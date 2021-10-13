Вижте всички кандидати за депутати във 2-и МИР - Бургас

Ето всички кандидати за депутати във 2-и МИР - Пазарджик. Те се борят за 14 мандата.
2 - ПП "Русофили за възраждане на отечеството"
Николай Симеонов Малинов
Женя Димитрова Илиева
Нако Райнов Стефанов
Александър Михайлов Томов
Христо Бранимиров Щерьонов
Руска Стефанова Иванова
Станислав Асенов Асенов
Велико Киряков Великов
Георги Стоянов Димитров
Станимир Недялков Станков
Васил Йорданов Ангелов
Митко Алексиев Митов
4 - КП "Патриотичен фронт-НФСБ, БДС "Радикали" и БНДС "Целокупна България"
Валери Симеонов Симеонов
Христиан Радев Митев
Радослав Петров Петков
Антон Жеков Стоянов
Боян Диянов Дяков
Валери Димитров Ангелов
Ивайло Вагенщайн Русинов
Иван Стоянов Кузманов
Денис Танчев Йовчев
Станислав Христов Тодоров
Севдалина Николова Пенева
Диана Славчева Фъртунова
Даниела Панайотова Радева
Ивайло Харалампиев Стаматов
Иван Митков Стоянов
Георги Стоянов Ваташки
Марияна Николаева Лефтерова
5 - Партия "Възраждане"
Цончо Томов Ганев
Тодор Димитров Ангелов
Борис Димитров Аладжов
Звезделина Камелиева Каравелова
Димитър Петков Петков
Александър Господинов Койчев
Виктория Валентинова Върбанова
Сашо Kолев Бакърджиев
Елена Тодорова Терзиева
Ангел Мирославов Калинков
Гергана Стоянова Тодорова
Петър Стефанов Кюркчиев
Драгомир Дончев Дончев
Радостин Янков Желязков
Георги Янков Янев
Явор Христов Топалов
Николай Христов Малчев
Павел Радославов Христов
Кристиян Валентинов Върбанов
Димитър Петров Морфин
Пролетина Белчева Ковачева
Диян Йорданов Атанасов
Николай Георгиев Дренчев
7 - КП "Национално обединение на десницата"
Виктор Владимиров Серафимов
Ангел Стефанов Рангелов
Живко Великов Събев
Елена Костадинова Атанасова
Александър Костадинов Събев
Симеон Емилов Козаров
Боян Борисов Койнов
Васил Георгиев Йорданов
Иван Янков Иванов
Николай Амвросиев Христов
8 - Партия "Български съюз за директна демокрация"
Станимир Делчев Минков
10 - Партия "Българска Социалдемокрация-Евролевица"
Теодора Стоянова Маврова
Николай Росенов Колев
Красимира Михайлова Деркозлиева
Костадин Кръстев Туджаров
Живко Тодоров Добрев
Петър Ташков Ташев
Кремена Стоянова Маврова
Димчо Георгиев Костадинов
Калоянка Живкова Дейвидсън
11 - ПП "Атака"
Анелия Желязкова Дулева
Стойка Христова Георгиева
Вълчо Трифонов Вълчев
Стефан Кралев Стефанов
Добри Стефанов Добрев
Радко Пенчев Радев
Мариян Йорданов Иванов
Иван Георгиев Иванов
Иван Стоянов Тодоров
13 - партия "Общество за нова България"
Харутюн Аракел Бохосян
Пламен Иванов Петров
Вера Александрова Минчева
Златко Петров Итов
14 - Партия "Глас народен"
Атанас Деянов Добрев
Милен Стефанов Енчев
Диляна Димчева Димова
Костантин Миленов Костов
17 - "Движение за права и свободи"
Севим Исмаил Али
Ешереф Кязим Ешереф
Фатме Хасан Рамадан
Ружди Хикмет Хаджен
Бейхан Али Мустафа
Хасан Абдурахим Хасан
Александър Георгиев Делчев
Елван Селяхтин Атилла
Хава Хюсеин Осман
Кадир Исмаил Ахмед
Мехмед Хасан Хамид
Хюсеин Адем Халил
Сезгин Хасан Кадил
Бехчет Ремзиев Емурлов
Севди Севим Емин
Юмер Хасан Ибрам
Сезер Севгин Шабан
Мехмед Неджатин Хюсеин
Ибрям Али Ибрям
Васил Илиев Малчев
Сание Сейфиева Белева
Гюлсюм Мустафа Али
Мийрем Хюсеин Исмаил
Джемиле Ахмед Ахмед
Мюмюн Мехмедов Халилов
Христо Димитров Ангелов
Юзджан Фаик Юмер
Ахмед Сюлейман Мехмед
