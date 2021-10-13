Вижте всички кандидати за депутати от 17-и МИР Пловдив област

Ето всички кандидати за депутати в 17-и МИР Пловдив област. Те ще се борят за 11 мандата.
2. „Русофили за възраждане на отечеството“
Марко Христев Петров
Иванка Господинова Хаджиева
Лъчезар Томов Наков
Иван Тотев Стоянов
Кръстьо Запрянов Цветков
Пламен Лазаров Тодоров
Василка Димитрова Пудева
Стоян Крумов Мирчев
4. „Патриотичен фронт – НФСБ, БДС „Рдоруд.р“ и БНДС „Целокупна България“
Борис Янков Ячев
Андон Боянов Андонов
Ана Димитрова Юнакова-Стоева
Трендафил Николов Бакалов
Иван Добрев Шишков
Лиляна Димитрова Йотова
Иван Томов Калинов
Димо Ангелов Иванов
Миглена Валериева Флорова
Андон Иванов Андонов
Карамфила Иванова Шилева
Георги Фотев Белев
Николай Маринов Маринов
Никола Костадинов Петров
Петър Иванов Терзийски
Стоян Йорданов Златков
Емануил Йорданов Запрянов
Росица Димова Толева
Лалка Неделчева Димитрова
Герана Недялкова Йорданова
Светлана Михайловна Йорданова
5. „Възраждане“
Ангел Жеков Георгиев
Стоян Николов Таслаков
Кръстьо Стоянов Врачев
Димитър Валентинов Гюрев
Мария Николаева Армазова
Пенка Георгиева Дайлийска
Ангел Тодоров Русев
Данаил Тодоров Костадинов
Георги Янков Самаров
Димитър Михайлов Ковачев
Веселин Генов Генов
Георги Петров Карачански
Димитър Георгиев Митърчев
Христо Драгоев Христов
Иван Илиев Илиев
Мирослав Благовестов Маринов
Светослав Илиев Алексиев
Велеслав Георгиев ГривовЖанет Кузманова Стойчева
Бялко Атанасов Бялков
Дафина Атанасова Проданова
Лилия Росенова Тодорова
7. „Национално обединение на десницата“
Ценко Василев Симеонов
Костадин Николов Дамянов
Димитър Петров Костов
Йосиф Славов Йозов
Зорница Костадинова Танева
Екатерина Ангелова Асенова
Христо Спасов Шипков
Веселин Костадинов Динков
Кристина Рускова Гюзелева
Верадин Емилов Митков
Васил Иванов Гюрдиев
8. „Български съюз за директна демокрация“
Елица Иванова Чакмакова
Иван Димитров Власев
Невена Георгиева Георгиева
10. „Българска социалдемокрация – Евролевица“
Иван Костадинов Станков
Светозар Ангелов Нейков
Зорка Димитрова Карова
Ангел Илиев Чонев
Константин Каменов Каров
Васил Георгиев Бутев
Венета Ангелова Василева
Йорданка Радиева Колева
Иван Тошев Иванов
11. „Атака“
Магдалена Ламбова Ташева
Веселин Тодоров Божков
Емануил Крумов Иванов
Диана Иванова Тагарева
Христо Василев Стефанов
Иван Йосифов Череджийски
Стоил Стоянов Стоянов
Михаил Василев Михайлов
Василка Любенова Стоянова
13. „Общество за Нова България“
Станю Николов Симеонов
Ангел Костадинов Калоянов
Щерю Йорданов Гълъбов
Димитър Любомиров Киров
Иван Ненков Нейчев
Мина Петкова Гьошева
Живко Петров Стоев
Ангел Василев Стаменов
Христина Славчева Атанасова
Кирил Георгиев Кошничарски
Александър Живков Живков
Борислав Димитров Борисов
14. „Глас народен“
Златко Кръстев Атанасов
Светослав Христов Паунов
Красимир Владимиров Куцаров
Стоян Николов Черешаров
17. ПП „Движение за права и свободи“
Рамадан Байрам Аталай
Хюсеин Айдънов Караджов
Сюзан Орхан Моллаюсеин
Джемил Ахмед Караали
Ружди Фахри Салим
Тефика Рахим Реджебова
Бюлент Местан Шакир
Илия Павлинов Русев
Селим Айнур Емин
Надя Стефанова Манолова
Бехие Орхан Узун
Исмаил Ердуанов Ходжев
Айсин Ахмед Кюлджю
Хакан Идриз Исмаил
Илдърай Кязим Мустафа
Рангел Христов Божков
Сибел Юксел Рамаданова
Гюлен Рамаданов Гоганов
Юсуф Бейтула Аптиш
Нуретин Айнур Тасим
20. ПП „Правото”
Персиана Саркис Мушехян
21. „ВМРО-Българско национално движение“
Светлозар Аргиров Янков
Пламен Тодоров Кабаков
Илиян Димитров Янев
Васил Славов Бахчевански
Никола Георгиев Ликов
Златка Видолова Видолова
Николай Костадинов Пастърмаджиев
Димитър Иванов Трунгов
Георги Димитров Чинин
Маргарит Василев Петров
Денис Красимиров Ягнин
Васко Пламенов Вътев
22. „Българско национално обединение - БНО“
Янко Костов Буюклиев
Невен Димитров Митев
Виктория Методиева Бъчварова
Виктория Борисова Джолова
Христос Петров Христозов
Юлиан Андреев Нухов
23. „Воля“
Владимир Иванов Александров
Недко Пламенов Кузманов
