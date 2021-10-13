Вижте всички кандидати за депутати в 7-и РИК - Габрово

Ето всички кандидати за депутати в 7-и МИР - Габрово. Те се борят за 4 мандата.
2 - ПП "Русофили за възраждане на отечеството”
Светлана Ненчева Лакова
Владислав Стефанов Вълканов
Цоньо Стоев Събев
Йото Борисов Йотов
Бистра Маринова Кралева
Милка Кирилова Петрова
4 - КП „Патриотичен фронт-НФСБ, БДС "Радикали” и БНДС ”Целокупна България”
Росен Иванов Цветков;
Ненчо Иванов Ненов
Петър Серафимов Иванов
Гергана Георгиева Бошнакова
Розана Петрова Косева
Благовеста Петрова Капитанска
5 - Партия "Възраждане"
Даниел Петров Петров
Златка Данаилова Донева
Йордан Валериев Андреев
Мария Недялкова Мирчева
Ивайло Мариянов Ивайлов
Десислава Стефанова Митева
Христофор Стойнов Тодоров
Десислава Димитрова Минчева
7 - КП ”Национално обединение на десницата”
Мариян Георгиев Костадинов
Валентина Петкова Новакова
Станислав Любомиров Лазаров
Роксана Димитрова Найденова
8 - Партия „Български съюз за директна демокрация”
Божанка Георгиева Неделчева
Живко Георгиев Георгиев
10 - „Партия „Българска Социалдемокрация-Евролевица”
Диман Илков Рохлев
Галина Петрова Мантурова
Ангел Илиев Калестров
Илия Димитров Илиев
Еленка Иванова Тодорова
Ангелина Романова Иванова
Божана Ангелова Калестрова
Боряна Парашкевова Илиева
11 - ПП „Атака”
Ивайло Стоянов Докузанов
Владислав Валериев Радославов
13 - партия „Общество за нова България”
Илиян Георгиев Георгиев
Димитър Здравков Ченков
Ина Пенчева Велчева
14 - Партия „Глас народен”
Мартин Ганев Минков
Виржиния Светлозарова Богданова
Даниел Сашев Пулов
Момчил Величков Дончев
17 - „Движение за права и свободи”
Юсеин Хасанов Вейселов
Ердоан Мехмед Узунов
Исмаил Кязим Хаджихасан
Есра Алейдин Аджъ
Лусиана Любомирова Лалева
Боян Стоянов Савянов
Шефкат Рамадан Исин
Деян Събев Башев
20 - ПП „Правото”
Пеньо Стефанов Минчев
Неделя Петкова Димитрова
21 - ПП ”ВМРО-БНД”
Силвия Кръстева Кръстева
Христо Радославов Димов
Християн Мартинов Марков
Христо Гошев Гунчев
Никола Андриан Караджов
Цонка Людмилова Христова
Силвия Георгиева Ангелова
Константин Петков Малчев
22 - Българско национално обединение-БНО
Татяна Живковa Хинова
Светослав Светозаров Пенчев
23 - ПП „ВОЛЯ”
Недко Пламенов Кузманов
Милен Младенов Стоянов
Гергана Желязкова Стефанова
Милена Илиева Димитрова
Евгени Валентонов Генов
Лиляна Иванова Димитрова
Елка Василева Кукова - Нешева
24 - ИТН
Деляна Валериева Иванова
Димитър Маринов Ковачев
Милен Стилиянов Любенов
Светослав Мариянов Маринов
Стефан Иванов Михнев
Йордан Валериев Георгиев
25 - "Продължаваме промяната"
Яна Веселинова Балникова
Богомил Иванов Петков
Мария Василева Главчева
Надежда Недялкова Кацарска
26 - ПП „МИР”
Симеон Минчев Генчев
Ралица Младенова Константинова
Александър Димитров Заралиев
28 - ПП „Български национален съюз „Нова демокрация”
Анатоли Петров Антонов
Румен Стоименов Ночев
Росен Любомиров Боев
Мариян Иванов Белоев
Теменуга Якова Попова
29 -„Партия „Пряка демокрация”
Марио Митков Кожухаров
30 - Коалиция "Демократична България"
Ивелин Стоянов Стоянов
Иван Стефанов Иванов
Григор Венциславов Григоров
Даяна Мариянова Цонева
Васил Милчев Папазов
Мирослав Христов Андреев
Християн Цветанов Петров
Димитър Георгиев Георгиев
31 - КП ”Изправи се БГ! Ние идваме!”
Георги Василев Табаков.
Светлин Веселинов Каменов
Иван Николаев Събев
Теодор Любенов Георгиев
Надежда Михайлова Стефанова
Стела Ганчева Антонова
Савка Митева Илиева
32 - Коалиция ГЕРБ-СДС
Томислав Пейков Дончев
Невена Евстатиева Минева
Николай Цветанов Сираков
Атанас Пламенов Атанасов
Жасмина Стоянова Лазарова
Теодора Минчева Мъглова-Иванова
Даница Христова Янакиева
Веселин Димитров Данчев
33 - БСП
Крум Георгиев Дончев
Първан Пламенов Димитров
Петър Красимиров Коев
Диляна Данаилова Митева
Желязко Величков Великов
Евгени Иванов Димитров
Калоян Николаев Димитров
Любомир Цветанов Йорданов
34 - ПП „Българска прогресивна линия”
Иван Милков Сълев
Христо Радославов Куклев
35 - ПП „Партия на зелените”
Христо Николов Христов
Кристина Любомирова Димитрова
Стефан Янков Енчев
Вилиян Богданов Стефанов
36 - ПП „Бригада”
Мирослава Мирославова Косева
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