20 - ПП "Правото"
Персиана Саркис Мушехян
Берджухи Михран Йорданова
21 - ПП "ВМРО-БНД"
Ангел Чавдаров Джамбазки
Николай Георгиев Стоянов
Тодор Стаматов Стаматов
Стоян Транев Транев
Елена Георгиева Ставрева
Веселин Ангелов Лафчиев
Борис Ясенов Гроздев
Емилия Аврамова Колева
Любомир Златинов Богойчев
Вера Валериева Георгиева
Златина Димова Димова
Кристиан Ангелов Рангелов
Цветанка Славянова Костадинова
Красимира Якимова Георгиева
Калина Михова Манева
Георги Петров Дракалиев
22 - Българско национално обединение-БНО
Делян Деков Николов
Георги Петров Петров
Атанас Марио Милушев
23 - ПП "ВОЛЯ"
Веселин Йорданов Кунчев
Огнян Иванов Цонев
Катя Величкова Недева
Цветелина Апостолова Мянкова
Бранимира Димитрова Борисова
Николай Павлов Почеканов
Радина Димитрова Примова
Щериана Валентинова Иванова
Йоана Емилова Станойлович
Теодор Минчев Кулев
Димитър Радев Димитров
Стелияна Ивайлова Иванова
Грета Йорданова Минчева
Деница Любомирова Адамова
24 - ИТН
Ивайло Ванев Вълчев
Златомира Димитрова Карагеоргиева-Мострова
Тодор Георгиев Иванов
Боян Митков Хлебаров
Добромир Станчев Гюлев
Живко Илиев Канев
Найден Щерионов Пулакев
Драгомир Костадинов Костадинов
Росица Живкова Петрова
Валери Красимиров Крумов
Росен Николов Костов
Евгений Митков Генчев
Велин Стефанов Величков
Цветомир Динков Тачев
Никола Иванов Янакиев
Венцислав Георгиев Велков
Христина Стефанова Педикова-Генева
Тома Енчев Николов
Щерион Янев Янев
Добрин Жеков Кенов
Живко Тошков Димов
Веселин Русков Джендов
Димитър Иванов Семков
Цвятко Янков Терзиев
Богомил Красимиров Атанасов
25 - "Продължаваме промяната"
Константин Живков Бачийски
Христо Симеонов Симеонов
Димитър Михайлов Ташев
Милко Асенов Пенев
Константин Костов Иванов
Стоян Димитров Царев
Иван Миленов Иванов
Филип Димитров Шавов
Динко Иванов Раднев
Емил Георгиев Пейчев
Георги Събев Събев
Габриела Петрова Славова
26 - ПП "МИР"
Радостин Симеонов Долчинков
Магдалена Коева Шентова
Милена Петрова Делчева-Орешкова
Онник Харутюн Таракчиян
Дилян Георгиев Колев
Ивелина Иванова Колева
Илияна Кънчева Димитрова
Виктор Георгиев Атанасов
Милена Стоянова Стоянова
27 - ПП "Благоденствие-Обединение-Градивност"
Георги Янчев Кралев
Атанас Райков Райков
28 ПП "Български национален съюз "Нова демокрация"
Иван Танев Танев
Мартин Найденов Николов
Гергана Димитрова Попова
Росен Любомиров Боев
Стоян Петров Стоянов
Петър Иванов Иванов
Тодор Веселинов Томев
Христо Огнянов Христов
Евтим Цветков Димитров
Боян Стефанов Жинов
Живко Иванов Жеков
Мирослав Йорданов Николов
Йорданка Атанасова Димитрова
Димитър Николов Петков
Янко Петков Василев
29 - Партия "Пряка демокрация"
Светлозар Анастасов Грудов
Николай Тодоров Керин
30 - Коалиция "Демократична България"
Ивaйло Николаев Мирчев
Димитър Георгиев Найденов
Даниела Стоянова Божинова
Весела Петрова Райкова-Грекова
Николай Емилов Христов
Иван Тодоров Тодоров
Владимир Дуков Дуков
Румен Цветанов Велев
Елисавета Димитрова Белобрадова
Неделин Антонов Каравидов
Павлета Божидарова Георгиева
Мария Иванова Кирилова
Даниел Тодоров Колев
Николай Диянов Николов
Ясен Георгиев Димитров
Ваня Кръстева Кръстева
Павлина Илиева Кушалиева
Теодор Стойчев Михайлов
Димо Петров Зайденов
Надя Милчева Недялкова- Колева
Костадин Иванов Проданов
Константин Атанасов Костадинов
Мария Петкова Петкова
Венцеслав Радоев Стефанов
Николай Гергинов Танчев
Митко Пейчев Иванов
31 - КП "Изправи се БГ! Ние идваме!"
