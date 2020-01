Футболен клуб “Жар-Голяновци” е шампион с 23 победи в 23 мача

Хип хоп изпълнител съди Ариана Гранде и други автори на нарушаване на авторските права с песента "7 Rings", която е номинирана за награда "Грами", съобщи Ройтерс, цитирана от БТА. Според Джош Стоун уважавани експерти са стигнали до заключението, че хитът на Ариана Гранде копира песента му "You Need It, I Got It", издадена две години по-рано