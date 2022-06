1000 танцьори от цял свят ще се състезават в Русе

Този уикенд /4 и 5 юни/ в Доходното здание в Русе ще се проведе шестият Международен танцов конкурс Movmnt Intrnational Dance Competition. В рамките на два дни в него ще се включат близо 1000 танцьори от България, Румъния и Италия. Конкурсът се осъществява с финансовата подкрепа на Община Русе.

Представителите на 60 школи, клубове и балетни училища ще се състезават за оценката на 12-членното международно жури от доказани професионалисти в областта на танцовото изкуство от България, Румъния, Малта, Унгария, Италия и Сърбия.

Пет са възрастовите групи на състезателите: „Бейби“, „Мини“, „Деца“, „Юноши“ и „Сеньори“, обособени в два раздела: „Хоби“ и „Професионалисти“, в зависимост от целевата подготовка. Категориите, в които ще се съревновават танцовите формации, са „Класически балет“, „Неокласика“, „Характерни танци“, „Етно“, „Джаз“, „Контемпорари“, „Модерн“, „Лирикъл“, „Шоуденс“, „Акро“, „Тематични танци“, „К – ПОП“ и „Стрийт денс“.

Най-добрите изпълнения ще получат стипендии от някои от 20-те партньори на конкурса. Парични награди ще има и за най-високо оценените от журито:

500 евро за Best Formation

250 евро за Best Group

350 евро за Best Crew/Street Dance

250 евро за K POP

250 евро за Best Female

150 евро за Shining Star.