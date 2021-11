Започна засаждането на 200 дървета в новия линеен парк на София

Тейлър Суифт пусна нов запис и видеоклип на "All Too Well" (Видео)

Почитателите на Тейлър Суифт знаят как да търсят скрити послания в текстовете и клиповете на песните й, затова имаха големи очаквания, когато поп звездата пусна кратък филм, навлизащ дълбоко в романтичния й живот и любима за феновете песен, коментира Асошиейтед прес. Клипът "All Too Well: The Short Film'' е с продължителност 13 минути