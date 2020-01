Ирландският блек/келтик култ PRIMORDIAL ще свирят в първия ден на Wolf Fest - Вълчата пътека

PRIMORDIAL са истинско явление на музикалната сцена и името им съвсем заслужено фигурира в афишите на всички големи европейски фестивали.

Освен с непоправимата си идентичност, ирландците са известни и със страстта, с която изнасят всеки свой концерт.

Рок фестивалът в Челопеч ще се състои на 10-ти и 11-ти юли 2020 г., в близост до Парк "Корминеш" и ще посрещне феновете с много нови изненади и емоции.

AMORPHIS, MAYHEM, CANDLЕMASS, PHIL CAMPBELL AND THE BASTARD SONS, GRAVE DIGGER и DRIVE YOUR LIFE са другите потвърдени групи, които ще минат "Вълчата пътека", но няма да са единствени!

Предстои обявяването на още артисти, които ще превърнат Челопеч в задължителна фестивална дестинация!

- До 31 Януари 2020 в мрежата на Eventim са в продажба промоционални билети.

- Билети за фестивала можете да закупите и от Grabo.bg с включена безплатна бира.

- След тази дата билетите ще са на регулярна цена.

Очаквайте съвсем скоро и още интересни новини относно участниците на WOLF FEST - Вълчата пътека 2020