Вижте всички кандидати за депутати в 31 МИР-Ямбол (4 мандата)

Ето всички кандидати за депутати от 31-и МИР Ямбол. От този район ще бъдат избрани 4 депутати.
2. ПП „Русофили за възраждане на отечеството“
Женя Димитрова Илиева
Мариян Димитров Манолов
Красимир Иванов Цветков
Димитър Стефанов Бояджиев
Пламен Иванов Петков
Желязко Иванов Желязков
Румен Димов Проданов
4. КП „Патриотичен фронт – НФСБ, БДС „Радикали“ и БНДС „Целокупна България“
Вълкан Михайлов Вълканов
Мариян Василев Дучев
Тодорка Атанасова Георгиева
Михаела Иванова Михайлова
Димитър Цонков Димитров
Стефан Димов Хубенов
Недка Христова Карска
5. „Възраждане“
Никола Ангелов Димитров
Георги Стоянов Дичев
Иван Димитров Арнаудов
Данаил Андреев Йорданов
Яна Мартинова Динева
7. КП „Национално обединение на десницата“
Красимир Енчев Дюлгеров
Петко Георгиев Найденов
Диана Тонева Георгиева
Глориан Динков Георгиев
Бойка Добринова Добрева
Дилян Евелинов Едрев
8. ПП „Български съюз за директна демокрация“
Благой Боянов Петревски
10. ПП „Българска Социалдемокрация-Евролевица“
Катя Николова Атанасова
Тодор Кирилов Андонов
Атанас Чанков Минков
Мехмед Ахмедов Мехмедов
Стоил Славчев Илиев
11. ПП „Атака“
Красимира Иванова Колева
Гергана Димова Йовчева
Ваня Йорданова Дучева
13. ПП „Общество за нова България“
Харутюн Аракел Бохосян
Вера Александрова Мирчева
Десислав Генов Генчев
14. ПП „Глас народен“
Милен Костов Костов
Диляна Димчева Димова
17. ДПС
Петър Пандушев Чобанов
Хатидже Мехмедова Георгиева
Георги Петров Георгиев
Реджеб Селяхтинов Арифов
Юсеин Хасан Ахмед
Мартин Петков Петков
Стойко Иванов Тодоров
Силвия Димитрова Желева
20. Партия „Правото“
Ваня Савова Георгиева
Пеньо Стефанов Минчев
21. „ВМРО-Българско национално движение“
Мария Йорданова Цветкова
Доника Панайотова Панайотова-Цонева
Михаил Иванов Петров
Калина Михова Манева
Георги Иванов Янузов
22. ПП „Българско национално обединение“
Стоян Иванов Тодоров
Кирил Павлинов Пежгорски
23. ПП „Воля“
Каприел Харутюнов Папазян
Даниела Колева Овчарова
Огнян Иванов Цонев
Анжелина Тенчева Димитрова
24. „Има такъв народ“
Златомира Димитрова Карагеоргиева-Мострова
Александър Стайков Марков
Милен Митков Петров
Михаел Чавдаров Рогачев
Владимир Красимиров Тимев
25. КП „Продължаваме промяната“
Мирослав Николаев Иванов
Михал Григоров Камбарев
Таня Петрова Павлова
Антон Русков Шиков
Деница Димитрова Хаджииванова
Христо Колев Христов
Момчил Иванов Иванов
26. ПП „МИР“
Радостина Ангелова Иванова
Мартин Иванов Благоев
Виктор Георгиев Атанасов
Милена Стоянова Стоянова
27. ПП „Благоденствие-Обединение-Градивност“
Атанас Райков Райков
Георги Янчев Кралев
28. ПП „Български национален съюз Нова демокрация“
Начко Обретенов Плочев
Елиана Андонова Бонева
Стефан Митков Стоев
Петър Димитров Цветков
Латинка Петрова Суева
Марина Орфей Малчева
29. ПП „Пряка Демокрация“
Боян Николов Павлов
30. КП „Демократична България – Обединение“
Веселин Йорданов Калановски
Веселка Петрова Христамян
Диман Колев Димитров
Димитър Василев Брънков
Даниела Стоянова Божинова
Елена Стефанова Иванова
Пламен Илиев Стойков
31. КП „Изправи се БГ! Ние идваме!“
Минчо Викторов Спасов
Станчо Димитров Ставрев
Петър Стефанов Личев
Мими Иванова Караколева
Таня Георгиева Георгиева -Стоянова
Стоян Петков Петков
Митко Стефанов Петров
Теодора Георгиева Ненкова
32. ГЕРБ-СДС
Димитър Ангелов Иванов
Снежана Христова Делчева
Атанас Христов Христов
Станислав Димтров Говедаров
Дора Йовчева Стоянова - Костова
Юлия Атанасова Маджарова - Недялкова
Мартин Михайлов Петков
Мирослав Георгиев Козарев
33. БСП за България
Кристиан Иванов Вигенин
Пенка Георгиева Илиева
Владимир Георгиев Стоев
Стоян Иванов Овчаров
Здравко Стефанов Златаров
Йордан Койчев Йорданов
Недялка Стоянова Петкова
Милен Димитров Димов
34. ПП „Българска прогресивна линия“
Рослав Николаев Колев
Ренета Филипова Стоянова
35. ПП „Партия на Зелените“
Георги Йорданов Куртелов
Евгения Пламенова Гергова
Добрин Стефанов Балтов
36. ПП „Бригада
Арбен Ефремов Хавальов
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