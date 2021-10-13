Вижте всички кандидати за депутати в 7-и РИК - Габрово

13.10.2021 19:12;     
24 часа
https://www.24chasa.bg/region/article/10282729 www.24chasa.bg

Ето всички кандидати за депутати в 7-и МИР - Габрово. Те се борят за 4 мандата.

2 - ПП "Русофили за възраждане на отечеството”

Светлана Ненчева Лакова

Владислав Стефанов Вълканов

Цоньо Стоев Събев

Йото Борисов Йотов

Бистра Маринова Кралева

Милка Кирилова Петрова

4 - КП „Патриотичен фронт-НФСБ, БДС "Радикали” и БНДС ”Целокупна България”

Росен Иванов Цветков;

Ненчо Иванов Ненов

Петър Серафимов Иванов

Гергана Георгиева Бошнакова

Розана Петрова Косева

Благовеста Петрова Капитанска

5 - Партия "Възраждане"

Даниел Петров Петров

Златка Данаилова Донева

Йордан Валериев Андреев

Мария Недялкова Мирчева

Ивайло Мариянов Ивайлов

Десислава Стефанова Митева

Христофор Стойнов Тодоров

Десислава Димитрова Минчева

7 - КП ”Национално обединение на десницата”

Мариян Георгиев Костадинов

Валентина Петкова Новакова

Станислав Любомиров Лазаров

Роксана Димитрова Найденова

8 - Партия „Български съюз за директна демокрация”

Божанка Георгиева Неделчева

Живко Георгиев Георгиев

10 - „Партия „Българска Социалдемокрация-Евролевица”

Диман Илков Рохлев

Галина Петрова Мантурова

Ангел Илиев Калестров

Илия Димитров Илиев

Еленка Иванова Тодорова

Ангелина Романова Иванова

Божана Ангелова Калестрова

Боряна Парашкевова Илиева

11 - ПП „Атака”

Ивайло Стоянов Докузанов

Владислав Валериев Радославов

13 - партия „Общество за нова България”

Илиян Георгиев Георгиев

Димитър Здравков Ченков

Ина Пенчева Велчева

14 - Партия „Глас народен”

Мартин Ганев Минков

Виржиния Светлозарова Богданова

Даниел Сашев Пулов

Момчил Величков Дончев

17 - „Движение за права и свободи”

Юсеин Хасанов Вейселов

Ердоан Мехмед Узунов

Исмаил Кязим Хаджихасан

Есра Алейдин Аджъ

Лусиана Любомирова Лалева

Боян Стоянов Савянов

Шефкат Рамадан Исин

Деян Събев Башев

20 - ПП „Правото”

Пеньо Стефанов Минчев

Неделя Петкова Димитрова

21 - ПП ”ВМРО-БНД”

Силвия Кръстева Кръстева

Христо Радославов Димов

Християн Мартинов Марков

Христо Гошев Гунчев

Никола Андриан Караджов

Цонка Людмилова Христова

Силвия Георгиева Ангелова

Константин Петков Малчев

22 - Българско национално обединение-БНО

Татяна Живковa Хинова

Светослав Светозаров Пенчев

23 - ПП „ВОЛЯ”

Недко Пламенов Кузманов

Милен Младенов Стоянов

Гергана Желязкова Стефанова

Милена Илиева Димитрова

Евгени Валентонов Генов

Лиляна Иванова Димитрова

Елка Василева Кукова - Нешева

24 - ИТН

Деляна Валериева Иванова

Димитър Маринов Ковачев

Милен Стилиянов Любенов

Светослав Мариянов Маринов

Стефан Иванов Михнев

Йордан Валериев Георгиев

25 - "Продължаваме промяната"

Яна Веселинова Балникова

Богомил Иванов Петков

Мария Василева Главчева

Надежда Недялкова Кацарска

26 - ПП „МИР”

Симеон Минчев Генчев

Ралица Младенова Константинова

Александър Димитров Заралиев

28 - ПП „Български национален съюз „Нова демокрация”

Анатоли Петров Антонов

Румен Стоименов Ночев

Росен Любомиров Боев

Мариян Иванов Белоев

Теменуга Якова Попова

29 -„Партия „Пряка демокрация”

Марио Митков Кожухаров

30 - Коалиция "Демократична България"

Ивелин Стоянов Стоянов

Иван Стефанов Иванов

Григор Венциславов Григоров

Даяна Мариянова Цонева

Васил Милчев Папазов

Мирослав Христов Андреев

Християн Цветанов Петров

Димитър Георгиев Георгиев

31 - КП ”Изправи се БГ! Ние идваме!”

Георги Василев Табаков.

Светлин Веселинов Каменов

Иван Николаев Събев

Теодор Любенов Георгиев

Надежда Михайлова Стефанова

Стела Ганчева Антонова

Савка Митева Илиева

32 - Коалиция ГЕРБ-СДС

Томислав Пейков Дончев

Невена Евстатиева Минева

Николай Цветанов Сираков

Атанас Пламенов Атанасов

Жасмина Стоянова Лазарова

Теодора Минчева Мъглова-Иванова

Даница Христова Янакиева

Веселин Димитров Данчев

33 - БСП

Крум Георгиев Дончев

Първан Пламенов Димитров

Петър Красимиров Коев

Диляна Данаилова Митева

Желязко Величков Великов

Евгени Иванов Димитров

Калоян Николаев Димитров

Любомир Цветанов Йорданов

34 - ПП „Българска прогресивна линия”

Иван Милков Сълев

Христо Радославов Куклев

35 - ПП „Партия на зелените”

Христо Николов Христов

Кристина Любомирова Димитрова

Стефан Янков Енчев

Вилиян Богданов Стефанов

36 - ПП „Бригада”

Мирослава Мирославова Косева

Пенчо Ефтимов Невенски

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