Вижте всички кандидати за депутати във 2-и МИР - Бургас

Рядка диамантеногърба сладководна костенурка с две глави и шест крака обитава център за диви животни в американския щат Масачузетс, предаде АП. Тя се е появила на бял свят преди две седмици в гнездо в дивата природа, но е прибрана на безопасно място в центъра. Диамантеногърбата сладководна костенурка е смятана за застрашен вид в щата Масачузетс