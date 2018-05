Ройшин Мърфи, Айо и Метр Гимс – хедлайнери на Франкофоли през юни

Ексцентричната Ройшин Мърфи, очарователната Ayoи нашумелият в Европа с хитовете си френски рапър Метр Гимсса са водещите имена в програмата на четвъртото издание на фестивала ФРАНКОФОЛИ, което тази година ще се проведе на 22 и 23 юни в Благоевград. Останалите познати за публиката имена, които ще се качат на сцената, са младата френска звезда с български произход Венсан Винел, френските DJ Федери DJAslove и най-успешната по света румънска млада изпълнителка Инна.

И тази година концертите в двата фестивални дни ще се проведат при вход свободен, на терена на Парк "Македония", където миналата година се събраха над 30 000 фенове на фестивала от цялата страна.

Голямата изненада за публиката тази година е участието на eксцентричната на сцената и в живота Ройшин Мърфи. Като част от бандата Молоко, Ройшин е смятана за един от ключовите артисти на музикалната сцена през 90-те с големите хитове на групата The Time is Now, Sing it Back и Forever More. Следва солова кариера, а първите й два самостоятелни Ruby Blue иOverpowered налагат твърдо имиджа й на модерна икона на поп-културата. Следват 3-те албума MiSenti, Hairless Toys и Take Her Up To Monto , а и до днес Ройшин Мърфи е често определяна от медиите като "арт-поп кралица" и "модна икона", разпознаваема с уникалния си артистичен стил и елегантното смесване на жанрове. Преди дни певицата представи първия от общо 12 нови сингъла"All My Dreams / Innocence".

Жанрово различен и силно емоционален, стилът на Айо /Ayo/, който смесва блус, рок, соул и реге, e добре познат на българската публика. Очарователната певица, която придоби световна популярност още през 2006 г. със сингъла Down on My Knees, пристига за ФРАНКОФОЛИ с концерт в първия фестивален ден. Псевдонимът й означава "радост", а следвайки кариерата си, тя напуска Германия и живее и работи Лондон, Париж, а сега и в Ню Йорк. Именно в Париж през 2002 Айо изнася първия си солов концерт, а през 2006 година издава първия си албум JoyFull, който става двойно платинен във Франция, платинен в Германия и Полша. Вторият й студиен албум Gravity at Last излиза през септември 2008 г. Три години по-късно излиза и третият й проект - Billie-Eve, който носи името на дъщерята й. Следват Ticket to the World /2013/ и Ayo /2017/.

Първият концерт в България на рапъра Метр Гимс /Maître GIMS/ ще се случи само месеци преди планираното му европейско турне Fuego, завършващо с грандиозен концерт на Стад дьо Франс / Stade de France/ през септември 2019 г. То ще представи най-новия му албум Ceinture noire /Черен колан/,който излезе през март т.г. Носител наразлични награди и с повече от 4 милиона копия продадени албуми, винаги скрит зад прочутите си тъмни очила,Метр Гимс е сред най-успешните изпълнители на сцена във Франция, както и продуцент и автор на музика.

С първи концерт в България на ФРАНКОФОЛИ ще участва и младият френски музикант с български произход Венсан Винел. 21- годишният Венсан стана популярен и обичан у нас и във Франция с талант и личната си история, която разбива социалната стигма за хората с увреждания. Надарен с изключителен слух, но с нарушено зрение, през 2017 той се яви на кастинг, сам акомпанирайки си на пиано и веднага спечели журито в "Гласът на Франция" и макар да не спечели шоуто, достойно стигна до третото място на финала.

Венсан ще се включи и в подкрепа на социалната кауза за равен достъп до култура и изкуство на хора в неравностойно положение и различни социално изолирани групи. Кампанията "Отворена зона" е инициатива на фондация Моменти, в която четвъртото издание на ФРАНКОФОЛИ ще бъде първото събитие в България, което застава зад каузата и ще осигури специални условия за достъп на хора с увреждания на всеки един от концертите в програмата.

Французинът Адриен Федерикони е по-познат на световните сцени катоDJ Feder. Роден в Ница, артистът се мести в Париж, където през 2014 става част от дийпхаус сцената и започва да набира популярност. Първото му издание е ремикс на световноизвестния музикант Rodriguez и неговото парче Sixto.

Най-успешната в Европа румънска попдива Инна /INNA/ ще подгрява втория ден на Франкофоли и пристига в традицията на участие на един балкански съвременен изпълнител на всяко издание на фестивала.