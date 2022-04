Община Русе и Сдружение „Център Динамика“ ще работят заедно в подкрепа на децата, свидетели на домашно насилие

Заместник-кметът Енчо Енчев и Деана Димова, директор на Сдружение „Център Динамика“, подписаха протокол за обединяване на усилията по превенция и противодействие при случаи с деца – жертви или свидетели на домашно насилие. С този документ местната институция поема ангажимента да предоставя актуална информация по текущи проекти и теми, свързани с домашното насилие по време на редовните срещи на Комисия на детето, както и да подкрепя инициативи и проекти, целящи популяризиране на основни права на жените, децата, човешки права и недискриминиране по полов признак.

Сред задълженията на комисията са още насърчаване на участието на нейни представители в обучителни и надграждащи инициативи по проблема с асистираното насилие (форма на злоупотреба с деца, която има травматични ефекти с еднаква интензивност, като тези от пряко насилие (СЗО), както и осигуряване на сътрудничество и взаимодействие със страните по споразумението за постигане на целите на протокола.

„Център Динамика“ от своя страна ще осигурява услуги за противодействие на насилието и специализирани социални и здравни услуги за оценка и терапия на деца – жертви на асистирано насилие, както и съвместно планиране с всички членове на мрежата, участващи в защитата и грижата на такива деца. Сдружението ще подава също така данни, необходими за събиране и обработване на статистика, свързана с динамиката на феномена и ще промотира инициативи за обучение, дебати и надграждане на информацията по проблема.

Протоколът е с продължителност 1 година и е важна част от изпълнението на проект „Децата на първо място: подобряване на местните услуги за по-ефективен подход за справяне със случаи на свидетелство на насилие, като децата се поставят на първо място“ ("Children First: Improving Local Services for a More Effective and Child-Centred Aproach to Witnessed Violence") по Програма „Права, равенство и Гражданство“ на ЕС. Основна цел на проекта е да се подобрят услугите за превенция, откриване и терапия на случаи на асистирано насилие чрез мултидисциплинарен и холистичен подход, основан на съдействие между обществени институции и частни лица.

Партньори от страна на България са Центърът за развитие на устойчиви общности - София и Сдружението „Център Динамика“ - Русе. Благодарение на тях до момента бяха проведени няколко фокус групи с жени, преживели домашно насилие, и техните деца, каскадни обучения за представители на различните институции, работещи с деца, и информационни дни с академичната общност и НПО сектора.

Най-често срещаната форма на агресия, основана на пола, е домашното насилие и тясно свързаното с него асистирано насилие. И двете са подценявани, като в частност липсва систематизирано откриване на асистирано насилие. Редица международни и национални конвенции и закони защитават правата на пострадалите от домашно насилие, както и тези на косвените жертви, които най-често са децата, станали свидетели на насилието. По тези причини съвместната работа между институциите е изключително необходима.

Вижте още по темата на страницата на проекта във Фейсбук: https://www.facebook.com/ChildrenFirst.Project, на уебсайтовете на Център за развитие на устойчиви общности: https://cscd-bg.org/bg/proekti/proekt-children-first и Център Динамика : https://dinamika-ruse.bg/.