10-годишно момче от Шумен е подало фалшив сигнал за бомба

Певицата записа парчето We Talk About Us заедно с българската група Mind Trips. Днес е премиерата, като идеята е песента да се завърти и в европейските клубове. Музикантите Александър Георгиев, Бурян Маслев и Ясмин Исинов от Mind Trips работят с Алекс Раева от близо 20 години и са с нея по концертните ѝ изяви.