МИР"
Росен Ганчев Андонов
Дончо Минчев Пачиков
Мирослав Христов Христов
Петър Петков Иванов
Борислав Даниелов Радев
Пламен Илиев Михайлов
Димитър Колев Димитров
Станчо Василев Чакалов
Мартин Петров Янев
Тихомир Георгиев Димитров
27. ПП "Благоданствие - Обединение - Градивност"
Иван Минчев Габеров
Гален Венелинов Илиев
Емил Пейчев Калоянов
Любомир Стефанов Бояджиев
Веселин Пенев Вълчев
28. ПП "Български национален съюз "Нова демокрация"
Димитър Маринов Димитров
Мартин Петров Николов
Тодор Веселинов Томев
Тодор Гатев Тодоров
Кристиян Михайлов Иванов
Станислав Любомиров Чотуков
Атанас Иванов Атанасов
Катрин Ангелова Милева
29. ПП "Пряка демокрация"
Никола Димитров Додов
30. КП "Демократична България - обединение"
Христо Любомиров Иванов
Людмила Николаева Илиева
Мавроди Евстатиев Калейнски
Иван Марианов Христов
Любомир Христов Марков
Владислав Димитров Иванов
Красимир Антонов Труфев
Сева Тони Памукчиева
Ивайло Владимиров Вълчев
Христо Димитров Димитров
Роман Цанков Рачков
Светлозар Методиев Влайков
Данчо Николов Колев
Елена Стоянова Димитрова
Цветозар Илиев Цачев
Калоян Милков Янков
31. "Изправи се БГ! Ние идваме!"
Минчо Христов Куминев
Цветомир Емилов Енев
Виолета Иванова Блажева
Мирослав Николаев Паничаров
Нина Василева Петрова-Дянкова
Пламен Петков Христов
Маргарита Ганева Косева
Александър Феодоров Кръстев
Антон Георгиев Семерджиев
32. КП ГЕРБ-СДС
Костадин Георгиев Ангелов
Любомира Симеонова Попова
Димитър Стойков Николов
Георги Петров Недев
Станислав Иванов Стоянов
Любомир Илиев Брайнов
Станислава Красимирова Стоянова
Хитко Стефанов Вачев
Емилия Любенова Георгиева
Росица Тодорова Димитрова
Николен Веселинов Стойнов
Емил Денчев Енчев
Венцислав Милков Георгиев
Стефан Иванов Бранзелов
Никифор Тодоров Тодоров
Георги Мартинов Тодоров
33. КП "БСП за България"
Явор Руменов Божанков
Христо Галинов Кавалски
Емилия Атанасова Жилиева
Антоанета Ангелова Анчева
Севдалина Илиева Димитрова-Енева
Мирослава Иванова Ганчева
Румен Стефанов Павлов
Огнян Иванов Стоянов
Петър Христов Димитров
Наталия Владимирова Сотирова
Стоян Витанов Витанов
Грета Пламенова Данкова
Васил Любенов Илиев
Альоша Красимиров Кушлов
Иван Георгиев Тодоров
Михаела Валентинова Кръстева
34. ПП "Българска прогресивна линия"
Александра Красимирова Сълева
Радинка Маринова Дякова
35. ПП "Партия на зелените"
Йордан Богданов Богданов
Селвис Севгин Ибрахим
Христо Николов Христов
36. ПП "Бригада"
Ирена Драганова Косева
Ивайло Георгиев Петков
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