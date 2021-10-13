Вижте всички кандидати за депутати от 27 МИР - Стара Загора

Ето всички кандидати за депутати от 27-и МИР- Стара Загора. От този район ще бъдат избрани 11 депутати.
2. ПП "Русофили за възраждане на Отечеството"
Атанас Ралчев Панчев
Корнелия Илиева Владева
Йорданка Димитрова Петкова
Димо Димиев Цонев
Ангел Иванов Иванов
Валентин Тенев Вълев
Преслав Димитров Станчев
Димитър Славов Димитров
Никола Стойчев Николов
Юлиана Веселинова Матеева
Трифон Христов Топалов
4. Коалиция "Патриотичен фронт - НФСБ, БДС, "Радикали" и БНДС "Целокупна България"
Данчо Димитров Хаджиев
Кирил Малинов Гаджов
Живко Христов Димитров
Венера Божидарова Тодорова
Диана Илиева Милова
Петко Илиев Събев
5. ПП "Възраждане"
Искра Михайлова Михайлова
Димитър Пламенов Пашев
Ива Серьожева Ангелкова
Калин Николаев Калинов
Тодор Руменов Делчев
Симеон Тодоров Шопов
Галин Господинов Динев
Михаил Борисов Атанасов
Анелия Стефанова Димова
Веселина Симанова Симанова
Стилян Христов Христов
Даниел Станиславов Проданов
Максим Колев Дренчев
Валентин Симеонов Недков
Димка Кънева Косева
Ивайло Антонов Иванов
Иван Сотиров Тишев
Стоил Михайлов Минев
Каролина Северинова Емилова
Яна Мартинова Динева
7. Коалиция "Национално обединение на десницата"
Иван Антонов Георгиев
Христо Димов Желев
Румен Борисов Николов
Николай Цанков Стоилков
Йонко Пенчев Иванов
Стоян Георгиев Стоянов
Ивайло Петров Цветковски
Атанас Николаев Атанасов
Диньо Иванов Костов
Юлия Тенева Кючукова
8. ПП "Български съюз за директна демокрация"
Виктор Стефанов Вътев
10. ПП "Българска Социалдемокрация - Евролевица"
Иван Костадинов Станков
Георги Минков Минков
Пламен Пенев Михайлов
Христо Генчев Георгиев
Михаил Георгиев Михайлов
Мирослав Стойков Иванов
Юсмен Юсменов Реджепов
Дончо Нанев Иванов
Борис Йорданов Пачелиев
11. ПП "Атака"
Михаил Петров Михайлов
Галин Динков Добрев
Мария Георгиева Янева
Недьо Иванов Иванов
Мария Иванова Пехливанска
Иванка Колева Петкова
Жасмина Георгиева Събева
Георги Димитров Георгиев
13. ПП "Общество за нова България"
Камелия Генева Димитрова
Калин Димитров Крулев
Милен Бочев Танчев
Стефан Трендафилов Пенев
14. ПП "Глас народен"
Росен Маринов Костов
Мартин Ганчев Минков
Добромир Славейков Йорданов
Владислав Илиянов Тонков
Генчо Христов Цонев
Иван Христов Минев
17. ПП "Движение за права и свободи"
Халил Реджепов Летифов
Тунджай Рамадан Йозтюрк
Шендоан Ремзи Халит
Гюлджан Мюмюнали Дурмуш-Шакир
Юлия Емилова Кехайова
Орхан Кемалов Асанов
Дженал Ниази Топалова
Юзеир Али Кенан
Мехмед Неджми Зейнел
Васил Тодоров Василев
Кенан Шакир Саид
Емилиян Цонев Тотев
Суат Мехмед Мурат
Иван Енев Костадинов
Айгюн Радванов Хаджиисмаилов
Метин Ялзер Качан
Валентин Валентинов Георгиев
Милена Дружемирова Тисова
Сунай Селимов Селимов
Ахмед Абдула Мехмед
Ридван Байрям Иляз
Месут Илхан Юркюш
20. ПП "Правото"
Красимира Костадинова Златева
21. ПП "ВМРО - Българско национално движение"
Александър Маиров Сиди
Чавдар Костадинов Ангелов
Стамен Иванов Бишков
Атанас Николов Боев
Иван Генков Илиев
Николай Величков Марков
Мария Ангелова Нанева
Владимир Борисов Йорданов
Димитър Пламенов Данчев
Антон Стойчев Тонев
Константин Илчев Делчев
Милен Василев Михов
22. ПП "Българско национално обединение"
Стефан Георгиев Сталев
Антонин Димитров Ракаджиев
Венко Грозев Русинов
23. ПП "Воля"
Стелияна Ивайлова Иванова
Бисер Йошов Атанасов
Теодора Стоянова Георгиева
Енчо Валентинов Енчев
Теодора Райчева Лечева
Катя Миленова Стоянова
Милена Илиева Димитрова
Андония Миленова Стоянова
Деница Петрова Желева
Кремена Недева Йовчева
