Вижте всички кандидати за депутати от 22-ри МИР-Смолян

Ето всички кандидати за народни представители в 22-ри МИР Смолян. Те ще се борят за общо 4 мандата.
2 -ПП „РУСОФИЛИ ЗА ВЪЗРАЖДАНЕ НА ОТЕЧЕСТВОТО“
1.Димитър Калитков Иванов
2.Цветан Стефанов Войводов
4- Коалиция „ПАТРИОТИЧЕН ФРОНТ – НФСБ, БДС „РАДИКАЛИ“ и БНДС “ЦЕЛОКУПНА БЪЛГАРИЯ“
1.Владимир Стаменов Гърбелов
2.Васко Еньов Айвазов
3.Данчо Живков Александров
4.Николай Петров Пишинов
5.Борислав Захариев Кадиев
6.Невина Александрова Вунцова
7.Александър Велинов Илиев
5- Партия „ВЪЗРАЖДАНЕ“
1.Ангел Жеков Георгиев
2.Емил Янков Янков
3.Андрей Кузманов Сираков
4.Ивайло Георгиев Димитров
5.Вихър Бойков Соколов
6.Йорданка Димитрова Петракова
7.Георги Ангелов Ангелов
8.Спаска Благоева Стоева
7.- Коалиция „НАЦИОНАЛНО ОБЕДИНЕНИЕ НА ДЕСНИЦАТА“
1.Андрея Георгиев Щерев
2.Мария Атанасова Томова
3.Даница Петрова Иванова
8- Партия „БЪЛГАРСКИ СЪЮЗ ЗА ДИРЕКТНА ДЕМОКРАЦИЯ“
1.Невена Георгиева Георгиева
10 - ПП „БЪЛГАРСКА СОЦИАЛДЕМОКРАЦИЯ - ЕВРОЛЕВИЦА“
1.Борислав Панайотов Неделков
2.Кера Григорова Карова
3.Дарина Петрова Велкова
4.Кристина Атанасова Колесник
5.Любомир Кирилов Дончев
11- Партия „АТАКА“
1.Борислав Костадинов Киряков
2.Марияна Станкова Динева
13.- ПП „ОБЩЕСТВО ЗА НОВА БЪЛГАРИЯ”
1.Георги Кръстев Кръстев
2.Велин Ясенов Юруков
3.Емилиян Карамфилов Сираков
14.-„ГЛАС НАРОДЕН“
1.Неделин Николаев Бояджиев
2.Христо Иванов Мануков
17- Партия „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ“
1.Хайри Реджебов Садъков
2.Рина Захриева Пехливанова
3.Анджей Веселинов Джандев
4.Анета Траянова Пашалиева
5.Стамен Драгомиров Гочев
6.Ферад Рюстем Емин
7.Андрей Рашков Кехайов
8.Милен Руженов Журналов
20- Партия „ПРАВОТО“
1.Александра Андриянова Иванова
2.Георги Николов Гемов
21.- Партия „ВМРО-БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ“
1.Христо Панчев Смоленов
2.Христо Костадинов Камишев
3.Александър Костадинов Пецов
22- ПП „БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ОБЕДИНЕНИЕ“
1.Мартин Славов Кехайов
2.Станислава Величкова Николова
3.Валентин Асенов Христов
23- Партия „ВОЛЯ“
1.Боян Йорданов Кулев
2.Йозджан Сали Сали
3.Янко Юриев Пашов
4.Теодора Стоянова Георгиева
5.Галина Николаева Александрова
6.Теодора Райчева Лечева
7.Ръдван Мехмед Халил
24- ПП „ИМА ТАКЪВ НАРОД“
1.Мика Михайлова Зайкова
2.Александър Николов Вълчев
3.Недялка Асенова Дойкова
4.Асен Миленов Кехайов
5.Пламен Руменов Красимиров
6.Милена Иванова Кехайова
7.Джамал Музафер Чавдарлъ
8.Любомир Стефанов Славейков
25- Коалиция „ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА“
1.Михал Григоров Камбарев
2.Васил Петров Даскалов
3.Явор Альошев Руженов
4.Венцислав Славчев Чавдаров
26 - ПП „МИР“
1.Ивайло Петров Манджуков
2.Христо Георгиев Ямболиев
27-ПП „БЛАГОДЕНСТВИЕ - ОБЕДИНЕНИЕ-ГРАДИВНОСТ”
1.Валери Йорданов Щупалов
28-ПП „БЪЛГАРСКИ НАЦИОНАЛЕН СЪЮЗ „НОВА ДЕМОКРАЦИЯ“
1.Камен Захариев Тасков
2.Петър Христов Виденов
3.Захари Ставрев Тасков
4.Надежда Йорданова Таскова
5.Ждан Видинов Чаушев
29-ПП „ПРЯКА ДЕМОКРАЦИЯ”
1. Владимир Герчев Атанасов
30.-Коалиция „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ - ОБЕДИНЕНИЕ“
1.Зарко Филипов Маринов
2.Симеон Цанков Джамбазов
3.Кирил Хараламбиев Хаджихристев
4.Борис Иванов Савов
5.Асен Николаев Чолаков
6.Делян Младенов Беширов
7.Станислав Руменов Искренов
8.Заим Хайриев Дорсунски
31 - Коалиция „ИЗПРАВИ СЕ БГ! НИЕ ИДВАМЕ!“
1.Димитър Илиев Пампоров
2.Анелия Димитрова Почеканска
3.Младен Асенов Чаушев
4.Севдалин Милчев Чандъров
5.Румяна Руменова Гавазова
6.Веселин Милков Балийски
7.Веселин Бисеров Михтарски
8.Димитър Живков Крокодилов
32 - Коалиция „ГЕРБ-СДС“
1.Красимир Митков Събев
2.Недялко Живков Славов
3.Божидар Огнянов Шуманов
4.Велизар Викторов Шанов
5.Андриян Георгиев Петров
6.Нина Юлиянова Карова
7.Иван Лазаров Кънев
8.Стоян Атанасов Кузмов
33 - Коалиция „БСП за БЪЛГАРИЯ“
1.Емил Минков Хумчев
2.Нелия Костова Маринова - Янкова
3.Севдалин Бойков Хашинов
4.Росица Росенова Бумбова
5.Надежда Добрева Башова
6.Слава Тодорова Пепеланова
7.Георги Димитров Тонков
8.Росен Антимов Багрянов
34- ПП„Българска прогресивна линия“
1.Красимир Иванов Демиров
2.Наталия Николаевна Мацкялло
35 - ПП „ПАРТИЯ НА ЗЕЛЕНИТЕ“
1.Мариана Миткова Василева
36.-Партия "БРИГАДА"
1. Гюлфие Сафидинова Имамова
2. Александър Станимиров Марковски
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