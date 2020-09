Борисов държи мистрия, а Радев - лопата. Вижте най-новия стенопис в Старо Железаре (снимки)

Бойко Борисов държи мистрия и тухла, а Румен Радев – лопата. Това е част от сюжета на най-новия стенопис на артистите Катарина и Венцислав Пирианкови в Старо Железаре.

Хисарското село стана световноизвестно с оригиналните си рисунки по дувари и фасади на къщи, където са изографисани политици и кинозвезди от цялата планета в компанията на селяните.

„Стенописът ‘Строителите на България" е завършен. Ние като творци не можем да променим нищо, единствено и само можем да създадем една утопия, съответно да провокираме, да идентифицираме, да бележим, маркираме и задаваме много, много въпроси… И това е, което се опитваме да правим”, обявиха Пирианкови.

Върху стенописа са нарисувани знакови държавници от последното столетие. Тодор Живков например не строи нищо, а размахва пръст, както в класическите си речи. Премиерите Иван Костов и Жан Виденов пък подпират прозорците.

В сатиричната творба Росен Плевнелиев държи чук, а Симеон Сакскобургготски – триъгълник. Президентите – Петър Младенов, Желю Желев и Георги Първанов държат речи. Цар Борис Трети пък се е подпрял на машина за пробиване. Георги Димитров размахва шило, с което изглежда, че има риск да си пробие главата

„Това и равносметката за 30-тe години демокрация. Благодарим ви от все сърце”, заявяват Катарина и Венцислав.

Тяхното финално послание гласи: „We Built This Country On Rock an' Roll“.