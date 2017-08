Продадоха промобилетите за концерта на Foreigner в Русе през 2018 година

Първото гостуване на легендарната банда „Foreigner“ в Русе на 8 май 2018 година в зала „Булстрад Арена“ предизвика невероятен интерес.

Първите 100, или така наречените промо билети, които бяха пуснати на цена 40 лева, в рамките на по-малко от седмица са били изчерпани от най-нетърпеливите фенове на групата, съобщават организаторите на шоуто. Цената за правостоящи вече е 50 лв., а за седящи места - от 55 лв. до 90 лв., в зависимост от местоположението им в зала „Булстрад Арена“.

На 8 май от 20 часа, легендарната рок-група Foreigner ще изнесе концерт в русенската зала „Булстрад Арена“. За първи път феновете на бандата в Русе ще имат щастието да се насладят за пръв път на изпълненията на многобройните им хитове на живо.

Преди броени дни бе издадена първата официално разрешена и илюстрирана книга с историята на Foreigner. Тя е дело на Mick Jones и носи заглавието „A Foreigner’s Tale“. Освен редките и непознати кадри от личния архив на Mick, Lou и бандата, в нея са описани и любопитни случки от 40 годишната история на бандата. През настоящата 2017 година, Foreigner отбелязват своята 40 годишнина с издаването на двойния CD сет „40“, в който логично присъстват 40 песни, записани в периода 1977 – 2017. В албума има и две парчета, записани специално за него: „Give My Life For Love“ и нова версия на „I Don’t Want To Live Without You“.

В момента бандата празнува годишнината си с мащабно турне в САЩ с Cheap Trick и Led Zeppelin Experience на Jason Bonham. Концертната обиколка ще се прехвърли и на нашия континент, а за щастие на многобройните им български фенове Foreigner ще посети и Русе.