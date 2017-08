Джон Лоутън, Б.Т.Р. и др. звезди на The Brava fest Vol. 3 от петък до неделя

Световни и родни музикални звезди ще свирят и пеят на една сцена в рамките на третото издание на The Brava Fest, което ще е от 1 до 3 септември Специално за събитието в България ще пристигне легендарният английски музикант, рокендрол и блус вокалист на "Юрая Хийп" Джон Лоутън.

"Поздравявам организаторите, които заедно с Община Благоевград и кмета на Дъброва РосенГеоргиев, направиха възможно това събитие. Благодаря и на участниците, които всяка година работят за репутацията на фестивала . The Brava fest развива едно ново културно пространство и открива нова публика. Община Благоевград ще продължава да подкрепя подобни качествени събития и проекти, които с гордост може да носят името на града и да присъстват в културния календар на Община Благоевград", каза зам.- кметът по култура и хуманитарни дейности Христина Шопова.

В рамките на 3 дни в село Дъбрава се очаква да пристигнат млади хора, почитатели на рок музиката от града, региона и страната. Кметът на село Дъбрава- Росен Георгиев обясни , че тази година фестивала ще започва с музикална академия "Престо" и ще даде възможност на всички деца на Благоевград , на малки и големи, да се включат и да покажат как се пее и свири. "Радвам се, че Община Благоевград ни подава ръка за трета поредна година. Основен организатор тази година не е кметството на село Дъбрава, а "Асоциация за европейско развитие на българското село", допълни кметът- домакин на The Brava fest Vol. 3

От 1 до 3 септември, гостите на рок фестивала ще имат възможност да се докоснат до легендарния английски музикант, рокендрол и блус вокалист Джон Лоутън и обичаните рок легенди Б.Т.Р, които са хедлайнерите в третото издание на фестивала.

Основен организатор на събитието тази година е Асоциация за европейско развитие на българското село, а съорганизатор е община Благоевград и Радио Благоевград. Акцентът в третото издание е популяризирането на рок музиката сред подрастващите. Именно те ще са съпътстващата изненада в The Brava fest- Volume 3. Специално участие във фестивала има и Цонко Цонев, който ще представи своите "Кметълски истории. Катунът от Каварна". Това са само част от изненадите в The Brava fest – Volume 3. Тази година той се реализира с финансовата подкрепа на Община Благоевград и Фондация "Америка за България".

Организаторите издадоха, че Лоутън ще пристигне специално за участието си от Лондон. Нямал никакви особени претенции към условията. Казал, че е достатъчно да има шопска салата и хубава българска ракия.