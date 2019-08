Легендата Пит Йорк кани в лично обръщение феновете за уникално дръм шоу на 14 септември

Големите хитове на рока ще звучат с три сета барабани от сцената на Ямбол Рок Фест '2019

Невиждано и нечувано досега шоу ще нажежи въздуха над Ямбол в съботната вечер на 14 септември. Кулминацията на Ямбол Рок фест 2019 събира едновременно на сцената три големи имена сред барабанистите на рока.

Водещата фигура в проекта е Пит Йорк от култовата банда „Спенсър Дейвис груп“ от 60-те години на ХХ век. Рамо до рамо до него ще застане немският супер барабанист и бивш член на „Скорпионс“ Херман Раребел. Звездната троица допълва австриецът Бернхард Велц.

Специално за концерта тук Пит Йорк изпрати видео обръщение към родните фенове: „Здравей, България! Очарован съм да се обърна към вас... Пристигам скоро заедно с моя приятел Херман Раребел и големия Бернхард Велц… Запомнете това – Ямбол, на 14 септември в Градския парк. И си струва да бъдете с нас, защото се очертава да бъде една незабравима нощ!“.

Подобен проект с три сета барабани и най-ярките хитове на рока се представя за първи път в България и публиката на Ямбол Рок Фест 2019 ще има уникалния шанс да бъде част от зрелищния купон.

В шоуто участват още: Кайтнер Дока (китара), Дейв Маркс (бас), Ернесто Гези (клавир, „Готхард“), а вокалните изпълнения са поверени на Мичъл Емс („The Voice of UK”). Началото е в 21.30, вход свободен! Организатор – община Ямбол.

Видео обръщението на Пит Йорк и подробности за програмата на Ямбол Рок Фест '2019 – на: http://yambol.bg/Rock_fest_2019.

Пит Йорк

Пит Йорк е един от създателите на „Спенсър Дейвис Груп“ и заедно със Спенсър Дейвис, Мъф и Стив Уинууд свирят заедно до 1969 година. През 1965г. записват песента „Keep on running”, която става номер 1 в световните класации. Следващата година същото постигат и 4 други парчета – „Somebody help me”, „When I come home”, „Gimme some lovin” и „I’m a man”. Последното парче се превръща по-късно в световен хит в изпълнение на легендарните „Чикаго“.

От 1987 Пит Йорк стартира началото на концерти със заглавието „СУПЕР БАРАБАНИСТИТЕ”, в които през годините се включват десетки топ-изпълнители от култови групи. Сред тях са Иън Пейс („Дийп Пърпъл“), Кози Пауъл („Джеф Бек Груп“, „Рейнбоу“, „Уайтснейк“, „Блек Сабат“ и др.), Гери Браун (Стиви Уондър), Саймън Филипс („ТОТО“), Нико Макбрейн („Айрън Мейдън“), Били Кобъм (Майлс Дейвис) и много други.

Херман Раребел

Херман Раребел е барабанист на „Скорпионс“ от 1977 до 1985г., като през този период участва в 8 студийни албуми. Съавтор на песни като „Another piece of meat”, „Falling in love”, „Passion rules the game” и др. Раребел е написал и текстовете на едни от най-емблематичните парчета на „Скорпионс“: „Rock you like a hurricane”, „Make it real”, „Dynamite”, „Blackout”, „Arizona”, „Bad boys running wild”, „Don’t stop at the top” и „Tease me please me”.

Има издадени 78 златни и 30 платинени плочи. Носител е на немските музикални награди „ЕХО“ и на Световните музикални награди, давани от продуцентски организации на музикантите с най-големи продажби.

Бернхард Велц

Най-младият от участник в The „Super Drumming“ Show e австриецът Барнхард Велц. Уникалният му талант го свързва с големите имена на рока като Джон Лорд, Иън Пейс и др. В последните години работи в тандем с виртуозния китарист Kaitner Z Doka от Хърватия. Емблематични са техните проекти с Mark King (Level 42), Jon Lord и Roger Glover (Deep Purple), Steve Lukather (Toto), Dan McCafferty (Nazareth) и др.

Ямболската публика го познава от участието му в проекта „Voises of Rainbow“ на рок феста през юни 2017г., където свири заедно с Греъм Бонит и Дуги Уайт, Кайтнер Дока, Гари Болдуин и Дейви Римър.