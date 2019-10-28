Златко Живков печели с 69.42% в Монтана

Златко Живков печели с 69.42% в Монтана28.10.2019 07:43; Камелия Александрова
Резултати от местните избори в Монтана:
Златко Живков печели с 69.42 процента
Николай Георгиев Николов -НАЦИОНАЛЕН ФРОНТ ЗА СПАСЕНИЕ НА БЪЛГАРИЯ 142, 1.47%
Митко Стоянов Стоянов коалиция Ние, Гражданите- 159, 1.65%
Найден Валентинов Найденов ВЪЗРАЖДАНЕ- 142, 1.47%
ИЛИЯ ЗАМФИРОВ ИЛИЕВ БСП ЗА БЪЛГАРИЯ- 1 481, 15.37%
Златко Софрониев Живков Местна коалиция „СДС (ГЕРБ, БНД, ВМРО-БНД и ЗНС)”- 6 689, 69.42%
Любомир Тодоров Иванов Местна коалиция ВОЛЯ (ЗЕМЕДЕЛСКИ СЪЮЗ АЛЕКСАНДЪР СТАМБОЛИЙСКИ)- 464, 4.82%
Не подкрепям никого-558, 5.79%
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