БНТ Пловдив показва два емблематични концерта в празничната програма

Виртуозът Марио Хосен и Камелия Тодорова завладяват публиката

Зрителите на БНТ 2 ще могат да се срещнат с изкуството на виртуоза на цигулката пловдивчанина Марио Хосен. Концертът ще бъде излъчен на 24 декември, от 15.35, информират от пловдивския телевизионен център.

За Хосен казват,че е съвременното въплъщение на Паганини .Самият той определя живота си като цигулка. Връзката му с инструмента тръгва от мига на раждането му в семейство на потомствени музиканти.

Марио Хосен свири на цигулка G. B. Guadagnini 1749, предоставена му oт австрийската национална банка. Именно тя звучи в концерта : Пловдив заедно ...за да има какво да помним !" Той беше посветен на 45 г. от БНТ-Пловдив. Зедно с оркестър Камерата Орфика и солистките на Държавна опера - Пловдив Станислава Иванова и Евгения Ралчева събитието се състоя в Драматичния театър на 9 декември. От сцената звучаха произведения на Бах, Хендел и Моцарт.

"Още едно музикално събитие MADE IN PLOVDIV е реализирал екипът на БНТ Пловдив за празничната програма, изтъква директорката на тв центъра Десислава Шишманова. Концерът е More Than You Ever Knew , който ще се излъчи на 25 декември от 22.10 по БНТ 2 . В новия проект на Камелия Тодорова са включени знакови песни на Били Холидей, Сара Вон и Елла Фитцджералд. След дългото мълчание Камелия е по-завладяваща и вълнуваща отвсякога с изпълненията си, под акомпанимента на пианиста Ангел Заберски. Едно истинско музикално и житейско откровение, което ще разкаже на публиката коя е Камелия, кога и защо се влюбва, как заключва после сърцето си и изхвърля ключа надалече.