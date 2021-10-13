Вижте всички кандидати за депутати в 10-и МИР - Кюстендил

Ето всички кандидати за депутати в 10-и МИР - Кюстендил. Те се борят за 4 мандата.
2. РУСОФИЛИ ЗА ВЪЗРАЖДАНЕ НА ОТЕЧЕСТВОТО
Антон Георгиев Сираков
Людмил Любенов Новков
Герги Добринов Николов
Борислав Валентинов Пенков
4. ПАТРИОТИЧЕН ФРОНТ - НФСБ, БДС РАДИКАЛИ и БНДС ЦЕЛОКУПНА БЪЛГАРИЯ
Илиан Сашов Тодоров
Емил Ананиев Станоев
Пламен Райчов Караканов
Ангел Методиев Ангелов
Крум Миланов Николов
5. ВЪЗРАЖДАНЕ
Румяна Методиева Ченалова
Валери Любенов Стоилов
Владислав Кирилов Лехчански
Драгомир Димитров Максимов
Красимира Иванова Тодорова
7. НАЦИОНАЛНО ОБЕДИНЕНИЕ НА ДЕСНИЦАТА
Милослав Юриев Методиев
Борислав Емилов Иванов
Кирил Василев Кирилов
8.БЪЛГАРСКИ СЪЮЗ ЗА ДИРЕКТНА ДЕМОКРАЦИЯ
Станислав Руменов Стойнев
10. БЪЛГАРСКА СОЦИАЛДЕМОКРАЦИЯ - ЕВРОЛЕВИЦА
Йордан Захариев Чипев
Радослав Йорданов Радославов
Веселин Руменов Величков
Силвия Любомирова Асенова
Костадин Крумов Костадинов
11. АТАКА
Кристиян Роберт Димитров
Любка Стефанова Велинова
Емилия Михайлова Костадинова
13. ОБЩЕСТВО ЗА НОВА БЪЛГАРИЯ
Мариана Стоилкова Костова
Лидия Димитрова Стефановска
Маркрид Соркис Бахдасарян
14. ГЛАС НАРОДЕН
Дончо Мончев Върбанов
Райна Сашова Ангелова
17. ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ
Стоян Генчев Стоянов
Васимир Иванов Радулов
Марио Георгиев Методиев
Михаил Георгиев Попов
Елена Миткова Иванова
Емануил Асенов Гаврилов
Любомир Иванов Любенов
Емил Венев Атанасов
20. ПРАВОТО
Димитър Любенов Казаков
Неделя Петкова Димитрова
21. ВМРО - БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ
Георги Петков Петров
Христо Страхилов Михалчев
Венцислав Петров Жилков
Бойко Мирчов Врански
Кирил Райчов Христов
Гергана Ангелова Георгиева
Любомир Христов Димитров
Митко Иванов Джорджев
22. БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ОБЕДИНЕНИЕ
Борислав Киролов Кьосев
Методи Веселинов Бъчваров
Цветан Валентинов Петров
23. ВОЛЯ
Калоян Пламенов Петров
Емил Добрев Динев
Петър Асенов Мазурски
Лъчезар Рашков Гьорев
24. ИМА ТАКЪВ НАРОД
Виктория Димитрова Василева
Снежанка Райчова Траянска
Здравко Данаилов Данаилов
Янек Емилов Кючуков
Лилия Василева Станчева
Димитър Христов Джоргов
Милен Атанасов Георгиев
Теодора Георгиева Тренева-Ганева
25. ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА
Георги Николаев Стамов
Николай Георгиев Стоянов
Александър Ангелов Петров
Васил Иванов Иванчев
26. МИР
Пламен Богомилов Стоянов
Йордан Борисов Янев
Жечо Иванов Жечев
Моника Венциславова Георгиева
Йорданка Борисова Георгиева
27. БЛАГОДЕНСТВИЕ - ОБЕДИНЕНИЕ - ГРАДИВНОСТ
Олег Атанасов Лашев
Бойка Димитрова Енчева
28. БЪЛГАРСКИ НАЦИОНАЛЕН СЪЮЗ НОВА ДЕМОКРАЦИЯ
Александър Веселинов Новаков
Цветанка Илиева Николова
Василка Илиева Русинова
Марина Данаилова Алексиева
29. ПРЯКА ДЕМОКРАЦИЯ
Никола Димитров Додов
30. ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ - ОБЕДИНЕНИЕ
Николай Димитров Табаков
Владислав Здравков Йорданов
Ясен Крумов Немирников
Димитър Захариев Нешев
Тони Якимов Лучански
Иво Николов Ников
Иван Христов Пипонов
31. ИЗПРАВИ СЕ БГ! НИЕ ИДВАМЕ!
Галина Иванова Таваличка-Георгиева
Ани Ангелова Вакъвчиева
Георги Милчов Райнов
Борислав Емилов Ботев
Марио Красимиров Грахльов
Любомир Иванов Стойков
Ивайло Пламенов Велинов
Валентин Александров Миладинов
32. ГЕРБ-СДС
Христо Богомилов Терзийски
Даниел Тихомиров Александров
Михаела Ясенова Крумова
Мишел Георгиева Виячева
Борислав Райчов Миланов
Десислава Емилова Александрова
Нели Николаева Точева
Елка Кирилова Лукарска- Ангелова
33. БСП за БЪЛГАРИЯ
Бойко Любомиров Клечков
Анита Каменова Пешева- Пенева
Александър Димитров Анин
Йорданка Петрова Гацева
Десислава Георгиева Разсолкова
Габриела Серафимова Златанчева
Йордан Каменов Тодоров
Елена Костадинова Гюзелева
34. БЪЛГАРСКА ПРОГРЕСИВНА ЛИНИЯ
Елен Тонева Кокалинска
Траян Никодимов Нинов
35. ПАРТИЯ НА ЗЕЛЕНИТЕ
Йонко Йорданов Гергов
Елеонора Емилова Сотирова-Вучкова
Вероника Георгиева Георгиева
Васил Христов Павлов
Иван Христов Стефанов
36. БРИГАДА
Станимир Димитров Марковски
Ивайло Соньов Йорданов
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