Тихомир Иванов Иванов
Станимир Ангелов Калайджиев
Мария Иванова Андонова
Атанаска Ангелова Пенчева-Балутева
Христо Петков Христов
Иван Георгиев Мущанов
Стефан Цветанов Цанков
Мария Йорданова Митева
Десислава Тодорова Тодорова
Соня Георгиева Бунчева
Даниела Юриева Петрова
Катя Миленова Стоянова
Андония Миленова Стоянова
24. ПП „Има такъв народ“
Тошко Йорданов Хаджитодоров
Танер Кадир Тюркоглу
Теодора Димитрова Генчовска
Васил Димитров Апостолов
Димитър Иванов Арнаудов
Лъчезар Иванов Бакърджиев
Петър Любомиров Какалчев
Красимира Петрова Иванова
Лалка Георгиева Манолова
Атанас Иванов Киряков
Радослав Ангелов Ангелов
Васил Атанасов Петлешков
Георги Койчев Гибински
Владимир Венциславов Иванов
25. „Продължаваме Промяната“
Росен Добрев Костурков
Гергана Кузманова Данева
Стою Теодоров Стоев
Томас Димитров Димитров
Калин Ангелов Кулин
Петър Георгиев Панайотов
Кирил Любенов Ташев
Атанас Петков Котов
Диана Николова Шопова-Ерол
Веселин Захариев Варчев
Георги Николаев Рогачев
Райчо Николов Бадев
26. „МИР“
Галя Маринова Бърдарска
Иван Дончев Нанчев
Агоп Киркор Авшарян
Димитър Васков Стоименов
Асен Димитров Станоев
Симеон Костадинов Борисов
Георги Милчов Бързашки
27. „Благоданствие - Обединение - Градивност“
Петър Иванов Петров
Михаил Емилов Янкулов
Красимир Красимиров Кралев
Сашко Тодоров Минев
28. „Български национален съюз „Нова демокрация“
Георги Славчев Крънчев
Атанас Ангелов Петров
Орлин Иванов Пандарев
Живка Стойчева Стойчева
Кирил Костадинов Чинов
Асен Владимиров Тодоров
Галин Недялков Петров
Анелия Христова Христова-Кирилова
Петко Георгиев Колев
Пламен Николов Гьорев
Катрин Ангелова Милева
Кристиян Божидаров Вучков
29. „Пряка демокрация“
Георги Николаев Величков
30. „Демократична България – Обединение“
Велизар Матеев Шаламанов
Константин Атанасов Костадинов
Валентин Александров Ройнов
Бонка Атанасова Карчева
Цанко Тодоров Петрунов
Владимир Бонов Славенски
Гергана Георгиева Кабаиванова
Даниел Стефанов Начев
Георги Иванов Лесов
Атанас Николов Костадинов
Ивайло Иванов Вантулев
Делчо Лазаров Камарски
Александър Николов Цанков
Пламен Иванов Даракчиев
31. „Изправи се БГ! Ние идваме!“
Румен Маринов Йончев
Ерма Димитрова Попова
Весела Валентинова Кънчева
Цветелина Радева Раленекова
Йорданка Хилендарова Змиярова
Стоянка Димитрова Мавродиева
Божидар Георгиев Замярски
Вяра Гришина Зафирова
Димитър Емилов Махнев
Мюнюр Мюмюнов Моралиев
Мирослав Здравков Сираков
Стефан Асенов Кехайов
Милан Гочев Ганев
Васил Танев Василев
Еюп Шериф Садък
Лидия Василева Данчева
Анета Савова Илиева
Росен Тонов Пеевски
Полина Петрова Алатинова
Христо Тодоров Кисов
Ива Димова Дечевска
32. ГЕРБ-СДС
Дани Стефанова Каназирева
Иван Йовков Червенков
Йордан Стоянов Кръстанов
Младен Николов Шишков
Розалин Петков Петков
Владимир Малинов Пильов
Румяна Иванова Самоковарева
Николай Атанасов Стаматов
Чавдар Петров Здравчев
Стойно Тодоров Кирковски
Иван Николов Петков
Даниела Димитрова Стоилова
Екатерина Андреева Тошкова
Генчо Добрев Кинаров
Марин Томов Томов
Йордан Атанасов Куцев
Михаил Георгиев Георгиев
Паолина Василева Аврамова
Пантелей Атанасов Тодоров
Наталия Стоянова Некезова
Симеон Методиев Ячков
Петър Стоянов Петковски
33. „БСП за България”
Веска Маринова Ненчева
Манол Трифонов Генов
Светозар Колев Славчев
Атанас Иванов Юнаков
Калин Танев Калапанков
Александър Атанасов Иванов
Иван Йосифов Яков
Мария Георгиева Стайкова
Ивайло Данаилов Данаилов
Светозар Гошев Пейков
Всемир Лютвиев Исов
Красимира Костадинова Йовкова
Румен Митков Смирнов
Спасимир Иванов Спасов
Запрян Трифонов Христев
Нено Илинов Грънчаров
Бони Димчев Бочев
Мариан Илчов Русев
34. „Българска прогресивна линия“
Александър Вачев Петров
Мариана Петкова Данева
Орлин Николов Данев
35. „Партия на зелените“
Танер Осман Камберов
Саани Исметов Денкчиев
Димитър Спасов Чавдаров
Павел Няголов Камбуров
Добрин Росенов Башайков
Мариана Миткова Василева
Минчо Иванов Ковачев
36. „Бригада“
Стела Петрова Стоянова
Владимир Гроздев Русев
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