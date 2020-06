Фандъкова провери изграждането на фитнес на открито в парка в „Дружба“

VenZy посвети песен на убития Джордж Флойд - "Let Him Breathe" (Видео)

VenZy, един от популярните хип-хоп и аренби изпълнители в България, написа песен за Джордж Флойд от Минеаполис, дълбоко разтърсен от трагичното му убийство по време на арест, съобщи Би Ти Ви. Песента се нарича "Let Him Breathe (in memory of George Floyd)", или: "Нека диша (в памет на Джордж Флойд)". "Като артист вярвам