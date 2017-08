Вечните песни на QUEEN звучат на сцената на Летния театър във Велико Търново

Държавна опера - Стара Загора ще представи на 24 август от 21.00 часа на сцената на Летния театър във Велико Търново своя изключително успешен музикален проект „Шоуто продължава“ - QUEEN Tribute Concert, съобщиха от местната администрация.

След триумфалното гостуване на откритите сцени на Стара Загора и Бургас, лятното турне ще завърши във Велико Търново. В лятната августовска нощ ще прозвучат вечните хитове на „QUEEN” в изпълнение на оркестъра на Държавна опера Стара Загора и рок банда със солист Теодор Койчинов. Диригент, инициатор и ръководител на проекта е младият виенски възпитаник Димитър Косев.

Най-извесните песни на QUEEN като „Bohemian Rhapsody”, „The Show Must Go on”, „Who Wants to Live Forever”, „We are the Champions”, „I want to break free”, „Crazy little thing called love”, „Somebody to Love”, „We Will Rock You” и „Love of My Life” ще прозвучат в нови интерпретации в оркестрациите на Пламен Проданов, Свилен Димитров и Димитър Косев. А емблематичната "Barcelona", която Фреди Мерюри изпя в дует с Монсерат Кабайе и постави началото на модата за съвместни изпълнения на рок и поп певци с оперни гласове, ще бъде представена от сопраното Елена Петрова и Теодор Койчинов.

В екипа на концерта участват още: Александър Тумангелов - барабани, Таньо Сандев - бас китара, Божидар Тонев - соло китара, Павел Цонев - клавир, Елена Петрова, Ванина Колева - беквокали.