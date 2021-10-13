Вижте всички кандидати за депутати от 3-и МИР Варна

Ето всички кандидати за депутати в 3-и МИР Варна. Те ще се борят за 15 мандата.
2. ПП „Русофили за възраждане на Отечеството“
Искра Милкова Иванова
Коста Стоянов Будаков
Николай Ненов Ненов
Росен Пламенов Драганчев
Надка Борисова Пенева
Силвия Атанасова Петрова
Илиян Михайлов Великов
Ивелина Валентинова Ахмет
Фанка Христова Михайлова
4. Коалиция „Патриотичен фронт – НФСБ, БДС „Радикали“ и БНДС „Целокупна България“
Валери Симеонов Симеонов
Георги Александров Александров
Михаил Валентинов Йотов
Юлиан Вълканов Чемширов
Георги Руменов Топалски
Пламен Миланов Георгиев
Видин Георгиев Георгиев
Трифон Стоянов Трифонов
Николай Костадинов Туртов
Красимир Тодоров Колев
Николай Трендафилов Русенов
Стела Николаева Ганчева
Деница Емилова Герчева
5. ПП „Възраждане“
Костадин Тодоров Костадинов
Николай Кръстев Костадинов
Веселин Миленов Вешев
Георги Иванов Георгиев
Юлиян Каменов Губатов
Никола Ангелов Димитров
Дилян Руменов Григоров
Станислав Добринов Стоянов
Румяна Ангелова Ненова-Вешева
Светослав Тодоров Йорданов
Светослав Тодоров Тодоров
Георги Ангелов Георгиев
Венцислав Михайлов Георгиев
Димитринка Тодорова Дамянова
Галин Стоянов Иванов
Ивелина Янкова Матева
Павлин Младенов Пенев
Диян Йорданов Атанасов
Даниела Петкова Векова
Ивайло Георгиев Капитанов
Диана Димитрова Неделчева
Йордан Делев Димитров
Диана Живкова Вълчева
Анатоли Мирославов Иванов
Маргарита Василева Иванова
7. Коалиция „Национално обединение на десницата“
Петър Стефанов Москов
Диан Маринов Иванов
Наталия Олег Шулика - Фотакиева
Борис Любомиров Луков
Росица Илиева Стоева
Росен Андреев Мамаров
Нели Рускова Петрова
Борислав Христов Борисов
Нели Христова Вълчева
Иван Недков Иванов
Георги Желев Славов
Дарина Цветанова Цонева
Гергана Василева Славова
Георги Николаев Георгиев
Ивелин Васков Пенев
Веселин Бориславов Банев
Цветан Ненов Банков
8. ПП „Български съюз за директна демокрация“
Георги Димитров Чипов
Антон Петров Петров
Иванка Тодорова Банкова
Велико Дочев Петков
Живко Георгиев Георгиев
10. ПП „Българска социалдемокрация – Евролевица“
Александър Трифонов Томов
Калуди Купенов Калудов
Гена Цветкова Велковска
Любомир Кирилов Дончев
Димчо Георгиев Костадинов
Красимир Димов Костадинов
Калоянка Живкова Дейвидсън
Константина Николова Корчева-Маринова
Николай Росенов Колев
Теодора Стоянова Маврова
Красимира Михайлова Деркозлиева
Костадин Кръстев Туджаров
Живко Тодоров Добрев
Петър Ташков Ташев
Кремена Стоянова Маврова
11. ПП „Атака“
Волен Николов Сидеров
Николай Георгиев Караколев
Живка Койчева Костова
Венцислав Александров Стефанов
Александър Георгиев Атанасов
Томи Николов Томов
Марин Петров Маринов
Росица Тодорова Стоянова
Красен Маргаритов Проданов
Георги Бориславов Желязков
Грациела Данкова Димитрова
Маргарита Димитрова Проданова
Милен Сашев Маринов
Николай Николаев Джуров
Илия Христов Йовчев
13. ПП „Общество за Нова България“
Веселин Славчев Казаков
Румен Владимиров Русев
Деян Георгиев Петров
Атанас Иванов Дойчев
14. ПП „Глас народен“
Александър Христов Демирев
Веселин Асенов Белоконски
Симеон Георгиев Златарев
Искра Ангелова Димитрова
Светозар Стефанов Стефанов
Венцеслав Василев Петров
Стефани Димитрова Димитрова
Йордан Георгиев Ганчев
Марин Маринов Маринов
Николай Колев Диков
17. ПП „Движение за права и свободи“
Ерджан Себайтин Ебатин
Сали Мехмедов Табаков
Сабри Мустафов Сабриев
Хълми Сейфиев Белев
