Социалните услуги във Велико Търново впечатлиха делегация от Киргизстан

Развитата мрежа от социални услуги във Велико Търново и общината впечатлиха делегация от Киргизстан, която е на специално посещение в старопрестолния град, за да се запознае с практиките и опита на общинската администрация в тази сфера. Акцентът е поставен върху грижата за децата и семействата, върху планирането и предоставянето на интегрирани социални услуги с цел подкрепа на максимално широк кръг от хора, предадоха от местната управа.

Гостите от чуждестранната държава бяха посрещнати от Росица Димитрова – директор на дирекция „Социални дейности и здравеопазване“. Тя ги запозна в детайли с модела, по който работи Община Велико Търново. Част от добрите практики е и успешното партньорство с неправителствения сектор, особено що се касае до социалните услуги за деца и семейства. Росица Димитрова представи както реализираните до момента, така и актуалните програми, проекти и местни дейности.

В работната среща участваха също управители на социални услуги в общината и представители на Сдружение “SOS Детски селища“.

Визитата е част от проект “FAMILY CARE: development of family-oriented, community based social services for vulnerable families with children in Kyrgyzstan”, финансиран от Европейската комисия. Делегацията ще посети Дневен център за деца и младежи с увреждания „Дъга“ и Център за настаняване от семеен тип за младежи с увреждания I в гр. Велико Търново.