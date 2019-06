Американският университет с нов президент и шеф на настоятелството

Американският университет в България (АУБ) обяви, че д-р Дейвид Еванс е назначен за вр.и.д. президент, а д-р Каролин Стефанко е новият председател на Настоятелството на институцията. И двете решения бяха взети по време на редовната среща на Настоятелството в Благоевград. Д-р Евънс ще започне работа на 24 юни.

"Безкрайно щастлива съм, че ще работим с такъв изключителен професионалист като Дейвид Еванс. С повече от 29 години лидерски опит в академичните среди, Дейвид е много уважаван сред общността на висшето образование в САЩ. Той е утвърден ръководител с доказани умения в сферата на набирането на средства, отличен комуникатор и човек, който вдъхва доверие на всеки", каза д-р Стефанко.

"Горд съм да бъда част от прекрасната общност на АУБ. Чувал съм толкова много за огромните успехи на възпитаниците, студентите и преподавателите в университета. Вълнувам се да се присъединя към тази специална институция, която променя не само региона, но и света. Вече се срещнах с част от членовете на Настоятелството, както и с част от възпитаниците, студентите, преподавателите и служителите на университета и бях впечатлен от тяхната любов и посветеност на университета. Нямам търпение да работя с такъв впечатляващ екип и съм сигурен, че заедно ще продължим да допринасяме за успехите на университета". Това каза д-р Еванс в коментар за новата си длъжност на вр.и.д. президент на АУБ.

"Огромна чест е да бъда избрана за председател на Настоятелството на АУБ и да имам водеща роля в тази прекрасна образователна институция. Очаквам с нетърпение да си партнираме с вр.и.д. президент Еванс и с членовете на Настоятелството и заедно да реализираме целите на университета. Като председател на Настоятелството с удоволствие ще служа и като посланик на мисията на университета и ще работя за това да продължим усилията за разработването на възможно най-добрите практики в университетското управление", каза д-р Каролин Стефанко.

"Много съм щастлив да приветствам новият вр.и.д. президент д-р Еванс и новият председател на Настоятелството д-р Стефанко. Под тяхно ръководство АУБ ще продължи да надгражда четвъртвековната си история на успехи в България и в Югоизточна Европа. Д-р Еванс и д-р Стефанко, както и новите членове на Настоятелството, имат моята пълна подкрепа". Така Н.Пр. Ерик Рубин, посланик на САЩ в България, коментира новите назначения в ръководството на АУБ.

Настоящият президент на университета д-р Стивън Съливан през април обяви, че ще се завърне към преподаването в АУБ на пълен работен ден. "Безкрайно благодарни сме за приноса на д-р Съливан към АУБ. Той е част от университета вече повече от 20 години и е много обичан и уважаван от цялата университетска общност. Докато беше президент, усилията на д-р Съливан изиграха решаваща роля в увеличаването на броя на записаните в АУБ студенти, в историческия успех в рейтиговата система на висшите училища в България, както и в усъвършенстването на академичната програма и в Благоевград, и в София", каза д-р Стефанко.

Д-р Каролин Стефанко е президент на College of Saint Rose (Олбъни, Ню Йорк), където ръководи институцията в постоянно променяща се глобална среда, поставяйки силен акцент върху успеха на студентите и обслужването на градската общност. Тя се присъединява към колежа през 2014 г., след като изпълнява длъжността вицепрезидент по академични въпроси в Agnes Scott College в Атланта, Джорджия. Работила е и като основател на катедрата по хуманитарни и социални науки в Калифорнийския държавен университет, Stanislaus; като преподавател, председател на отдела по история, и директор на програмата за жени в Калифорнийския политехнически държавен университет (Cal Poly); и като преподавател в Wheaton College (Масачузетс). Неотдавна д-р Стефанко бе избрана за член на Съвета на директорите на Националната асоциация на независимите колежи и университети (NAICU), където е член на Комисията за финансова помощ на студентите от 2016 г. Тя е и в Съвета на директорите на Международната лидерска асоциация (International Leadership Association), Комисията за независимите колежи и университети в Ню Йорк, Медицински център Олбъни и Women@Work на Hearst. Д-р Стефанко наскоро получи Helen Gurley Brown Genius Grant и обяви дарения на стойност 2,3 млн. долара за инициативи в покрепа на жените лидери в Сейнт Роуз. Д-р Стефанко има докторска степен по история от университета Duke, магистърска степен по история на жените от Binghamton University и бакалавърска степен по история и изследвания на жените от университета на Колорадо в Боулдър. Тя е старши стипендиант по програмата „Фулбрайт“ в Загребския университет в Хърватия; служила е като директор в London Study Program; стои зад създаването на програми за обмен на студенти и преподавателски изследвания в Бразилия, Хърватия, Хондурас и Португалия; работила е и като консултант за висшето образование в Саудитска Арабия.