Вихрен Иванов Бухов
Алина Събева Иванова
Лилия Алексеева Пасамис
Златко Лозев Костов
Мария Йорданова Митева
Стоян Атанасов Стоянов
Даниела Юриева Петрова
Росица Иванова Нохчева
24. ПП "Има такъв народ"
Тихомир Гочев Тенев
Иван Стойнов Кючуков
Павела Василева Митова
Банко Венелинов Банов
Владимир Юриев Радков
Иван Димов Иванов
Красимир Живков Николов
Петьо Пламенов Ценов
Тодор Иванов Иванов
Господин Тенев Шиков
Ивайло Минчев Пеев
Даниел Златков Богоев
Георги Митков Димитров
Георги Николов Михайлов
Николай Русенов Колев
Борислава Георгиева Борисова
Александър Ярославов Ярославов
Георги Борисов Чолаков
Антон Митков Загорчев
25. ПП "Продължаваме промяната"
Радослав Стефанов Рибарски
Атанас Димитров Михнев
Радослав Красенов Василев
Елена Маргаритова Нонева
Георги Димитров Георгиев
Антония Цанева Коева-Иванова
Александър Венциславов Калъпов
Владимир Иванов Етов
Йонко Жоров Йовчев
Армин Рафаел Саркисян, с ЕГН
Тонка Стойчева Червенкова-Камбурова
26. ПП "МИР"
Симеон Ананиев Ананиев
Пламен Илчев Запрянов
Надежда Красимирова Георгиева
Румен Стефанов Минев
Мико Рафаел Леви
Драгомир Димитров Дечев
27. ПП "Благоденствие - обединение - градивност"
Павел Иванов Първанов
Калоян Георгиев Статков
28. ПП "Български национален съюз "Нова демокрация"
Иван Николаев Караколев
Илия Любенов Юсев
Елена Василева Цветанова
Николай Георгиев Балтаджиев
Мариела Георгиева Топалска
Яна Емануилова Динева
Иво Емилов Петров
Илиян Симеонов Симеонов
Тодор Гатев Тодоров
Евгени Славчев Шишков
Зоя Андреева Рангелова
29. ПП "Пряка демокрация"
Валентин Иванов Димитров
31. Колация "Изправи се БГ!" Ние идваме!"
Светослав Бончев Колев
Еленко Любомиров Божков
Станислав Колев Данев
Явор Райчев Гънчев
Митко Маринов Маринов
Стоян Колев Трифонов
Николай Минчев Петков
Божидар Христов Станчев
Анна Петкова Делчева
Николай Иванов Николов
Кирил Петков Георгиев
Иван Трифонов Иванов
Христо Иванов Донев
Ваня Добринова Петкова
Станислава Стойкова Стойкова
Димитър Петров Славов
Трифон Мариев Георгиев
Тодор Стайков Ковачев
Деница Божидарова Божилова
Кольо Дончев Колев
Таня Стефанова Кожухарова
Харалампи Демирев Стефанов
32. Коалиция "ГЕРБ-СДС"
Красимир Георгиев Вълчев
Маноил Минчев Манев
Илиана Петкова Жекова
Лъчезар Димитров Борисов
Виктория Григориева Грозева
Александър Красимиров Кьосев
Дарин Петков Маринов
Мартин Паскалев Паскалев
Методи Михайлов Марков
Петко Христов Минчев
Динко Танев Михайлов
Бояна Тихомирова Танева Манова
Николай Тотков Стоев
Роман Алексеев Желев
Георги Йорданов Господинов
Светозар Тодоров Ялъмов
Пламен Георгиев Георгиев
Тодор Димитров Тодоров
Мартин Бойчев Малаков
Димитър Маринов Стаматов
Емил Николаев Иванов
Димитър Христов Пандазиев
33. Коалиция "БСП за България"
Георги Янчев Гьоков
Момчил Донев Ненов
Минчо Мънчев Минчев
Неделчо Кръстев Маринов
Миглена Иванова Филипова
Георги Динев Господинов
Владимир Любомиров Грамовски
Сашко Иванов Лозанов
Иван Желев Михайлов
Дияна Иванова Янева
Георги Тодоров Николаев
Милка Николова Кърпачева
Динко Колев Господинов
Георги Ангелов Василев
Радиана Георгиева Неделчева
Соня Бойчева Митевска
Милена Златева Данкова
Емилия Илиянова Господинова
Захари Велчев Даскалов
Драго Янков Коев
Жечка Стоянова Дрянова
Петър Георгиев Гончев
34. ПП "Българска прогресивна линия"
Росен Динев Димов
Иво Хубенов Тонев
Десислава Димитрова Тенева
Ангелина Иванова Петрова
Мирослав Димов Крумов
35.ПП "Партия на Зелените"
Владимир Димитров Николов
Ивелина Васкова Йотова
Асен Найденов Саладинов
Минчо Иванов Ковачев
36. ПП "Бригада"
Десислава Петрова Стоянова
Ивайло Соньов Йорданов
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