Живко Иванов Табаков
Юлияна Недялкова Мръчкова
Николай Николов Стоилов
Габриела Христова Гоцкова
Красимир Павлинов Петров
Николай Тодоров Тодоров
Гергана Неделчева Георгиева
Кремена Петрова Петрова
Людмил Пламенов Илиев
Милка Иванова Бодурова
Георги Янакиев Янчев
Николай Димитров Гроздев
Костадин Евгениев Андонов
Яна Неделчева Николова
Пламен Делев Делев
Даниел Атанасов Иванов
Боряна Георгиева Тодорова
Златина Христова Христова
Кирил Андреев Василев
Николай Костов Стоянов
Дахил Мустафа Селим
Александър Георгиев Йорданов
Мария Петрова Маркова
Владимир Петров Стойков
Стефан Пасков Стефанов
Стефан Георгиев Кенов
Димка Георгиева Иванова
Драгомир Георгиев Ошавков
32 - Коалиция ГЕРБ-СДС
Любен Любенов Дилов
Жечо Дончев Станков
Деница Пламенова Николова
Галя Стоянова Желязкова
Веселин Матеев Пренеров
Димитър Петров Петров
Андрей Стоянов Рунчев
Даниел Стоев Братанов
Георги Тошков Вражев
Вежди Кемал Орманов
Павел Георгиев Чепов
Огнян Христов Станков
Юлиян Жеков Кулев
Лазар Златков Налбантов
Стефана Любенова Караджова
Борис Петров Ангелов
Петър Тотков Статев
Атанас Паскалев Тодоров
Георги Димитров Долапчиев
Юлиян Станков Станков
Фердинанд Златков Вълков
Борислав Красимиров Киров
Ангел Димитров Петков
Ивелин Василев Ефендиев
Преслава Саркис Минасян
Анелия Тодорова Иванова
Георги Николов Вдовичин
Христо Димчев Кацаров
33 - БСП
Петър Георгиев Кънев
Станимир Байчев Баев
Тодор Байчев Байчев
Йордан Георгиев Петков
Христина Янчева Славова
Таня Вълчева Иванова
Анелия Георгиева Вичева
Антон Боянов Коджабашев
Димитър Георгиев Гочев
Ибрахим Шукри Мустафа
Николай Драгомиров Буковинов
Владимир Атанасов Владимиров
Аспарух Данчев Иванов
Стоян Георгиев Стоянов
Милена Георгиева Костадинова
Станислав Киров Едрев
Димитър Янков Овчаров
Паруш Желев Парушев
Павел Златков Стоянов
Надя Димитрова Русева
Марияна Руменова Автанска - Петрова
Пенка Стоянова Кидерова
Румен Христов Николов
Георги Борисов Минчев
Живко Михов Бараков
Мария Константинова Пахова
34 - ПП "Българска прогресивна линия"
Антоанета Димова Кумбиева
Иван Петров Иванов
Йоанна Константинова Кирчева
35 - ПП "Партия на зелените"
Иван Христов Стефанов
Евгения Пламенова Гергова
Илиян Панайотов Илчев
Недка Димитрова Иванова
36 - ПП "Бригада"
Стела Петрова Стоянова
Владимир Гроздев Русев
ИК "Петър Костадинов Низамов"
Петър Константинов Низамов
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