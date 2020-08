Мирослав Иванов и Димитър Кърнев с майсторски клас по китара в Русе

Китаристи от Русе ще имат възможност безплатно да се включат в майсторски клас на популярните музиканти Мирослав Иванов/ китарист на Saint Electrics, Обичайните заподозрени/ и Димитър Кърнев / китарист на D2/. Инициативата е в рамките на 12-тото издание на Грийн рок фест. Първото издание на майсторския клас ще се проведе с Мирослав Иванов на 12 септември от 14:30 до 15:30 часа. Китаристът на D2 Димитър Кърнев ще води майсторски клас на 13 септември от 14 до 15 часа. Мястото и на двете прояви е Пленарна зала на Община Русе. Това съобщиха от Община Русе.

Желаещите да се включат в безплатните уроци може да заявят участие от 25 август до 8 септември 2020 г. на телефон 0889557179.

14 рок и метъл групи ще вземат участие в 12-тото издание на Грийн рок фест. Фестивалът ще се проведе на 12 и 13 септември от 18 часа на пл. „Свобода“. Специален гост във втория ден на фестивала ще бъде една от легендите на българския рок, група D2 и Дичо с проекта си "D2 Acoustic Greatest Hits 20" . В продължение на час и половина ще прозвучат едни от най-популярните хитове на групата, сред които „Ледено момиче“, „Сто години“, „Две следи“, „Аз и ти“. В два последователни дни на русенска сцена ще се изявят L.S.D.D. – Варна, Bendida – София, Roadwire – Враца, The Strangers – Пловдив, FORGOT THE TEN-Шумен, Star Crystal – Украйна. Първата вечер ще приключи с концерт на една от най-интересните български групи с модерно звучене, Saint Electric. Местната рок общност ще бъде представена на Грийн рок фест от русенските групи „Пердах“, Hammer Dance, Artificial Comet, Uninvited, MIG 21 и The Rock .

В рамките на фестивала е предвидена още изложба на фотографа Петър Стаменков „Зелени рок истории“, която представя едни от най-вълнуващите моменти по време на фестивала през годините. Изложбата ще бъде открита официално на 12 септември от 17 часа във фоаето на Доходно здание.

Посетителите на Грийн рок фест ще имат възможност да разкрасят лицата си, възползвайки се от безплатните услуги на майсторите на художествено рисуване на лица от Общински младежки дом –Русе. Инициативата ще се проведе на площад „Свобода“ в двата дни на фестивала от 18 до 20 часа.

Организатори на проявата са Община Русе, Фондация „Русе – град на свободния дух“, Сдружение „Грийн рок фест“, със съдействието на фирмите „Общински пазари“ ЕООД, „ВИТТЕ Аутомотив България“ ЕООД, „В и К“ ООД - Русе „Дунарит“ АД, „Нетуоркс България“ ЕООД, „Мегахим“ АД, УМБАЛ „Медика“, „Атанасов и Ко“ ООД, Нотариус Светлозар Стоилов, Живо пиво „Пети океан“, „Дунавагри“ ООД, „Профимаркет“ АД, хотел „Фамилия“.