Рюян Невзатов Ризов
Мерткан Аптулов Ибрямов
Сали Светославов Любенов
Васил Георгиев Алексиев
Айше Мехмед Кадир
Адиле Сабриева Кямил
Месут Ердинч Рушид
Айдън Мустафа Байрам
Хамди Хасан Хамди
Мехмед Хасанов Хасанов
Нурай Ахмед Басри
Ахмед Джемил Ахмед
Шефкет Муталиб Шевкет
Алтер Реджебов Ахмедов
Расим Кемал Халил
Евгин Мюрселов Незиров
Алеко Тодоров Атанасов
Хасан Ергун Хасан
Сюлейман Исмет Сюлейман
Георги Василев Георгиев
Елена Данаилова Станева
Живко Василев Жеков
20. ПП „Правото“
Стефка Петкова Кючукова
Стоян Киров Стоянов
Владимир Иванов Белинов
Иван Любомиров Белинов
Георги Иванов Ангелов
21. ПП „ВМРО – Българско национално движение“
КРАСИМИР ДОНЧЕВ КАРАКАЧАНОВ
ВЕНЦИСЛАВ СИВЕЛИНОВ СИВОВ
НИКОЛАЙ ТОДОРОВ ЕВТИМОВ
ЗЛАТИНА ЛАЗАРОВА ЛЮБЕНОВА
КРАСИМИР КИРИЛОВ КОНДОВ
НИКОЛАЙ ЙОВЧЕВ НИКОЛАЕВ
РАДОСТИН ВЕЛИКОВ ГЕОРГИЕВ
НИКОЛАЙ ОРЛИНОВ РОЕВ
ДИМИТЪР ГАНЧЕВ ДИМИТРОВ
КРАСИМИР ГАНЧЕВ НИКОЛОВ
САМУИЛ МАРИНОВ МАРИНОВ
ГЕОРГИ НИКОЛОВ ИВАНОВ
ФРОСИЯНА ЕНЧЕВА НИКОЛОВА
МАРТИН ИВАНОВ ПЕЕВ
ДИМИТЪР ЖЕЛЯЗКОВ МИНЕВ
АЛБЕНА ДИМИТРОВА КОЦЕВА
ДЕЯН ЙОРДАНОВ ГЕОРГИЕВ
КАМЕЛИЯ ЕМИЛОВА КАРАМАНОВА
НИКОЛАЙ ИЛИЕВ ФЪРГОВ
АНГЕЛ ДОБРЕВ РАДЕВ
МОМЧИЛ КИРОВ ВАСИЛЕВ
МАРИЯНА МИТКОВА НИКОЛОВА
ЕМИЛ БОРИСОВ МИНЧЕВ
22. ПП „Българско национално обединение“
Стоян Андреев Цветков
Калоян Николаев Атанасов
Огнян Николаев Симеонов
Борислав Димитров Николов
23. ПП „Воля“
Веселин Найденов Марешки
Симеон Георгиев Найденов
Веселин Йорданов Кунчев
Николай Павлов Почеканов
Цветемила Николаева Добрева - Илчева
Петър Атанасов Атанасов
Каприел Харутюнов Папазян
Виолина Димова Дишева - Христова
Борис Михайлов Славейков
Илтер Мухидинов Хилмиев
Дора Стоянова Христова
Емил Цветанов Шопов
Бранимира Димитрова Борисова
Катя Величкова Недева
Теодор Минчев Кулев
24. ПП „Има такъв народ“
Филип Маринов Станев
Александър Атанасов Александров
Кирил Сашев Симеонов
Александър Благовестов Тодоров
Едвин Исмаил Васви
Марина Дамянова Филипова
Митко Георгиев Стоянов
Димо Ангелов Хътов
Галина Иванчева Димитрова
Ивайло Симеонов Костадинов
Иван Атанасов Чимляров
Георги Тодоров Георгиев
Николай Андреев Николов
Юлиян Георгиев Минчев
Васил Валентинов Дончев
Иван Георгиев Ангелов
Венета Димитрова Стефанова
Муйдин Нуридинов Ебазеров
Румен Георгиев Стоянов
Станислав Пламенов Ангелов
Моника Николаева Стефанова
Антон Петров Хомяков
Венцислав Иванов Генчев
Георги Николаев Георгиев
Александрина Николаева Димитрова
Красимира Жечева Костадинова
25. Коалиция „Продължаваме Промяната“
Даниел Максим Лорер
Антон Йорданов Тонев
Калоян Тонев Икономов
Снежана Великова Апостолова
Благовест Чанев Белев
Илин Павлинов Димитров
Алексей Димитров Енчев
Миролюб Адамов Адамов
Илина Веселинова Михайлова
Филип Валентинов Спасов
Тома Михайлов Томов
Стоян Пенев Новаков
Вълкан Стоянов Иванов
Ламбрин Димчев Сотиров
Татяна Валентинова Георгиева
26. ПП „МИР“
Симеон Славчев Славчев
Красимир Иванчев Жейнов
Димитър Димитров Митев
Злати Василев Иванов
Радостин Симеонов Долчинков
Ангел Минчев Момчев
Десислава Младенова Аргирова
Светла Драганова Цветкова
Камен Савов Анестиев
Симеон Ананиев Ананиев
Стоян Иванов Цанев
Милена Колева Димитрова
Борислав Николаев Бонев
Христо Христов Смоленов
Александър Коцев Колев
Виржиния Киркор Авшарян
Милена Велизарова Николова
27. ПП „Благоданствие – Обединение - Градивност“
Мирослав Илиев Янков
Чавдар Танев Танев
Димитър Радев Вълков
Александър Юлков Стойчев
Михаил Красимиров Шопов
28. ПП „Български национален съюз „Нова демокрация“
Наум Асенов Наумов
Светла Николаева Пенева
