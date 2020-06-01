Община Русе награди отличниците и младите таланти на града с празнична церемония по случай 1 юни пред Доходно здание – Русе, съобщиха от пресцентъра на общината.

Списък на отличниците, получили награда и грамота за учебната 2019/2020 г:

1. МАРТИН НИКОЛАЕВ НИКОЛОВ - ОУ "Христо Смирненски", кв. Долапите

2. ПРЕСЛАВА СВЕТЛОЗАРОВА МАРИНОВА - ОУ "Ангел Кънчев"

3. ВЕЛИСЛАВ ВЕЛИМИРОВ МИТРЕВ - ОУ "Никола Обретенов"

4. СТЕФАНИ МИРОСЛАВОВА ДИМЧЕВА - НУ „Васил Априлов“, с. Хотанца

5. АЛЕЙНА МУТЛУ БАШЛЪ - ПЧСОУ "Леонардо да Винчи"

6. МЕТРОЛ РЕМЗИЕВ ЛЕВЕНОВ - ОУ "Алеко Константинов"

7. АНЖЕЛИНА ИСКРЕНОВА ДОНЕВА - ОУ "Братя Миладинови"

8. ДЕЯНА ДЕЯНОВА ИВАНОВА - ОУ "Г. С. Раковски", с. Ново село

9. АЧЕЛИЯ ГЮНАЛОВА МЕЛИАТИНОВА - ОУ "Отец Паисий", с. Тетово

10. НИКОЛА ВЕНЦИСЛАВОВ ДИМОВ - ОУ "Св. Св. Кирил и Методий", с. Николово

11. КЛАРА ВЕНЦИСЛАВОВА АНДРЕЕВА - ОУ "Васил Априлов"

12. ВЕНЦИСЛАВ ДЕЯНОВ ВЕЛЕВ - ОУ "Иван Вазов"

13. ИЛИЯНА ИЛИЯНОВА ПЕТРОВА - ОУ "Любен Каравелов"

14. АЛЕКСАНДРА ПЛАМЕНОВА НИКОЛОВА - ОУ "Олимпи Панов"

15. ДИМАНА ДИЯНОВА ИЛИЕВА - ОУ "Отец Паисий"

16. МАРИНА АНАТОЛИЕВА АТАНАСОВА - ОУ "Отец Паисий", гр. Мартен

17. АРЗУ АЛКИНОВА АКИФОВА - ОУ "Св. Св. Кирил и Методий", с. Семерджиево

18. ЯНА НИКОЛАЕВА ПЕНЧЕВА - ОУ "Тома Кърджиев"

19. ДАНИЕЛ ПЕТРОВ МАЧЕВ - СУ "Васил Левски"

20. ДАНАИЛ АНТОНОВ ДОНКОВ - СУ "Йордан Йовков"

21. КРИСТИАН СВЕТЛОЗАРОВ ЦАНЕВ - ПГДВА „Йосиф Вондрак“

22. НИКОЛАЙ РАДОСТИНОВ ДОНЕВ - ПГ по механотехника „Юрий Гагарин”

23. СИМЕОН МАНУИЛОВ ИВАНОВ - СУ "М-р Атанас Узунов"

24. БОРИСЛАВА ТОДОРОВА БОРИСОВА - ПГСАГ "Пеньо Пенев"

25. АНДРЕЯ ДИЛЯНОВА АТАНАСОВА - СУПНЕ "Фридрих Шилер"

26. ТЕОДОР ГРИГОРОВ НЕДЕВ - МГ "Баба Тонка"

27. ЦВЕТА ТОДОРОВА АТАНАСОВА - НУИ "Проф. Веселин Стоянов"

28. ДИМИТЪР ИЛКОВ МАРИНОВ - ПГ по транспорт

29. ДОБРОСТИН ПЛАМЕНОВ СТЕФАНОВ - ПГ по туризъм „Иван П. Павлов“

30. ХРИСТИНА ИВАНОВА ЙОРДАНОВА - ПГЕЕ "Апостол Арнаудов"

31. ВЛАДИСЛАВ АНТОНИЕВ НИКОЛОВ - ПГИУ "Елиас Канети"

32. ВЕРОНИКА ЙОВЧЕВА ПЕНЧЕВА - ПГО "Недка Иван Лазарова"

33. БЛАГОВЕСТА ПАВЛИНОВА ПЕТРОВА - ПГПТ "Атанас Цонев Буров"

34. АЛЕКСАНДРА СТЕФАНОВА СТЕФАНОВА – ПГРКК

35. ДЕНИСЛАВ МАРИЯНОВ ТОДОРОВ - ПГСС "Ангел Кънчев" – кв. Образцов чифлик, Русе

36. ТОНИ СВЕТЛОЗАРОВ ТОНЧЕВ - СУ "Възраждане"

37. ПЛАМЕНА ЙОРДАНОВА ВЕЛИКОВА - СУ "Христо Ботев"

38. ЦВЕТЕЛИНА ЦВЕТОЗАРОВА СТЕФАНОВА - СУЕЕ " Св.Константин-Кирил Философ"

39. ДАНИЕЛА СТОЙЧЕВА КАРГЬОЗОВА - АЕГ "Гео Милев"

Списък на учениците, взели участие в конкурса за рисунка и фотография:

За рисунка:

- Александра Иванова- СУПНЕ „Фридрих Шилер“, гр. Русе, р-тел Анна Пенчева

- Александра Василева, Русе

- Атила Ведатов - СУ „ Възраждане“ клуб ОМД, Русе

- Любослав Троянов - ОУ „Ангел Кънчев“, Русе

- Дария Ангелова - с. Ценово, обл. Русе;

За фотография:

- Алекс Ботев, Русе, Гимназия по Речно корабоплаване

- Йоана Гугова, Русе

Отличени в конкурса за поезия „Пробуждане“:

Първо място: Али Махмудов /за творбата си „Индивидуална утопия“/, гр. Русе, ПГИУ “Елиас Канети“

Второ място: Татяна Иванова, гр. Добрич /за творбата си „Далеч от страстта“/ Клуб за творческо писане; Елена Златанова гр. Русе /за творбата си „Събудени в сън“/ МГ „Баба Тонка“

Трето място: Таня Кадиева, гр. Русе /за „Пробуждане“ акростих/ АГ „Гео Милев“

Поощрение: Ния Неделчева, гр.Русе /за творбата „Ти“/ МГ „Баба Тонка“, Вероника Веселинова ПГСАГ, Русе / за творбата „Утрин“/ПГСАГ „Пеньо Пенев“