Д-р Дейвид Евънс заема длъжността президент на Southern Vermont College от януари 2015 г. до май 2019 г. Той е бил и вицепрезидент по академични въпроси и декан на преподавателите в Buena Vista University (2008-2014). Преди това е бил декан на Petree College of Arts and Sciences в Oklahoma City University (2005-2008), преподавател по английски език и председател на катедрата по „Английски език, реч и журналистика“ в Georgia College & State University (2000 - 2005), член на факултета (1990-2000 г.) и председател на катедрата по „Английски език“ (1996-2000 г.) в Cornell College. Д-р Еванс беше избран за член на борда на Националната асоциация на независимите колежи и университети (NAICU), за да представлява североизточния регион през 2016 г., и служи като председател на комисията за анализ на политиките и връзки с обществеността до заминаването си за България. От 2015 г. той също участва в борда на Търговската камара в Бенингтън, като е неин президент през 2019 г. Oт юли 2016 г. до юни 2017 г. д-р Еванс е бил и председател на борда на Vermont Higher Education Council (Съвета за висше образование във Върмонт). Представител е и на New England Collegiate Conference (Конференцията на колежите на Ню Инглънд) в консултативната група на президентите на NCAA Division III (Националната спортна асоциация на колежите, трета дивизия). Д-р Еванс притежава бакалавърска степен от Pomona College и магистърска степен и докторска степен от Вирджинския университет в специалност "Английски език".

Сред другите важни решения на майската среща на Настоятелството са избирането на нови членове на Настоятелството и на Университетския съвет и новоодобрените специалност и подспециалност "Физика".

Избрани бяха и нови членове на настоятелството. С. Еван Стюарт е старши партньор в адвокатска кантора Cohen & Gresser в Ню Йорк. Ню Йоркският правен вестник New York Law Journal нарича негово дело едно от "Водещите дела на 2005". Той е и носител на наградата Sanford D. Levy; Преподава в Cornell University и Fordham Law School.

Другият нов член на Настоятелството е Марша Макхарг - независим директор, председател на Комисията по номинации на Japan Smaller Capitalization Fund, Inc., листнат на Нюйоркската фондова борса; член на Настоятелството, вкл. председател на Комисията за одит и член на Изпълнителната комисия, на Smith College, Northampton, Massachusetts;

Майкъл Марвин пък е служил в настоятелствата на десетки неправителствени, обществени и частни организации и притежава богат опит в управлението на различни нива в държавни и частни образователни институции. В момента е член настоятелствата на Българския център по предприемачество (BEC) и две частни компании, бил е изпълнителен директор, председател и основател на компания, част от фондовата борса NASDAQ.

Българката Кристина Бакърджиев е преподавател в Националния институт за съдебна защита в САЩ.

Настоятелството избра Даниел Томов, завършил АУБ през 1997, за председател на Университетския съвет за срок от три години (май 2019 - май 2022 г.). Така той стана и член на Настоятелството. Томов е основател в Eleven Ventures, една от първите фирми, които дават тласък на инвестициите в ранен етап в Източна Европа. Ефтим Ефтимов, завършил бакалавърската програма на АУБ през 2008 година и магистърската програма за ръководни кадри на университета през 2018 също бе избран за член на Университетския съвет. Той е главен изпълнителен директор в Montway България.