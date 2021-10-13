Вижте всички кандидати за депутати от 28-и МИР - Търговище

Виж пълния списък на листите на партиите по реда на номерата, с които те ще бъдат вписани в бюлетината на 28-и МИР Търговище. Там ще бъдат избрани общо 4 депутати.
2. ПП „Русофили за възраждане на отечеството“
1. Валентин Груев Григоров
2. Минчо Петров Минчев
3. Стойчо Владимиров Симов
4. Дора Тодорова Маринова
4. КП „ПАТРИОТИЧЕН ФРОНТ – НФСБ, БДС „РАДИКАЛИ“ и БНДС „ЦЕЛОКУПНА БЪЛГАРИЯ“
1. Христо Иванов Радев
2. Любомир Стефанов Павлов
3. Дарина Цанкова Дочева
4. Бисер Александров Ангелов
5. Йоанна Стефанова Манолова
6. Ивелин Неделчев Иванов
7. Павлин Стефанов Павлов
5. ПП „Възраждане“
1. Юлиян Каменов Губатов
2. Милчо Василев Милчев
3. Йордан Митков Станчев
4. Румен Георгиев Велинов
5. Каролина Веселинова Тончева
6. Марчо Станчев Атанасов
7. Буйно Тодоров Огнянов
8. Нели Иванова Ненова
7. KП “Национално обединение на десницата“
1. Иван Ангелов Цонев
2. Веселин Спасов Папазов
3. Поля Иванова Чернаева
4. Иво Христов Йорданов
5. Полина Матеева Иванова
8. ПП „БЪЛГАРСКИ СЪЮЗ ЗА ДИРЕКТНА ДЕМОКРАЦИЯ"
1. Антонио Йорданов Ангелинов
10. ПП “Българска Социалдемокрация-Евролевица“
1. Димитър Александров Митев
2. Вилислава Георгиева Добринова
3. Йорданка Раднева Колева
4. Христо Руменов Станев
5. Венцислав Иванов Нинов
11. ПП „АТАКА“
1. Сашо Георгиев Йорданов
13. ПП “ОБЩЕСТВО ЗА НОВА БЪЛГАРИЯ“
1. Димитър Здравков Ченков
2. Емил Йорданов Кънев
3. Ина Пенчева Велчева
14. ПП „Глас Народен“
1. Дарин Юлков Йорданов
2. Адриана Николаева Андреева
3. Илиян Ефремов Илиев
17. ПП “ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ“
1. Джейхан Хасанов Ибрямов
2. Имрен Исметова Мехмедова
3. Теодора Владимирова Маринова
4. Мирджан Салимова Алиева
5. Сунай Кемалов Хасанов
6. Ружди Руждиев Хабилов
7. Мехмед Алишев Мехмедов
8. Айгюнер Гюрселова Бейсимова
20. ПП „ПРАВОТО“
1. Константин Маринов Малчев
2. Антоанета Петрова Гановска
3. Сийка Панайотова Димитрова
4. Асен Владимиров Тодоров
21. ПП „ВМРО – БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ“
1. Анита Мариянова Станчева
2. Антоанета Георгиева Стоянова
3. Александър Ангелов Стойнев
4. Милена Тодорова Георгиева
5. Ивайло Тихомиров Димитров
6. Евгени Петков Коев
22. ПП „БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ОБЕДИНЕНИЕ“
1. Георги Венелинов Георгиев
2. Александър Борисов Димитров
3. Меджит Бейсимов Курдов
23. ПП „Воля“
1. Симеон Георгиев Найденов
2. Грета Йорданова Минчева
3. Кремена Андреева Бояджиева
4. Даниела Николова Кушкова
24. ПП “Има Такъв Народ"
1. Радослав Николов Бойчев
2. Деян Михайлов Димитров
3. Диян Руменов Рафаилов
4. Радостина Димитрова Николова
5. Исмаил Шевкетов Акифов
6. Станислав Петков Петров
7. Надежда Йорданова Халачева
8. Сема Данаилова Александрова
25. КП „Продължаваме Промяната“
1. Александра Стефанова Милчева
2. Владимир Боянов Върбанов
3. Соня Гаврилова Николаева
4. Мирослав Димитров Георгиев
26. ПП "МИР"
1. Георги Петров Славчев
2. Емил Фиданчев Стоичков
3. Иван Стефанов Иванов
4. Марин Мирчев Благоев
5. Славчо Симеонов Славчев
27. ПП „БЛАГОДЕНСТВИЕ – ОБЕДИНЕНИЕ – ГРАДИВНОСТ“
1. Мирослава Георгиевна Габерова
2. Красимир Иванов Иванов
3. Николай Георгиев Лазаров
4. Любомир Стефанов Бояджиев
28. ПП “Български национален съюз“ Нова демокрация“
1. Константин Маринов Малчев
2. Антоанета Петрова Гановска
3. Сийка Панайотова Димитрова
4. Асен Владимиров Тодоров
29. ПП „Пряка Демокрация“
1. Димитър Николаев Димитров
30. КП „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ – ОБЕДИНЕНИЕ“
1. Илина Симеонова Мутафчиева
2. Петя Иванова Златева
3. Христо Колев Христов
4. Елица Йорданова Христова-Анастасова
5. Елена Димитрова Дамянова
6. Милен Благоев Стоянов
31. КП „ИЗПРАВИ СЕ БГ! НИЕ ИДВАМЕ!“
1. Светлозар Стоянов Златев
2. Николай Милчев Златков
3. Деан Маринов Русев
4. Борислав Георгиев Маринов
5. Ивелина Стоянова Димитрова
6. Симеон Панов Изворов
32. КП “ГЕРБ-СДС“
1. Теменужка Петрова Петкова
2. Мария Димитрова Николова
3. Никола Тошков Джамбазов
4. Явор Димитров Александров
5. Симеон Иванов Тасев
6. Орхан Басриев Мустафов
7. Назиф Османов Хасанов
8. Борис Костадинов Димитров
33. КП „БСП за БЪЛГАРИЯ“
1. Кольо Йорданов Милев
2. Светослав Иванов Стефанов
3. Николай Цонев Черкезов
4. Йорданка Стефанова Георгиева
5. Павлинка Иванова Тасева
6. Десислава Евгениева Петрова
7. Георги Григоров Гогов
8. Галин Дачев Кънев
34. ПП "БЪЛГАРСКА ПРОГРЕСИВНА ЛИНИЯ“
1. Емил Митков Басаров
2. Николай Минчев Костов
3. Росина Красимирова Куртева
35. ПП “Партия на ЗЕЛЕНИТЕ“
1. Селвис Севгин Ибрахим
2. Христо Николов Дунчев
36. ПП „Бригада“
1. Илмие Ибраимова Имамова
2. Мирослава Мирославова Косева
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