Бургаският кмет запретна ръкави, готви на Street food & Art Festival

Хиляди се стичат на Морска гара за първия SPICE Music Festival с хитове от 90-те

Бургаският кмет Димитър Николов запретна ръкави и се включи в приготвянето на т.н. "улична храна" на SPICE на фестивал който се провежда в момента на Морска гара.

Обновената пешеходна зона е превърната в кулинарна арена, а на 11 август ще се проведе българското издание на European Street Food Awards.

Фестивалът за улична храна върви паралелно с първото издание на SPICE Music Festival с хитове от 90-те. Той започва тази вечер, а на Морската гара в момента се събират хиляди фенове от цялата страна.

"Изключително успешен модел и формат - съчетание на приятната дискотечна музика, която звучи навсякъде, с голямо разнообразие от напитки, храна. Познатите изпълнители с хитовете на 90-те години ще привлекат още по-голям интерес", каза кметът.

На 9 и 10 август в Бургас пристигат едни от най-емблематичните звезди от тези незабравими години - East 17, 2 Unlimited, No mercy, REDNEX, Dr. Alban, HADDAWAY, Cappella, La Bouche, SNAP!,2 Brothers on the 4th floor, Ice MC, евроденс формацията E-Rotic.