Даниел Иванов Атанасов
Силвия Максимова Атанасова
Боян Стефанов Жинов
Христо Огнянов Христов
Станислав Любомиров Чотуков
Иван Танев Танев
Мартин Петров Николов
Атанас Иванов Атанасов
Мирослав Йорданов Николов
Димка Георгиева Атанасова
Илиян Максимов Гигов
Георги Славчев Шишков
Веселинка Хараламбиева Гигова
29. ПП „Пряка демокрация“
Иван Димитров Казаков
Валя Тодорова Александрова
30. Коалиция „Демократична България - Обединение“
Стоян Александров Михалев
Дора Костова Димитрова
Стела Димитрова Николова
Ивайло Христов Митковски
Николай Гергинов Танчев
Павел Димитров Попов
Петър Петров Фотев
Боян Димитров Керемидчиев
Евгений Станимиров Йосифов
Цветомир Димитров Петров
Лъчезар Евгениев Попов
Васил Владимиров Андров
Марияна Колева Захариева
Димитър Стойчев Филипов
Емилия Ахмедова Кунгьова
Васко Миланов Василев
31. Коалицията „Изправи се БГ! Ние идваме!“
Татяна Дончева Тотева
Димитър Симеонов Костадинов
Светлозар Стоянов Златев
Деница Ивайлова Димитрова
Велико Славов Великов
Стоян Василев Ангелов
Силвия Мариянова Димитрова
Павел Георгиев Николов
Пламен Петров Василев
Георги Ганчев Лолов
Росен Георгиев Георгиев
Юлия Тотева Малешкова
Добринка Ангелова Иванова
Лъчезар Александров Алексиев
Красимир Николов Костов
Ана Георгиев Проданова
Галина Тошкова Грудева
Мария Драгомирова Драганова
Марияна Русева Гешева
Мартина Петрова Едрова
Валентин Георгиев Василев
Александър Милчев Стефанов
Мария Василева Никова
Росина Йорданова Петрова
Герман Христов Германов
Искрен Митков Радев
Росица Пенчева Йорданова
Янислава Веселинова Иванова
Георги Рашков Кирилов
Петър Върбанов Радушев
32. Коалиция ГЕРБ-СДС
Костадин Георгиев Ангелов
Красен Кирилов Кралев
Павел Алексеев Христов
Славена Димитрова Точева
Бранимир Николаев Балачев
Медиха Енвер Мехмед-Хамза
Мартин Петров Андонов
Лидия Велик Маринова
Мария Златкова Димитрова
Юлияна Атанасова Боева
Мирослав Боянов Георгиев
Стефка Стоянова Пейчева
Ирина Тодорова Делчева
Маргарита Петрова Калчева-Шабанова
Димитър Стоянов Тодоров
Владимир Димитров Ненков
Анатоли Диянов Апостолов
Невена Любомирова Иванова
Руслан Здравков Тошев
Антон Любчев Любенов
Станка Парушева Тодорова
Найден Неделчев Андонов
Ивайло Илиев Илиев
Гюлейдин Исмаил Кязим
Сашо Стоянов Димитров
Евгени Георгиев Дянков
Николай Георгиев Няголов
Николай Стоянов Малев
Жельо Петров Алексиев
Бранимир Георгиев Георгиев
33. Коалиция „БСП за България“
Корнелия Петрова Нинова
Борислав Гуцанов Гуцанов
Павел Енев Раличков
Филчо Кръстев Филев
Маринела Иванова Грудева
Николай Светлозаров Гочев
Милен Банков Гочев
Мирослав Сотиров Коларов
Валентин Стоянов Вълчев
Иван Борисов Великов
Валентина Чернева Христова
Драгомира Иванова Чернева
Нина Стоянова Каракашева
Димитър Валентинов Янев
Деспа Маринова Точева
Дияна Валентинова Карамфилова
Димитър Иванов Мантаров
Павел Красимиров Лозанов
Жанет Драганова Димчева
Карл Иванов Милчев
Атанас Атанасов Куртинов
Станислав Боянов Тасков
Галин Николов Трифонов
Ивайло Владимиров Гьондеров
Славчо Емилов Топалов
Тодор Росенов Петров
Габриела Владкова Цветкова
Ивайло Константинов Пехливанов
Даниел Любенов Любомиров
Христо Веселинов Василев
34. ПП „Българска прогресивна линия“
Емил Митков Басаров
Росина Красимирова Куртева
Николай Минчев Костов
Никола Бисеров Лисичков
Златин Ивайлов Нончев
35. ПП „Партия на зелените“
Анна Георгиева Кирилова
Галин Колев Балчев
Златка Янева Георгиева
Георги Пасков Стамболов
36. ПП „Бригада“
Петър Евтимов Евтимов
Ирена Драганова Косева
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