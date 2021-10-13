Вижте всички кандидати за депутати от 1-и МИР Благоевград

Ето всички кандидати за депутати от 1-и МИР Благоевград. От този район ще бъдат избрани 11 депутати.
2. Русофили за възраждане на Отечеството
Емил Димитров Миланов
Ибрахим Адем Молла
Димка Василева Попстоянова
4. Патриотичен фронт - НФСБ, БДС "Радикали" и БНДС "Целаокупна България"
Петър Георгиев Петров
Полина Борисова Стамчева
Любомир Давидков Давидков
Блага Стефанова Узунова
Георги Петров Петров
Иван Йорданов Тодоров
Илиан Сашов Тодоров
Страхил Цветанов Георгиев
5. ПП "Възраждане"
Цончо Томов Ганев
Цвета Валентинова Рангелова
Александър Сотиров Стойков
Николай Димитров Янчев
Любомир Бориславов Колев
Костадинка Стоянова Джагълова
Иван Тодоров Самоковарев
Георги Юриев Велинов
Марио Димитров Сапунджиев
7. Национално обединение на десницата
Цветан Генчев Цветанов
Владимир Атанасов Манолов
Александър Георгиев Марков
Димо Пенчев Димов
Таня Николова Халилова
Даниела Юриева Пидева
8. Български съюз за директна демокрация
Благой Боянов Петревски
Спас Николов Рачев
Георги Ангелов Кацунов
Ваня Стефанова Колева
10. Българска социалдемокрация - Евролевица
Людмила Александрова Костадинова
Вероника Руменова Темелкова
Стефан Василев Попов
Ричард Павлов Софрониев
Венцислав Наков Наков
Райна Дамянова Икономова
11. Атака
Кристиян Роберт Димитров
Весела Георгиева Хараланова
Алекси Томов Иванов
13. Общество за Нова България
Маргарит Владимиров Мицев
Димитър Благоев Вучев
Мира Рашкова Атанасова
14. Глас народен
Денислав Людмилов Кутев
Моника Младенова Николова
17. ПП "Движение за права и свободи"
Делян Славчев Пеевски
Халил Реджепов Летифов
Елхан Мехмедов Кълков
Ибраим Ибраимов Зайденов
Осман Османов Мисирков
Сайфедин Мехмед Джурин
Фатима Исмаил Йълдъс
Йвайло Иванов Червилов
Ахмед Ахмед Гогунч
Хюсни Сабитов Имамов
Крум Иванов Крумов
Фатима Мустафа Тачева
Зелха Хюсеин Караасан
Асан Рушанов Топов
Реджеп Мустафов Бильов
Верка Стоянова Муева
Здравка Димитрова Гешева
Яхя Мустафа Сантур
Красимир Пиронов Аликов
Хамид Шезаиев Юсниев
20. Правото
Христо Василев Патев
Лиляна Петрова Калчева
21. ВМРО - Българско национално движение
Ангел Чавдаров Джамбазки
Ивелин Емилов Терзийски
Стефан Василев Шербетов
Цоня Димитрова Кръстева
Костадин Георгиев Кръжин
Ирина Благоева Ролева
Константин Иванов Стаев
Христо Ставров Филатов
Борис Вангелов Борисов
22. Българско национално обединение
Александър Иванов Атанасов
Стоян Андреев Цветков
Владимир Николов Живков
Светослав Светозаров Пенчев
23. ПП "Воля"
Елена Владимирова Ангелинина
Светослава Илиева Терзиянова-Михайлова
Елена Стоянова Венева
Петър Асенов Мазурски
Александър Димитров Дончев
Невена Сашева Ганчева
Пламена Тодорова Маречкова
Христо Руменов Денков
Гергана Борисова Алексиева
Димитрина Петрова Топузова
Калоян Пламенов Петров
24. ПП "Има такъв народ"
Виктория Димитрова Василева
Анита Петрова Коцелова
Христо Валериев Гушков
Мария Любенова Чобанова
Станислав Иванов Богдански
Михаил Иванов Рахов
Бисер Младенов Ушев
Гълъбица Николова Спахиева-Мачкова
Фикрет Алилов Гегов
Иванка Василева Асенова
Янко Кирилов Богоев
Мустафа Мехмедов Кьоров
Димитрина Иванова Николова
