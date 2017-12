Ученици дариха над 1000 лв. за деца с увреждания в Свищов

Дарение от 1080 лева на Дневния център за деца с увреждания предоставиха учениците и учителите от начален етап на СУ „Николай Катранов“.

Средствата бяха събрани от Коледения благотворителен базар, реализиран в училище в навечерието на празниците. Инициативата бе част от дейностите на проект "Under the same sky", програма "Еразъм +".

Парите бяха предоставени на директора на Центъра Теменужка Тодорова от група ученици и координатора на проект "Under the same sky" Оля Михова.