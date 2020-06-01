Община Русе награди отличниците и младите таланти на града с празнична церемония по случай 1 юни01.06.2020 16:33; 24 часа онлайн
Община Русе награди отличниците и младите таланти на града с празнична церемония по случай 1 юни пред Доходно здание – Русе, съобщиха от пресцентъра на общината.
Списък на отличниците, получили награда и грамота за учебната 2019/2020 г:
1. МАРТИН НИКОЛАЕВ НИКОЛОВ - ОУ "Христо Смирненски", кв. Долапите
2. ПРЕСЛАВА СВЕТЛОЗАРОВА МАРИНОВА - ОУ "Ангел Кънчев"
3. ВЕЛИСЛАВ ВЕЛИМИРОВ МИТРЕВ - ОУ "Никола Обретенов"
4. СТЕФАНИ МИРОСЛАВОВА ДИМЧЕВА - НУ „Васил Априлов“, с. Хотанца
5. АЛЕЙНА МУТЛУ БАШЛЪ - ПЧСОУ "Леонардо да Винчи"
6. МЕТРОЛ РЕМЗИЕВ ЛЕВЕНОВ - ОУ "Алеко Константинов"
7. АНЖЕЛИНА ИСКРЕНОВА ДОНЕВА - ОУ "Братя Миладинови"
8. ДЕЯНА ДЕЯНОВА ИВАНОВА - ОУ "Г. С. Раковски", с. Ново село
9. АЧЕЛИЯ ГЮНАЛОВА МЕЛИАТИНОВА - ОУ "Отец Паисий", с. Тетово
10. НИКОЛА ВЕНЦИСЛАВОВ ДИМОВ - ОУ "Св. Св. Кирил и Методий", с. Николово
11. КЛАРА ВЕНЦИСЛАВОВА АНДРЕЕВА - ОУ "Васил Априлов"
12. ВЕНЦИСЛАВ ДЕЯНОВ ВЕЛЕВ - ОУ "Иван Вазов"
13. ИЛИЯНА ИЛИЯНОВА ПЕТРОВА - ОУ "Любен Каравелов"
14. АЛЕКСАНДРА ПЛАМЕНОВА НИКОЛОВА - ОУ "Олимпи Панов"
15. ДИМАНА ДИЯНОВА ИЛИЕВА - ОУ "Отец Паисий"
16. МАРИНА АНАТОЛИЕВА АТАНАСОВА - ОУ "Отец Паисий", гр. Мартен
17. АРЗУ АЛКИНОВА АКИФОВА - ОУ "Св. Св. Кирил и Методий", с. Семерджиево
18. ЯНА НИКОЛАЕВА ПЕНЧЕВА - ОУ "Тома Кърджиев"
19. ДАНИЕЛ ПЕТРОВ МАЧЕВ - СУ "Васил Левски"
20. ДАНАИЛ АНТОНОВ ДОНКОВ - СУ "Йордан Йовков"
21. КРИСТИАН СВЕТЛОЗАРОВ ЦАНЕВ - ПГДВА „Йосиф Вондрак“
22. НИКОЛАЙ РАДОСТИНОВ ДОНЕВ - ПГ по механотехника „Юрий Гагарин”
23. СИМЕОН МАНУИЛОВ ИВАНОВ - СУ "М-р Атанас Узунов"
24. БОРИСЛАВА ТОДОРОВА БОРИСОВА - ПГСАГ "Пеньо Пенев"
25. АНДРЕЯ ДИЛЯНОВА АТАНАСОВА - СУПНЕ "Фридрих Шилер"
26. ТЕОДОР ГРИГОРОВ НЕДЕВ - МГ "Баба Тонка"
27. ЦВЕТА ТОДОРОВА АТАНАСОВА - НУИ "Проф. Веселин Стоянов"
28. ДИМИТЪР ИЛКОВ МАРИНОВ - ПГ по транспорт
29. ДОБРОСТИН ПЛАМЕНОВ СТЕФАНОВ - ПГ по туризъм „Иван П. Павлов“
30. ХРИСТИНА ИВАНОВА ЙОРДАНОВА - ПГЕЕ "Апостол Арнаудов"
31. ВЛАДИСЛАВ АНТОНИЕВ НИКОЛОВ - ПГИУ "Елиас Канети"
32. ВЕРОНИКА ЙОВЧЕВА ПЕНЧЕВА - ПГО "Недка Иван Лазарова"
33. БЛАГОВЕСТА ПАВЛИНОВА ПЕТРОВА - ПГПТ "Атанас Цонев Буров"
34. АЛЕКСАНДРА СТЕФАНОВА СТЕФАНОВА – ПГРКК
35. ДЕНИСЛАВ МАРИЯНОВ ТОДОРОВ - ПГСС "Ангел Кънчев" – кв. Образцов чифлик, Русе
36. ТОНИ СВЕТЛОЗАРОВ ТОНЧЕВ - СУ "Възраждане"
37. ПЛАМЕНА ЙОРДАНОВА ВЕЛИКОВА - СУ "Христо Ботев"
38. ЦВЕТЕЛИНА ЦВЕТОЗАРОВА СТЕФАНОВА - СУЕЕ " Св.Константин-Кирил Философ"
39. ДАНИЕЛА СТОЙЧЕВА КАРГЬОЗОВА - АЕГ "Гео Милев"
Списък на учениците, взели участие в конкурса за рисунка и фотография:
За рисунка:
- Александра Иванова- СУПНЕ „Фридрих Шилер“, гр. Русе, р-тел Анна Пенчева
- Александра Василева, Русе
- Атила Ведатов - СУ „ Възраждане“ клуб ОМД, Русе
- Любослав Троянов - ОУ „Ангел Кънчев“, Русе
- Дария Ангелова - с. Ценово, обл. Русе;
За фотография:
- Алекс Ботев, Русе, Гимназия по Речно корабоплаване
- Йоана Гугова, Русе
Отличени в конкурса за поезия „Пробуждане“:
Първо място: Али Махмудов /за творбата си „Индивидуална утопия“/, гр. Русе, ПГИУ “Елиас Канети“
Второ място: Татяна Иванова, гр. Добрич /за творбата си „Далеч от страстта“/ Клуб за творческо писане; Елена Златанова гр. Русе /за творбата си „Събудени в сън“/ МГ „Баба Тонка“
Трето място: Таня Кадиева, гр. Русе /за „Пробуждане“ акростих/ АГ „Гео Милев“
Поощрение: Ния Неделчева, гр.Русе /за творбата „Ти“/ МГ „Баба Тонка“, Вероника Веселинова ПГСАГ, Русе / за творбата „Утрин“/ПГСАГ „Пеньо Пенев“
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