25. Продължаваме промяната
Андрей Атанасов Гюров
Владимир Славев Табутов
Екатерина Кирилова Димитрушева
Виктор Иванов Банарев
Станислав Николаев Кимчев
Иван Васков Христов
Стоян Петров Мавродиев
Лъчезар Ивайлов Иванов
Ваня Христова Кромбоа
Росица Николова Телкеджийска
26. МИР
Явор Максимов Жерев
Георги Иванов Кефалов
Ивайло Петров Модев
Милена Георгиева Вацова
Радина Ангелова Радковска
Илия Иванов Рангелов
Екатерина Райкова Джурова
27. Благоденствие - Обединение - Градивност
Атанас Олег Лашев
Милен Тодоров Станков
Бойка Димитрова Енчева
28. Български национален съюз Нова демокрация
Йордан Стоянов Манасиев
Александър Веселинов Новаков
Мартин Серьожев Вътев
Илия Любенов Юсев
Елена Георгиева Манасиева
Венцислав Венциславов Узунов
Тодор Стоянов Манасиев
Иван Славчов Маджарски
Христо Димитров Дашев
Гошо Антов Георгиев
Мирослав Данков Христов
29. Пряка демокрация
Ивайло Йорданов Стефанов
30. Демократична България - Обединение
Иван Йорданов Димитров
Борис Богданов Джолев
Владимир Славев Миленков
Иво Николаев Божков
Наталия Петрова Димитрова-Попова,
Симеон Атанасов Илиев
Георги Викторов Мавродиев
Васил Иванов Попов
Захари Георгиев Витанов
Владимир Евгениев Милушев
Никола Илиев Тафров
Ивайло Емилов Димчев
Антон Ангелов Драчев
Николай Михайлов Куколев
31. Изпари се БГ! Ние идваме!
Албина Алексеева Анева- Томова
Надежда Данаилова Самарджиева
Валери Бориславов Смиленов
Вангел Димитров Арабаджиев
Петър Сашов Гайдарски
Кирил Венциславов Атанасов
Мария Георгиева Василева
Мария Иванова Радойкова
Зорка Николаева Манастарлиева
Георги Илиев Япов
Виолета Николаева Георгиева
Васил Петров Астинов
Нора Анчева Симеонова
Емил Бориславов Дерменджиев
Никола Димитров Шарков
Златомир Спасов Николов
Пирин Русланов Соколов
Павел Георгиев Николов
Джоана Василева Янчева
Пламен Петров Василев
32. ГЕРБ-СДС
Росен Димитров Желязков
Александър Иванов Мацурев
Костадин Томов Стойков
Стоян Костадинов Стоев
Емил Серафимов Тончев
Кирил Цветанов Илиев
Никола Любенов Джингаров
Николай Веселинов Сливков
Атанас Кирилов Чолаков
Мария Валериева Данчова
Илия Филипов Сидеров
Ангел Димитров Шопов
Исмаил Сефер Абдиков
Антония Илиева Ламнева
Любомир Валентинов Богоев
Ваня Кирилова Гатдерова
Мартин Петров Златарски
Македонка Ангелова Въгларска
Радослав Кирилов Пецанов
Божидар Стефанов Яков
Виолина Петрова Стойчева
Стефан Апостолов Апостолов
33. БСП за България
Георги Георгиев Михайлов
Владимир Витков Пандев
Йорданка Георгиева Атанасова
Младен Стоименов Тимчев
Богдан Емилов Боцев
Пламен Спасов Ботев
Валери Крумов Миленков
Димитър Георгиев Юнчов
Костадин Димитров Караянев
Атанас Димитров Гиздов
Александър Димитров Дурчов
Крум Петров Палапуов
Кирил Пецев Пецев
Мария Любомирова Мавродиева
Владимир Иванов Баряков
Костадин Красимиров Харисков
Мария Николова Захова
34. Българска прогресивна линия
Стоян Йорданов Великов
Райна Димитрова Златкова
Величка Кръстева Великова
35. Партия на зелените
Емил Димитров Грозданов
Добрин Стефанов Балтов
Надя Страхилова Младенова
Цветанка Димитрова Гальова
Станислав Иванов Тасев
Валентин Стойчев Текелов
Върбан Маринов Вутов
36. Бригада
Арбен Ефремов Хавальов
Лиляна Иванова Хаджиева
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