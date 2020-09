Информация за кръгла маса и пресконференция за мултиплициране на резултатите от реализацията на проект № BG16RFOP002-3.004-0142 “Пилотни и демонстрационни инициативи за ефективно използване на ресурсите в "ЕМ ЕС ГРУП" ООД“, финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Уважаеми Дами и Господа,

Информираме Ви, че на 16.09.2020 г. /сряда/ от 09:30 часа в Хотел Плаза, на адрес: бул. „България“ 125A, 4003 Пловдив, Конферентна зала “Премиум” ще се проведе Кръгла маса и на 17.09.2020 г. /четвъртък/ от 09:30 в Хотел Плаза, находящ се на адрес: бул. „България“ 125A, 4003 Пловдив, Конферентна зала “Премиум” ще се проведе Пресконференция за мултиплициране на резултатите от реализацията на Проект № BG16RFOP002-3.004-0142 “Пилотни и демонстрационни инициативи за ефективно използване на ресурсите в "ЕМ ЕС ГРУП" ООД“, финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Поканени са да присъстват всички заинтересовани страни.

Project № BG16RFOP002-3.004-0142 "Pilot and Demonstration Effective Resource Initiatives at EM ES GROUP Ltd.“, financed by the Operational Programme "Innovation and Competitiveness", financed by the European Union through the European Regional Development Fund .

